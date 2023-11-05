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Армия Израиля заявила о поражении 2,5 тыс. целей в секторе Газа с 7 октября

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Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN
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Армия обороны Израиля 5 ноября заявила о нанесении ударов по более чем 2,5 тыс. целей в секторе Газа с 7 октября.

Атаки были совершены сухопутными, воздушными и военно-морскими силами Израиля, говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram. Там уточнили, что поражают инфраструктуру палестинского движения ХАМАС, склады оружия, наблюдательные пункты и центры управления.

В частности, ночью военные израильской армии направили летательные аппараты для нанесения удара по военному комплексу ХАМАС, где располагались центры управления и контроля и наблюдательные пункты.

ХАМАС, в свою очередь, опубликовало кадры уличных боев между израильскими и палестинскими военными в городе Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа.

На них показано, как палестинцы уничтожают принадлежащую ЦАХАЛ тяжелую военную технику.

Ранее, 3 ноября, ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника генштаба израильской армии Герци Халеви, военные уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения.

Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газы.

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7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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