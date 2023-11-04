«Наши войска находятся на территории почти всей северной части Газы»

Израильские войска находятся на территории практически всей северной части Газы, идут бои в городе и его окрестностях . При этом еврейское государство не заинтересовано в расширении конфликта, однако оно не оставит какие-либо угрозы со стороны других стран или движений без ответа . Об этом «Известиям» рассказал председатель фракции «Государственный лагерь», заместитель председателя партии «Тиква Хадаша», член комитета по иностранным делам и обороне Зеэв Элькин. По его словам, масштабирование конфликта будет зависеть от способности международного сообщества убедить Иран не оказывать поддержку ХАМАС через своих союзников . При этом, когда закончатся военные действия, будет создана государственная комиссия по расследованию ошибок высшего руководства, которые позволили допустить теракт 7 октября.

«Мы ведем войну за уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»

— Можем ли мы сейчас утверждать, что общественное мнение в Израиле настроено не только против ХАМАС, но и в целом не берет во внимание и потери среди мирного населения сектора Газа?

— О бщественное мнение в Израиле находится в состоянии глубокого потрясения после зверской резни, которую учинили боевики ХАМАС на юге нашей страны . Во время этого были убиты 1,4 тыс. человек в течение нескольких часов, включая женщин и детей. Маленьких детей сжигали живыми и отрезали головы. Такое тяжело себе представитель в современном мире. Мы ведем войну за уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа. Нельзя больше себе позволить оставлять этот регион в их руках . Это происходит по тому принципу, по которому Россия и Запад боролись с ИГИЛ (запрещенная в РФ организация. — «Известия»), на уничтожение. Подобного рода организации нельзя оставлять у власти. Когда идет война с террористами рядом с жилой застройкой, это достаточно тяжело.

Они [ ХАМАС] используют мирное население в качестве живого щита. Во время уличных боев немало случаев, когда боевики посылают женщин и детей вперед . Основная военная инфраструктура, склады боеприпасов, пусковые установки, которые обстреливают нашу территорию, а также руководство и штабы лидеров ХАМАС находятся под больницами, что ставит под угрозу обычное мирное население.

Ими сознательно используется гражданская инфраструктура для прикрытия. Мы это прекрасно понимали, по этой причине обратились с просьбой к жителям северной части Газы временно переместиться в южную часть, в специально выделенную защитную зону . Это сделано, согласно международным законам, чтобы мирное население не пострадало.

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Подавляющее большинство жителей сектора Газа решили выехать. Часть решили остаться либо по своему желанию, либо же ХАМАС решило им воспрепятствовать . Боевики ставили блокпосты, чтобы помешать населению выехать из северной части с целью использовать мирных для прикрытия. Именно эта категория граждан на сегодняшний день находятся в большой опасности. Мы все помним картины, как выглядел Алеппо, после того как он был освобожден российскими и сирийскими войсками. Вспоминаются картины боев в Грозном и в других местах.

— Многие люди приравнивают уничтожение ХАМАС к ликвидации всего сектора Газа. Что на самом деле подразумевается под борьбой с этой группировкой?

— Цели и задачи просто заключаются в том, чтобы ХАМАС перестало контролировать власть в секторе Газа. Нужно добиться тех результатов, которые были достигнуты в Сирии и Ираке : ИГИЛ по итогу больше не контролирует какие-либо территории, это же не означало истребление населения этих двух стран, где они зверствовали.

Да, нужно признать, что ХАМАС достаточно большая организация, у нее десятки тысяч бойцов и поставленные Ираном ракеты, большая дополнительная гражданская инфраструктура, но людям подобного типа нельзя давать править . Они ставят под угрозу всех вокруг себя, а также свое население. Они создали свою инфраструктуру, совершенно не беря в расчет мирных. На территории сектора Газа огромная подземная инфраструктура.

Последствия удара по лагерю беженцев Джабалия Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri

— ООН заявила, что удары Израиля по лагерю беженцев Джабалия могут быть приравнены к военному преступлению. Это происходит наряду с предупреждениями о геноциде со стороны международного сообщества. Как в данном случае Израиль может ответить на все эти обвинения?

