ЦАХАЛ объявила о завершении операции по окружению города Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила окружение административного центра сектора Газа со всех сторон. Об этом 2 ноября сообщил официальный представитель израильской армии, контр-адмирал Даниэль Хагари в ходе брифинга.

«Наши войска завершили окружение города Газа, центра деятельности ХАМАС», — приводит его слова The Time of Israel.

Отвечая на вопрос о потенциальном прекращении огня, Хагари подчеркнул, что «термин «перемирие» в данный момент вообще не обсуждается».

Тем временем активисты радикального движения ХАМАС ведут боевые действия к северо-западу от города Газа. Они сообщили об уничтожении шести танков, двух бронетранспортеров и бульдозера, говорится в сообщении движения в Telegram-канале.

Ранее в этот день начальник генерального штаба армии Герци Халеви сообщил, что израильские силы окружает Газу с ряда направлений. Перед этим видео боев израильских сил с боевиками ХАМАС в предместьях Газы показал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Днем ранее глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил о твердом намерении страны победить палестинское движение ХАМАС. По его словам, его участники в секторе Газа могут или сдаться без предварительных условий, или умереть.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, количество жертв в палестинском анклаве выросло до 9061, в их числе 3760 детей и 2326 женщин. Число раненых достигло 32 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.