«Большинство поддерживает военные преступления Израиля в секторе Газа»

В Израиле сейчас наблюдается резкий всплеск расизма и радикализма , а члены палестинской общины в еврейском государстве подвергаются гонениям. Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший председатель партии «Объединенный арабский список» в израильском кнессете Ибрагим Сарсур . По его словам, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заинтересован в затягивании войны, поскольку окончание конфликта приведет к гибели его политической карьеры . Отсутствие внятного решения по созданию независимой Палестины в будущем приведет к более трагическим событиям, чем атака ХАМАС на Израиль 7 октября, считает он.

«Сочувствовать мирным жителям Газы стало нельзя»

— Сейчас идут активные военные действия израильской армии против ХАМАС. Тем не менее многие обращают внимание на большие потери среди мирного населения. Как, по вашим наблюдениям, к этому относятся в израильском обществе?

— Честно говоря, просто невозможно поверить в то, что происходит сегодня в Израиле. Страна погрузилась в коллективную истерию , все полностью лишились рассудка. Больше не может идти речи об Израиле как о демократическом оазисе посреди пустыни диктатуры и тирании. Израиль действует как какое-то бандформирование . Сегодняшний Израиль скатывается к низменным инстинктам, словно террористическая организация. Это выходит за понимание государства, которое руководствуется моральными нормами и законами.

Сейчас нет места для другого мнения, все кричат только о боевых действиях. В Израиле укрепляется расизм, национализм и чувство ненависти . Мы наблюдаем конец терпимости и преследование всех, кто осмелится выйти с протестами или даже немного отклонится от политики партии.

Хаос, который царит в Израиле из-за событий 7 октября, совершенно беспрецедентен . Ни один здравомыслящий человек не сможет поверить в это безумие. Очевидно, что в нынешнем кабинете Биньямина Нетаньяху — Бецалеля Смотрича — Итамара Бен-Гвира, самом ультраправом правительстве в истории Израиля, воспользовались возможностью реализовать свои радикальные планы. Не беря абсолютно никак в расчет кровь невинных мирных жителей: израильтян и палестинцев . Их цель на данный момент — аннексия Западного берега реки Иордан и сектора Газа. При этом они хотят, чтобы палестинский вопрос ушел из международной повестки.

Я описал бы ситуацию следующим образом: чума «потери рассудка» перебросилась от правых к левым до такой степени, что едва ли можно увидеть какую-либо разницу между ними сегодня. Подавляющее большинство единодушно поддерживает военные преступления Израиля в секторе Газа. Им мало того, что происходит, они требуют «добавки» . Отныне в Газе можно делать всё. Сочувствовать мирным жителям Газы стало нельзя. Потери среди женщин и детей не играют для них никакой роли.

Палестинцы собираются на месте израильских ударов по жилому дому на юге сектора Газа Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

— Выступают ли власти с каким-либо мирным предложением по урегулированию конфликта?

— Исполнительная власть выступает в качестве острия пропаганды радикализма и расизма, углубляя вражду между евреями и палестинцами в Израиле и за его пределами. Так, законодательная власть, в которой конкурируют правые и центристы, ограничивает свободу слова. Судебная же власть превратилась в инструмент угнетения инакомыслящих, особенно в свете войны.

Что касается полиции и служб безопасности, то здесь правила игры тоже поменялись: генеральный инспектор израильской полиции Яаков Шабтай открыто угрожал палестинской общине внутри Израиля депортацией на автобусах в сектор Газа .

Израильские полицейские абсолютно по-варварски проводят сотни арестов различных слоев арабского общества просто потому, что они выражают свою солидарность мирному населению — не ХАМАС, а невинным людям. Доходит до того, что чтение Корана приравнивается к подстрекательству и поддержке сопротивления .

Израильский юридический центр по правам человека «Адала» усмотрел 96 случаев незаконных мер в отношении арабских студентов в высших учебных заведениях. Их обвиняют в поддержке терроризма из-за публикаций, в которых они выражают свое сочувствие гражданскими жертвами сектора Газа. В целом число задержанных и отстраненных от работы и учебы растет с каждым днем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Тель-Авиве Фото: REUTERS/ABIR SULTAN

«Окончание войны в Газе означает начало конца Нетаньяху»

— По признанию самих израильских военных и политиков, ЦАХАЛ несет большие потери во время своей наземной операции в Газе. Чего в этой ситуации стоит ожидать от Биньямина Нетаньяху?

— Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо для начала сказать, что сам Нетаньяху, как говорят некоторые израильские политики, слеплен из другого теста , нежели иные лидеры, управлявшие в разные времена Израилем. Он не может отказаться от своей должности премьер-министра, он вцепился в нее , несмотря на целых три коррупционных дела, в которых его обвиняют. Он начал проводить судебные реформы, которые фактически помогут остаться ему у власти. Требования о его отставке идут уже давно.

Неспособность Нетаньяху и его правительства противостоять недавнему нападению ХАМАС приведет к его логической политической гибели.

Нетаньяху прекрасно понимает, что окончание войны в Газе означает начало его конца. Он пытается продлить всеми силами боевые действия, чтобы выйти «героем», — ему нужно получить своего рода индульгенцию от народа.

Лично я не верю, что продление войны спасет его от неминуемой участи, но боюсь, что всё это катастрофически отразится не только на палестинском народе , но и на международной безопасности и стабильности. Но остается вопрос: позволит ли ему международное сообщество, несмотря на его поддержку, дальше продолжать все эти действия? Сможет ли сегодняшний мир игнорировать израильские преступления, как он это делал до сих пор? Остается только с грустью наблюдать и выжидать.

Если международное сообщество не предпримет никаких мер, Нетаньяху и его правительство, не колеблясь, продолжат эту войну. Израиль перешел после долгого времени к фазе эскалации (имеются в виду события и до 7 октября. — «Известия») по всем направлениям из-за того, что палестинская сторона потеряла поддержку со стороны арабского и исламского мира.

Вид на разделительную стену в Восточном Иерусалиме Фото: Global Look Press/dpa/Ilia Yefimovich

«Палестинский народ не откажется от своего права на самоопределение»

— Каковы перспективы создания суверенного государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме после событий 7 октября?

— Израильское правительство и, возможно, израильское общество не достаточно созрели для установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира с палестинским народом на основе международных резолюций.

При этом палестинский народ не откажется от своего права на самоопределение и создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Продолжающееся систематическое уничтожение Израилем палестинской мечты заставит палестинцев искать другие способы для достижения своего законного национального права.

Отсутствие эффективных действий со стороны международного общества и игнорирование международных резолюций по Палестине, а также двойные стандарты в отношении израильской оккупации приведут к катастрофическим последствиям.

При этом прекращение кровопролития в секторе Газа возможно, если будут выполнены следующие условия . Во-первых, мир должен заставить Израиль немедленно прекратить войну в секторе Газа, поскольку происходящее не имеет ничего общего ни с безопасностью Израиля, ни с его правом на самооборону. То, что происходит, — это жестокая месть, которую мир должен уже обуздать. Договор о прекращении огня должен включать в себя как минимум 20-летний срок перемирия при международных гарантиях.

Второе условие — ХАМАС освобождает всех израильских пленных: женщин, детей, стариков и больных; сделка по обмену остальных заключенных между ХАМАС и Израилем должна проходить при посредничестве Катара; четвертое — немедленное снятие блокады с сектора Газа. Кроме того, требуется беспрепятственное поступление предметов первой необходимости в анклав и его полное восстановление после бомбардировок.

Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа Фото: REUTERS/Amir Cohen

И наконец, седьмое условие: переговоры между Израилем и Палестинской администрацией с целью достичь мирного соглашения с международными гарантиями. В этой связи должны быть достигнуты договоренности о создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в течение пяти последующих лет. За это время Израиль прекращает в первую очередь построение новых поселений и иудаизацию Иерусалима.

Если государство Палестина не будет создано, то события 7 октября покажутся незначительными по сравнению с тем, что нас может ждать в будущем.

Тот, кто верит, что сможет уничтожить движение ХАМАС, очень сильно заблуждается. ХАМАС — это не просто организация, это и идеология тоже . Идеи не просто сложно, а даже невозможно уничтожить.

Международное сообщество должно понять, что государство Израиль было создано за счет народа Палестины. Огромное количество палестинцев вынуждено жить в лагерях для беженцев. Уже 75 лет они не могут вернуться на свою родину и основать независимое государство.