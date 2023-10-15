О промедлении — подробно: почему Израиль тянет с наземной операцией против ХАМАС

Наиболее очевидная причина, по которой Израиль откладывает начало наземной военной операции, — незавершенная эвакуация гражданского населения сектора Газа из района, где планируются наиболее активные боевые действия. Среди других эксперты называют неготовность еврейского государства к длинной, изнурительной и жестокой войне, которой может обернуться операция в анклаве . Тем временем журналист Сеймур Херш пишет, что Израиль может планировать более жесткие действия. О том, что происходит в регионе и когда ЦАХАЛ перейдет в наступление, — в материале «Известий».

«С воздуха, моря и земли»

Израиль продолжает настаивать на необходимости эвакуации жителей северной части сектора Газа на юг анклава. Для этого 15 октября ЦАХАЛ на несколько часов прекращала обстреливать маршруты с севера на юг палестинского образования. Таким образом Израиль пытается минимизировать возможные потери среди гражданского населения во время планируемого наземного наступления.

В выходные Израиль анонсировал расширение операции в секторе Газа и начало масштабных наземных действий.

«Батальоны и солдаты израильской армии развернуты по всей стране и готовы повысить уровень готовности войск к следующим этапам войны с упором на значительную наземную операцию», — говорится в распространенном поздним вечером 14 октября заявлении ЦАХАЛ.

Поясняется, что армия Израиля будет осуществлять комплексные и скоординированные операции «с воздуха, моря и земли».

Кибуц Кфар-Аза на юге Израиля после нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа Фото: REUTERS/Ilan Rosenberg

По большому счету до этого Израиль лишь активно говорил о планах провести масштабную наземную операцию, однако не конкретизировал ее. При этом официальные представители власти столько раз повторили главную цель предстоящих боевых действий — уничтожение ХАМАС как военно-политической организации, что фактически поставили себя в безвыходное положение: операция рано или поздно должна начаться. Настойчивость самих представителей еврейского государства заставила многих аналитиков предполагать, что ЦАХАЛ пойдет в наступление уже в прошедшие выходные, но проведение наземной операции всё еще откладывается.

Определенные детали уже попадают в Сеть. Так, например, The New York Times со ссылкой на источники в израильских ВС пишет, что наземная операция якобы действительно должна была начаться в выходные, однако было принято решение ее перенести «на несколько дней» из-за облачной погоды, которая снижает возможности поддержки военных на земле со стороны авиации и БПЛА.

Кроме того, в публикации отмечается, что в планах Израиля — направить десятки тысяч служащих на захват города Газа и свержение действующих в анклаве властей. Эта операция может стать крупнейшей наземной операцией, которую проводит Израиль, со времен ливано-израильского конфликта 2006 года.

Израильские бронемашины видны после массового проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа в кибуц Беери на юге Израиля Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Подготовка к боевым действиям уже началась — еще в пятницу, 13 октября, израильские власти проинформировали ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Соответствующий призыв к жителям автономии появился в Telegram-аккаунте ЦАХАЛ.

Такое требование признали чрезмерным даже в Европейском союзе. Правда, глава евродипломатии Жозеп Боррель признал право Израиля переместить палестинцев на время боевых действий.

« Невозможно переместить такое число людей за столь короткое время, особенно если нет ни убежищ, ни транспорта. Мы считаем сделанное Израилем предупреждение правильным, но следует дать людям больше времени, чтобы эвакуация стала возможной и не создала тяжелую гуманитарную ситуацию» , — заявил Боррель.

Спасаются кто может

Дипломатические усилия последних дней демонстрируют, что Израиль заручился поддержкой своих действий со стороны ЕС, США и НАТО. Евросоюз и Североатлантический альянс высказали, что в данном конфликте целиком и полностью находятся на стороне Израиля. Лично высказать свою позицию в Тель-Авив в конце прошлой недели приезжали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Судя по всему, ключевой вопрос, который откладывает начало наземной операции, — защита мирного населения , поскольку первые дни войны и разрушения в городах сектора Газа уже вызвали вопросы относительно пропорциональности и избирательности действий ЦАХАЛ. Отдельные страны уже начали вывозить своих граждан через КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом. Однако, считают эксперты, это не единственная причина.

Выжившие после нападения ХАМАС на юг Израиля обнимаются после эвакуации в отель Фото: REUTERS/Dedi Hayun

— Те сообщения, которые я видел, связаны с необходимостью эвакуации иностранных граждан — как из Израиля и палестинских территорий, так и из Ливана, чтобы минимизировать потери в случае начала наземной военной операции и возможного втягивания в конфликт других участников, прежде всего «Хезболлы» (шиитского радикального движения, базирующегося на территории Ливана. — «Известия»), — сказал «Известиям» начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко. — Другой момент — любая военная операция требует времени на подготовку, тем более учитывая масштаб мобилизуемых граждан Израиля, которые по численности кратно превышают численность действующей армии. Тактические успехи ХАМАС, продемонстрированные в момент нападения, показали сильные стороны этой организации и необходимость их учета при планировании наземной операции.