— Мы воюем со зверской террористической организацией, которая пользуется мирным населением как живым щитом . ХАМАС располагает военные объекты под гражданской инфраструктурой. По международным правилам ведения боевых действий именно командование боевиков несет полную ответственность за гражданские потери в данном случае. Это настоящее военное преступление . По международным правилам ведения военных действий правильным выходом из этой ситуации станет ситуация, когда ХАМАС разрешит мирному населению эвакуироваться в безопасные районы и на юг сектора Газа. Нашей целью было минимизировать потери среди гражданского населения. Ровно по этой причине мы задержали наземную операцию на три недели .

«Будет создана государственная комиссия по расследованию»

— Недавно премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем аккаунте в социальной сети X обвинил руководство спецслужб страны в событиях 7 октября, однако потом последовало его извинение. При этом сейчас многие говорят о возможности отставки Нетаньяху. Насколько такой сценарий развития событий возможен?

— Израиль — демократическая страна, и, естественно, подобного рода тяжелые события, во время которых погибли 1,4 тыс. человек, а еще более 240 были взяты в качестве заложников [могут повлиять на политическую ситуацию в стране]. И здесь я хочу напомнить, что ХАМАС до сих пор удерживает в своих в руках женщин и детей, младенцев и больных стариков. Такого не делают даже террористические организации. Мы действуем в рамках принятых в Израиле стандартов .

Когда закончатся военные действия, будет создана государственная комиссия по расследованию , которая станет выяснять все ошибки высшего руководства. Мы как демократическая страна считаем, что во время тяжелых событий необходимо очень тщательно изучить все подробности и сделать соответствующие выводы. И если выяснится чья-либо вина, этим будет заниматься уполномоченная по этим вопросам комиссия: вызывать кого угодно для дачи показаний, разбираться в секретных докладах и документах по этому делу. И военное командование, и политическое командование должны дать ответы на задаваемые им вопросы по окончании войны. Этим крайне неправильно заниматься во время военных действий. Сейчас мы сосредоточены на другом, более важном .

Фото: REUTERS/Ammar Awad

«Лично мы не заинтересованы в расширении конфликта»

— Военная операция, если верить официальным заявлениям израильских властей, пока носит ограниченный характер. Почему было принято решение не начинать наступления по всем фронтам сразу?

— Я не могу назвать это ограниченным характером. Наши войска находятся на территории почти всей северной части Газы, идут бои на территории города Газа и его окрестностей . Поэтому тяжело это назвать ограниченными действиями.

Почему мы не действуем сразу на всей территории Газы — потому что это не позволило бы беженцам быть защищенными на юге , большая часть населения города Газа переместилась на юг. Если мы будем одновременно [наступать по всем направлениям], то будут гораздо большие потери среди мирного населения. Поэтому мы пытаемся последовательно зачищать территорию от боевиков ХАМАС.

— Какова вероятность масштабирования конфликта?

— Нет никакой причины масштабировать конфликт. Мы на данный момент ведем военные действия против ХАМАС , которое продемонстрировало себя как настоящее террористическое формирование. В то же время «Хезболла» по иранскому заказу атакует наши города на севере страны. Естественно, когда обстреливаются города какого-то государства, оно тоже отвечает и уничтожает источники угрозы . Лично мы не заинтересованы в расширении конфликта. Но это в том числе зависит от того, насколько международное сообщество даст понять Ирану, чтобы тот перестал склонять своих союзников к поддержке ХАМАС, тем самым как раз расширяя конфликт, который может принять гораздо большие масштабы, чем сегодня.

Всё, что нужно ,— это дать Израилю разгромить зверскую террористическую организацию . У нас на данный момент сотни заложников на территории сектора Газа. Мы в свое время поддерживали очень жесткие меры против боевиков ИГИЛ. Да, Алеппо был практически разрушен, были огромные жертвы среди мирного населения. Но мы все понимали, что если Россия и Запад не уничтожат ИГИЛ, то эти же радикальные исламские боевики придут ко всем нам. В этой связи мы, к примеру, разочарованы приемом членов ХАМАС в Москве.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

— Несколько дней назад йеменские хуситы ударили по израильскому Эйлату. Официальные власти Израиля заявили, что будут рассматривать возможность ответных мер, армия даже вывела ракетные катера в Красное море. В состоянии ли Израиль воевать еще на одном фронте?