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В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа

Глава генштаба армии Израиля: город Газа окружают с нескольких направлений
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Фото: Global Look Press/JINI
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Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в данный момент находятся на территории административного центра сектора Газа и окружают его с ряда направлений. Об этом вечером 2 ноября заявил начальник генерального штаба израильской армии Герци Халеви.

«Наши воины сейчас находятся уже в городе Газа, окружают его с нескольких направлений, и я вижу, как мы добиваемся прогресса. Мы вынуждены воевать в очень сложной ситуации, в густонаселенной, застроенной местности», — говорится в его обращении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила о столкновении с несколькими террористическими ячейками на севере сектора Газа. В ходе боевых действий были убиты десятки террористов. Военнослужащие также нанесли удар по отряду, который планировал осуществить пуск противотанковых ракет в сторону израильтян.

Видео боев израильских сил с боевиками ХАМАС в предместьях Газы показал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Позже в четверг правозащитная организация Amnesty International подтвердила применение Израилем боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и Ливане, а в БАПОР сообщили о переполненных укрытиях на территории анклава.

По данным агентства ООН, примерно 690 тыс. покинувших места проживания палестинцев сосредоточены на 149 объектах, что превышает вместимость убежищ в четыре раза.

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Накануне, 1 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о твердом намерении страны победить палестинское движение ХАМАС. По его словам, его участники в секторе Газа могут или сдаться без предварительных условий, или умереть.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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