ЦАХАЛ начала ближние бои с ХАМАС в городе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после окружения города Газа зашла на территорию анклава для проведения боевых операций против палестинского движения ХАМАС. Об этом 3 ноября сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

«Наши силы убивают террористов в ближнем бою в любом месте, где требуются боевые действия, даже если это трудно. Преимущество у ЦАХАЛ и его солдат», — цитирует Хагари издание The Hill.

Он отметил, что после окружения города Газа авиация и флот помогают наземным силам ЦАХАЛ наносить удары по военной инфраструктуре ХАМАС. Кроме того, представитель израильской армии рассказал о работе саперов над уничтожением и нейтрализацией взрывчатых веществ, чтобы войска могли более свободно перемещаться по городу.

По словам начальника генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, военные Израиля уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками ХАМАС. Такие сражения требуют высокого профессионализма и мужества, добавил он.

Ранее в этот день в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газы.

До этого, 2 ноября, Хагари сообщил, что ЦАХАЛ завершила окружение административного центра сектора Газа со всех сторон. Перед этим видео боев израильских сил с боевиками ХАМАС в предместьях Газы показал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Днем ранее глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил о твердом намерении страны победить палестинское движение ХАМАС. По его словам, его участники в секторе Газа могут или сдаться без предварительных условий, или умереть.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.