«Наши войска находятся на территории почти всей северной части Газы»
Израильские войска находятся на территории практически всей северной части Газы, идут бои в городе и его окрестностях. При этом еврейское государство не заинтересовано в расширении конфликта, однако оно не оставит какие-либо угрозы со стороны других стран или движений без ответа. Об этом «Известиям» рассказал председатель фракции «Государственный лагерь», заместитель председателя партии «Тиква Хадаша», член комитета по иностранным делам и обороне Зеэв Элькин. По его словам, масштабирование конфликта будет зависеть от способности международного сообщества убедить Иран не оказывать поддержку ХАМАС через своих союзников. При этом, когда закончатся военные действия, будет создана государственная комиссия по расследованию ошибок высшего руководства, которые позволили допустить теракт 7 октября.
«Мы ведем войну за уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
— Можем ли мы сейчас утверждать, что общественное мнение в Израиле настроено не только против ХАМАС, но и в целом не берет во внимание и потери среди мирного населения сектора Газа?
— Общественное мнение в Израиле находится в состоянии глубокого потрясения после зверской резни, которую учинили боевики ХАМАС на юге нашей страны. Во время этого были убиты 1,4 тыс. человек в течение нескольких часов, включая женщин и детей. Маленьких детей сжигали живыми и отрезали головы. Такое тяжело себе представитель в современном мире. Мы ведем войну за уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа. Нельзя больше себе позволить оставлять этот регион в их руках. Это происходит по тому принципу, по которому Россия и Запад боролись с ИГИЛ (запрещенная в РФ организация. — «Известия»), на уничтожение. Подобного рода организации нельзя оставлять у власти. Когда идет война с террористами рядом с жилой застройкой, это достаточно тяжело.
Они [ХАМАС] используют мирное население в качестве живого щита. Во время уличных боев немало случаев, когда боевики посылают женщин и детей вперед. Основная военная инфраструктура, склады боеприпасов, пусковые установки, которые обстреливают нашу территорию, а также руководство и штабы лидеров ХАМАС находятся под больницами, что ставит под угрозу обычное мирное население.
Ими сознательно используется гражданская инфраструктура для прикрытия. Мы это прекрасно понимали, по этой причине обратились с просьбой к жителям северной части Газы временно переместиться в южную часть, в специально выделенную защитную зону. Это сделано, согласно международным законам, чтобы мирное население не пострадало.
Подавляющее большинство жителей сектора Газа решили выехать. Часть решили остаться либо по своему желанию, либо же ХАМАС решило им воспрепятствовать. Боевики ставили блокпосты, чтобы помешать населению выехать из северной части с целью использовать мирных для прикрытия. Именно эта категория граждан на сегодняшний день находятся в большой опасности. Мы все помним картины, как выглядел Алеппо, после того как он был освобожден российскими и сирийскими войсками. Вспоминаются картины боев в Грозном и в других местах.
— Многие люди приравнивают уничтожение ХАМАС к ликвидации всего сектора Газа. Что на самом деле подразумевается под борьбой с этой группировкой?
— Цели и задачи просто заключаются в том, чтобы ХАМАС перестало контролировать власть в секторе Газа. Нужно добиться тех результатов, которые были достигнуты в Сирии и Ираке: ИГИЛ по итогу больше не контролирует какие-либо территории, это же не означало истребление населения этих двух стран, где они зверствовали.
Да, нужно признать, что ХАМАС достаточно большая организация, у нее десятки тысяч бойцов и поставленные Ираном ракеты, большая дополнительная гражданская инфраструктура, но людям подобного типа нельзя давать править. Они ставят под угрозу всех вокруг себя, а также свое население. Они создали свою инфраструктуру, совершенно не беря в расчет мирных. На территории сектора Газа огромная подземная инфраструктура.
Последствия удара по лагерю беженцев Джабалия
— ООН заявила, что удары Израиля по лагерю беженцев Джабалия могут быть приравнены к военному преступлению. Это происходит наряду с предупреждениями о геноциде со стороны международного сообщества. Как в данном случае Израиль может ответить на все эти обвинения?
— Мы воюем со зверской террористической организацией, которая пользуется мирным населением как живым щитом. ХАМАС располагает военные объекты под гражданской инфраструктурой. По международным правилам ведения боевых действий именно командование боевиков несет полную ответственность за гражданские потери в данном случае. Это настоящее военное преступление. По международным правилам ведения военных действий правильным выходом из этой ситуации станет ситуация, когда ХАМАС разрешит мирному населению эвакуироваться в безопасные районы и на юг сектора Газа. Нашей целью было минимизировать потери среди гражданского населения. Ровно по этой причине мы задержали наземную операцию на три недели.
