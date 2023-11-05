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«Большинство поддерживает военные преступления Израиля в секторе Газа»

Бывший депутат кнессета от арабской коалиции Ибрагим Сарсур — об отставке Нетаньяху, перспективах создания независимой Палестины и пути к прекращению огня
Фото: commons.wikimedia.org/Orrling
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В Израиле сейчас наблюдается резкий всплеск расизма и радикализма, а члены палестинской общины в еврейском государстве подвергаются гонениям. Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший председатель партии «Объединенный арабский список» в израильском кнессете Ибрагим Сарсур. По его словам, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заинтересован в затягивании войны, поскольку окончание конфликта приведет к гибели его политической карьеры. Отсутствие внятного решения по созданию независимой Палестины в будущем приведет к более трагическим событиям, чем атака ХАМАС на Израиль 7 октября, считает он.

«Сочувствовать мирным жителям Газы стало нельзя»

Сейчас идут активные военные действия израильской армии против ХАМАС. Тем не менее многие обращают внимание на большие потери среди мирного населения. Как, по вашим наблюдениям, к этому относятся в израильском обществе?

— Честно говоря, просто невозможно поверить в то, что происходит сегодня в Израиле. Страна погрузилась в коллективную истерию, все полностью лишились рассудка. Больше не может идти речи об Израиле как о демократическом оазисе посреди пустыни диктатуры и тирании. Израиль действует как какое-то бандформирование. Сегодняшний Израиль скатывается к низменным инстинктам, словно террористическая организация. Это выходит за понимание государства, которое руководствуется моральными нормами и законами.

Сейчас нет места для другого мнения, все кричат только о боевых действиях. В Израиле укрепляется расизм, национализм и чувство ненависти. Мы наблюдаем конец терпимости и преследование всех, кто осмелится выйти с протестами или даже немного отклонится от политики партии.

Хаос, который царит в Израиле из-за событий 7 октября, совершенно беспрецедентен. Ни один здравомыслящий человек не сможет поверить в это безумие. Очевидно, что в нынешнем кабинете Биньямина Нетаньяху — Бецалеля Смотрича — Итамара Бен-Гвира, самом ультраправом правительстве в истории Израиля, воспользовались возможностью реализовать свои радикальные планы. Не беря абсолютно никак в расчет кровь невинных мирных жителей: израильтян и палестинцев. Их цель на данный момент — аннексия Западного берега реки Иордан и сектора Газа. При этом они хотят, чтобы палестинский вопрос ушел из международной повестки.

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Я описал бы ситуацию следующим образом: чума «потери рассудка» перебросилась от правых к левым до такой степени, что едва ли можно увидеть какую-либо разницу между ними сегодня. Подавляющее большинство единодушно поддерживает военные преступления Израиля в секторе Газа. Им мало того, что происходит, они требуют «добавки». Отныне в Газе можно делать всё. Сочувствовать мирным жителям Газы стало нельзя. Потери среди женщин и детей не играют для них никакой роли.

Газа

Палестинцы собираются на месте израильских ударов по жилому дому на юге сектора Газа

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

— Выступают ли власти с каким-либо мирным предложением по урегулированию конфликта?

— Исполнительная власть выступает в качестве острия пропаганды радикализма и расизма, углубляя вражду между евреями и палестинцами в Израиле и за его пределами. Так, законодательная власть, в которой конкурируют правые и центристы, ограничивает свободу слова. Судебная же власть превратилась в инструмент угнетения инакомыслящих, особенно в свете войны.

Что касается полиции и служб безопасности, то здесь правила игры тоже поменялись: генеральный инспектор израильской полиции Яаков Шабтай открыто угрожал палестинской общине внутри Израиля депортацией на автобусах в сектор Газа.

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Израильские полицейские абсолютно по-варварски проводят сотни арестов различных слоев арабского общества просто потому, что они выражают свою солидарность мирному населению — не ХАМАС, а невинным людям. Доходит до того, что чтение Корана приравнивается к подстрекательству и поддержке сопротивления.

Израильский юридический центр по правам человека «Адала» усмотрел 96 случаев незаконных мер в отношении арабских студентов в высших учебных заведениях. Их обвиняют в поддержке терроризма из-за публикаций, в которых они выражают свое сочувствие гражданскими жертвами сектора Газа. В целом число задержанных и отстраненных от работы и учебы растет с каждым днем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Тель-Авиве

Фото: REUTERS/ABIR SULTAN

«Окончание войны в Газе означает начало конца Нетаньяху»

— По признанию самих израильских военных и политиков, ЦАХАЛ несет большие потери во время своей наземной операции в Газе. Чего в этой ситуации стоит ожидать от Биньямина Нетаньяху?

— Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо для начала сказать, что сам Нетаньяху, как говорят некоторые израильские политики, слеплен из другого теста, нежели иные лидеры, управлявшие в разные времена Израилем. Он не может отказаться от своей должности премьер-министра, он вцепился в нее, несмотря на целых три коррупционных дела, в которых его обвиняют. Он начал проводить судебные реформы, которые фактически помогут остаться ему у власти. Требования о его отставке идут уже давно.

Неспособность Нетаньяху и его правительства противостоять недавнему нападению ХАМАС приведет к его логической политической гибели.

Нетаньяху прекрасно понимает, что окончание войны в Газе означает начало его конца. Он пытается продлить всеми силами боевые действия, чтобы выйти «героем», — ему нужно получить своего рода индульгенцию от народа.

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Лично я не верю, что продление войны спасет его от неминуемой участи, но боюсь, что всё это катастрофически отразится не только на палестинском народе, но и на международной безопасности и стабильности. Но остается вопрос: позволит ли ему международное сообщество, несмотря на его поддержку, дальше продолжать все эти действия? Сможет ли сегодняшний мир игнорировать израильские преступления, как он это делал до сих пор? Остается только с грустью наблюдать и выжидать.

Если международное сообщество не предпримет никаких мер, Нетаньяху и его правительство, не колеблясь, продолжат эту войну. Израиль перешел после долгого времени к фазе эскалации (имеются в виду события и до 7 октября. — «Известия») по всем направлениям из-за того, что палестинская сторона потеряла поддержку со стороны арабского и исламского мира.

Восточный Иерусалим

Вид на разделительную стену в Восточном Иерусалиме

Фото: Global Look Press/dpa/Ilia Yefimovich

«Палестинский народ не откажется от своего права на самоопределение»

— Каковы перспективы создания суверенного государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме после событий 7 октября?

Израильское правительство и, возможно, израильское общество не достаточно созрели для установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира с палестинским народом на основе международных резолюций.

При этом палестинский народ не откажется от своего права на самоопределение и создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Продолжающееся систематическое уничтожение Израилем палестинской мечты заставит палестинцев искать другие способы для достижения своего законного национального права.

Отсутствие эффективных действий со стороны международного общества и игнорирование международных резолюций по Палестине, а также двойные стандарты в отношении израильской оккупации приведут к катастрофическим последствиям.

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При этом прекращение кровопролития в секторе Газа возможно, если будут выполнены следующие условия. Во-первых, мир должен заставить Израиль немедленно прекратить войну в секторе Газа, поскольку происходящее не имеет ничего общего ни с безопасностью Израиля, ни с его правом на самооборону. То, что происходит, — это жестокая месть, которую мир должен уже обуздать. Договор о прекращении огня должен включать в себя как минимум 20-летний срок перемирия при международных гарантиях.

Второе условие — ХАМАС освобождает всех израильских пленных: женщин, детей, стариков и больных; сделка по обмену остальных заключенных между ХАМАС и Израилем должна проходить при посредничестве Катара; четвертое — немедленное снятие блокады с сектора Газа. Кроме того, требуется беспрепятственное поступление предметов первой необходимости в анклав и его полное восстановление после бомбардировок.

солдаты

Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа

Фото: REUTERS/Amir Cohen

И наконец, седьмое условие: переговоры между Израилем и Палестинской администрацией с целью достичь мирного соглашения с международными гарантиями. В этой связи должны быть достигнуты договоренности о создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в течение пяти последующих лет. За это время Израиль прекращает в первую очередь построение новых поселений и иудаизацию Иерусалима.

Если государство Палестина не будет создано, то события 7 октября покажутся незначительными по сравнению с тем, что нас может ждать в будущем.

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Тот, кто верит, что сможет уничтожить движение ХАМАС, очень сильно заблуждается. ХАМАС — это не просто организация, это и идеология тоже. Идеи не просто сложно, а даже невозможно уничтожить.

Международное сообщество должно понять, что государство Израиль было создано за счет народа Палестины. Огромное количество палестинцев вынуждено жить в лагерях для беженцев. Уже 75 лет они не могут вернуться на свою родину и основать независимое государство.

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