Военное планирование в этом плане упирается в другую проблему: даже времени, отведенного Израилем на эвакуацию населения с севера сектора Газа, вряд ли хватит. Более того — в анклаве проживает около 2 млн человек, то есть израильские власти планируют, что свои дома оставит около половины населения всего образования. Но дальше им продвинуться некуда: израильские КПП закрыты, а пункты по направлению к Египту просто не в состоянии пропустить так много людей.

Палестинцы бегут мимо завалов после израильских ударов по городу Газа Фото: REUTERS/Mutasem Murtaja

Фактически 2 млн человек оказываются в зоне потенциальных боевых действий, а сама территория сектора Газы — узкая полоска земли (около 40 км в длину и 6–12 км в ширину) на побережье Средиземного моря. Даже если им удастся эвакуироваться на юг анклава, никто не даст гарантий, что зона проведения операции не расширится.

— Заставляет более тщательно готовиться к будущей операции и тот факт, что Израиль понимает: его ждет достаточно жесткая, утомительная, кровавая партизанская война в условиях городской застройки, с учетом того, что практически весь сектор Газа изрыт тоннелями. Но главное — ХАМАС готово защищаться, — отметил в разговоре с «Известиями» декан школы политических исследований Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.

Ошибочно было бы считать, что ХАМАС, хоть и остается очень авторитетной в военно-политическом отношении структурой, — единственная организация в секторе Газа, в руках которой находится всеобъемлющая власть в палестинском образовании.

Израильский солдат управляет военной машиной возле границы Израиля с сектором Газа Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

— В секторе Газа колоссальное количество разных мелких исламистских группировок, которые подчиняются ХАМАС и «Исламскому джихаду» лишь номинально. По большому счету Израиль ждет война в стиле [английского философа Томаса] Гоббса — «Все против всех», то есть ему будет сопротивляться весь сектор Газа, — считает Сергей Демиденко.

Совокупность этих факторов говорит о том, что наземная военная операция при любом раскладе будет сопряжена с гибелью гражданского населения. Очевидно, попытка минимизировать возможные потери заставляет Израиль пока что не торопиться с полномасштабным наступлением.

Выходят ли действия Израиля за рамки самообороны

Израиль уже приступил к блокаде сектора Газа: на территорию палестинского образования не поступают электричество и продовольствие. При этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что восстановлена подача воды. После того как жители блокированного региона покинут свои дома, ЦАХАЛ может «сровнять с землей» город Газа и его окрестности, а после применить американские управляемые авиабомбы — такое мнение выразил в своем блоге Substack журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.

«После того как истощенное голодом гражданское население будет вынуждено уйти, оперативные планы Израиля предусматривают, что ВВС уничтожат оставшиеся строения в Газе и к северу от нее. Город Газа перестанет существовать. <…> Затем Израиль начнет сбрасывать американские бомбы весом 5 тыс. фунтов (2,2 т. — «Известия»), также известные как «противобункерные авиабомбы» с JDAM (с комплектом высокоточного наведения. — «Известия»), на территории, которые сровняли с землей», — пишет Херш.

Израильские танки и военная техника занимают позиции возле границы Израиля с сектором Газа Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

По мнению американского журналиста, снарядами, которые будут уничтожать подземные сооружения на глубине 30–50 м, ЦАХАЛ может уничтожать мощности по производству ракет и других вооружений ХАМАС, находящихся под землей . Ранее, правда, в общении с журналистом представитель радикального движения утверждал, что объекты ХАМАС располагаются на глубине 60 м.

При этом в мире далеко не все разделяют подходы, которые применяет Израиль в отношении сектора Газа. Так, глава МИД КНР Ван И 15 октября в разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом заявил, что не все действия правительства еврейского государства укладываются в понятие самообороны.

«Действия Израиля вышли за рамки самообороны, Израилю следует серьезно прислушаться к призывам международного сообщества и Генерального секретаря ООН и прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа», — приводит слова дипломата китайское внешнеполитическое ведомство.

Израильский офицер стоит за израильскими военными машинами недалеко от границы с сектором Газа Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Предупреждал об опасности замыслов Израиля и президент России Владимир Путин. «Мы слышим с вами о планах подготовки наземной операции в Газе. Ну мы с вами понимаем, что, совсем уже если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. <…> Самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемые. Там же почти 2 млн человек живет. Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие», — заявил Путин во время выступления на саммите СНГ в Бишкеке 13 октября.

Тем временем в Израиле продолжаются обстрелы, на севере страны продолжаются локальные стычки с формированиями на приграничной с Ливаном территории. В частности, поступали сообщения о пусках по Израилю девяти ракет со стороны Ливана, бойцы «Хезболлы» заявили о подбитии двух израильских танков и бронетранспортера.

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2,6 тыс. Как сообщил минздрав Палестины, ранения получили 9,6 тыс. человек.