«Будет создана государственная комиссия по расследованию»
— Недавно премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем аккаунте в социальной сети X обвинил руководство спецслужб страны в событиях 7 октября, однако потом последовало его извинение. При этом сейчас многие говорят о возможности отставки Нетаньяху. Насколько такой сценарий развития событий возможен?
— Израиль — демократическая страна, и, естественно, подобного рода тяжелые события, во время которых погибли 1,4 тыс. человек, а еще более 240 были взяты в качестве заложников [могут повлиять на политическую ситуацию в стране]. И здесь я хочу напомнить, что ХАМАС до сих пор удерживает в своих в руках женщин и детей, младенцев и больных стариков. Такого не делают даже террористические организации. Мы действуем в рамках принятых в Израиле стандартов.
Когда закончатся военные действия, будет создана государственная комиссия по расследованию, которая станет выяснять все ошибки высшего руководства. Мы как демократическая страна считаем, что во время тяжелых событий необходимо очень тщательно изучить все подробности и сделать соответствующие выводы. И если выяснится чья-либо вина, этим будет заниматься уполномоченная по этим вопросам комиссия: вызывать кого угодно для дачи показаний, разбираться в секретных докладах и документах по этому делу. И военное командование, и политическое командование должны дать ответы на задаваемые им вопросы по окончании войны. Этим крайне неправильно заниматься во время военных действий. Сейчас мы сосредоточены на другом, более важном.
«Лично мы не заинтересованы в расширении конфликта»
— Военная операция, если верить официальным заявлениям израильских властей, пока носит ограниченный характер. Почему было принято решение не начинать наступления по всем фронтам сразу?
— Я не могу назвать это ограниченным характером. Наши войска находятся на территории почти всей северной части Газы, идут бои на территории города Газа и его окрестностей. Поэтому тяжело это назвать ограниченными действиями.
Почему мы не действуем сразу на всей территории Газы — потому что это не позволило бы беженцам быть защищенными на юге, большая часть населения города Газа переместилась на юг. Если мы будем одновременно [наступать по всем направлениям], то будут гораздо большие потери среди мирного населения. Поэтому мы пытаемся последовательно зачищать территорию от боевиков ХАМАС.
— Какова вероятность масштабирования конфликта?
— Нет никакой причины масштабировать конфликт. Мы на данный момент ведем военные действия против ХАМАС, которое продемонстрировало себя как настоящее террористическое формирование. В то же время «Хезболла» по иранскому заказу атакует наши города на севере страны. Естественно, когда обстреливаются города какого-то государства, оно тоже отвечает и уничтожает источники угрозы. Лично мы не заинтересованы в расширении конфликта. Но это в том числе зависит от того, насколько международное сообщество даст понять Ирану, чтобы тот перестал склонять своих союзников к поддержке ХАМАС, тем самым как раз расширяя конфликт, который может принять гораздо большие масштабы, чем сегодня.
Всё, что нужно ,— это дать Израилю разгромить зверскую террористическую организацию. У нас на данный момент сотни заложников на территории сектора Газа. Мы в свое время поддерживали очень жесткие меры против боевиков ИГИЛ. Да, Алеппо был практически разрушен, были огромные жертвы среди мирного населения. Но мы все понимали, что если Россия и Запад не уничтожат ИГИЛ, то эти же радикальные исламские боевики придут ко всем нам. В этой связи мы, к примеру, разочарованы приемом членов ХАМАС в Москве.
— Несколько дней назад йеменские хуситы ударили по израильскому Эйлату. Официальные власти Израиля заявили, что будут рассматривать возможность ответных мер, армия даже вывела ракетные катера в Красное море. В состоянии ли Израиль воевать еще на одном фронте?
— Пока хуситам не удается нанести серьезный ущерб. Эти действия происходят таким же образом, как и стороны Ливана, — как часть поддержки Ирана, даже по требованию Тегерана. Естественно, Израиль никогда не оставляет безнаказанным какие-либо угрозы в отношении своей территории. Мы будем защищать безопасность страны, безопасность наших граждан теми методами, которые мы выберем, и в то время, когда это будет максимально правильно для нас.