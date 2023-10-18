«Сионистский режим создал большую тюрьму под названием «Газа»

Широкомасштабное притеснение жителей Газы вынудило их защищать свои права. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали. Дипломат прокомментировал возможное санкционное давление из-за торгового коридора «Север – Юг» и важность последнего для Москвы и Тегерана, а также локализацию производства иранского автопрома.

«Вопрос Палестины — это не арабский и исламский вопрос, это боль, причиняемая человеческому телу»

— В чем заключается позиция Тегерана в отношении происходящих событий между Израилем и Палестиной?

— Несомненно, сионистский режим — оккупационный, убивающий детей, и за последние 70 лет он совершил бесчисленное количество преступлений на оккупированных территориях.

Сионистский режим практически создал большую тюрьму без крыши под названием «Газа», которая в течение многих лет находится в осаде и под эмбарго. Международное сообщество еще не выразило свою реакцию на это.

Широкомасштабное притеснение жителей Газы вынудило их защищать свои права. Право на жизнь, на землю, образование, дыхание — всё это естественные желания каждого человека. Израильский режим даже не соблюдает свои международные соглашения. Завершены ли соглашения «Осло I» и «Осло II»? Было ли реализовано право на формирование палестинского правительства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН? Как вы знаете, ни одно из этих обязательств не было выполнено.

Справка «Известий» Соглашение «Осло I» было подписано в сентябре 1993 года между главой Палестины Ясиром Арафатом и израильским премьер-министром Ицхаком Рабином в Вашингтоне. Название договора — в честь норвежской столицы — возникло в связи с целым рядом закрытых встреч в этом городе по палестинскому вопросу. По итогам подписания документа Организация Освобождения Палестины (ООП) и Израиль условились об окончании военного противостояния и взаимном признании политических прав друг друга. Была провозглашена Палестинская автономия на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. В соглашении назначался переходный период, который не должен был превышать пяти лет, на основе резолюций ООН 242 и 338 о полном выходе Израиля с палестинских территорий 1967 года и прекращении огня между арабскими странами и еврейским государством. В 1995 году были подписано соглашение «Осло II» — второй этап начальных договоренностей, согласно которым Палестина возвращает себе 30% площади Западного берега. Однако Израиль продолжил строить поселения на этих территориях, что впоследствии вызвало очередные вспышки насилия и вооруженные столкновения между палестинцами и израильтянами.

Сегодняшний вопрос Палестины — это не арабский и исламский вопрос, это боль, причиняемая человеческому телу. А сегодня самым важным вопросом являются права человека. Если кто-то находится в тюрьме, международные организации приходят и принимают меры.

Но в секторе Газа, где нет больниц и нормальной жизни, правозащитные учреждения хранят молчание. Если есть гуманная и благородная точка зрения, такие организации должны заявить о своем существовании и осуществить правосудие по вопросу Газы.

«Коридор может стать связующим звеном между Южной и Северной Евразией»

— Может ли санкционное давление на Иран повлиять на строящуюся железнодорожную линию Астара – Решт – Казвин?

— Санкции стали важнейшим инструментом гегемонов для навязывания своей воли другим. Санкции, или экономический терроризм, выступают одним из ключевых препятствий на пути продвижения региональной интеграции. Поэтому странам этого региона необходимо разработать структуры и механизмы для коллективного противодействия этим мерам.

Справка «Известий» В мае 2023 года было подписано соглашение о строительстве железной дороги Решт – Астара на территории Ирана. Владимир Путин и Эбрахим Раиси принимали участие в церемонии по видеосвязи. Протяженность линии составит 170 км. Она станет лишь частью крупного проекта по созданию транспортного коридора «Север – Юг». В Москве надеются, что перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами, одни из которых — сокращение количества времени на доставку грузов, увеличение грузопотоков и экономия средств.

Односторонние рестрикции действуют не только против одной страны, но, как стало ясно в последние годы, они охватывают и более независимые страны, в том числе и Российскую Федерацию. Поэтому необходимо разработать механизмы преодоления односторонних мер в виде целенаправленной и коллективной программы. Создание международного транспортного коридора «Север – Юг» как одного из ключевых проектов в области инфраструктурных связей может не только удовлетворить интересы Исламской Республики Иран и РФ, но и сыграть важную роль в укреплении общих интересов развивающихся стран и мира в этом регионе.

Этот коридор может стать связующим звеном между Южной и Северной Евразией, соединить Центральную Азию и Россию с Индией и укрепить сильную и стабильную инфраструктуру в форме «большой Евразии». Несомненно, при усердии и настойчивости Ирана и РФ для завершения этого проекта, а также при наличии возможностей, имеющихся в обеих странах, никакие санкции не смогут помешать строительству этой международной транспортной артерии.

— Есть ли понимание, когда проект может быть реализован? И почему он столь важен для Тегерана и Москвы?

— Основная идея создания Международного транспортного коридора «Север – Юг» впервые была предложена Ираном в 1993 году, а в 2000-м соглашение было подписано Ираном, Россией и Индией.

Этот коридор сокращает маршрут и стоимость товарообмена между странами Южной Азии и Индийского субконтинента с Европой, а также способствует региональной конвергенции Евразии. Незавершенность строительства этого коридора в последние годы заставила Индию и Россию обмениваться товарами через Индийский океан, Красное, Средиземное и Черное моря.

При использовании коридора «Север – Юг» доступ в Европу для Индии и других стран сокращается, так что маршрут по этому пути для Нью-Дели примерно на 60% быстрее морского пути через Суэцкий канал. Это сократит время доставки товаров из Индии в Северную Европу примерно с более чем 40 дней до 20 дней.

— Вы ранее говорили о том, что Иран заинтересован в совместном производстве с Россией автомобилей. Есть ли сейчас понимание, когда такое производство может быть запущено? Может, в ближайшее время стоит ожидать на улицах РФ машины иранского производства?

— В связи с расширением направлений экономических отношений между нашими странами вопрос обеспечения экономичными автомобилями и запчастями для них уже давно стоит на повестке дня правительства Ирана. Поэтому наши компании проводят серьезные переговоры о поставках запчастей и экспорте автомобилей с российскими компаниями. Процесс сотрудничества в этой сфере расширяется с каждым днем.

Иранская сторона второй год участвует в крупнейшей автомобильной выставке Москвы с организацией павильона, посвященного Исламской Республике Иран. В результате уже начался экспорт автомобилей и запчастей из Ирана в Россию. Я надеюсь, что при поддержке российского правительства наше присутствие сильно расширится. Я знаю, что между российскими и иранскими компаниями заключены некоторые соглашения о совместном производстве запасных частей на территории России. По поводу совместного производства автомобилей двусторонние переговоры ведутся очень серьезно.