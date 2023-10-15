Ракетные данные: какие боеприпасы использует ХАМАС в противостоянии с Израилем

Противостояние вооруженных сил Израиля и движения ХАМАС идет практически на всей территории еврейского государства и Палестины. О силе и мощи Армии обороны Израиля известно почти всё, но мало кто знает, какие системы вооружений используют в ХАМАС. Типичные и необычные, эффективные и не очень — «Известия» разбирались в особенностях палестинских арсеналов .

Тоннели под заборами

Для начала несколько слов о том, как вооружение могло попадать в ограниченный и находящийся под пристальным наблюдением Израиля анклав. Сейчас поставки контрабанды возможны почти сквозь любые границы. Тем более в условиях, когда ими занимается мощная вооруженная и обладающая специальными службами военная структура .

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Сектор Газа граничит с Египтом, Израилем и омывается Средиземным морем. Под пограничными заборами у ХАМАС есть огромная сеть подземных переходов. Несмотря на жесткий контроль с израильской стороны, вероятно, часть вооружений попадала в сектор Газа в том числе транзитом через его территорию . Основные каналы поставки вооружений, видимо, шли через Египет и с моря. Конечно, какая-то часть систем вооружений собиралась или даже создавалась с нуля непосредственно в секторе Газа .

Ракеты Qassam

Визитная карточка и самое мощное наступательное вооружение ХАМАС и сектора Газа — ракеты класса «земля–земля», которые сейчас в огромных количествах запускают по израильской территории . Раньше это были в основном ракеты типа Qassam, но сегодня палестинцы производят и применяют совершенно разные боеприпасы калибром от 107 до более 300 мм .

Судя по кадрам хроник ХАМАС использует ракетные системы как заводского производства — например, иранские аналоги китайских систем залпового огня (РСЗО) «тип 63» с дальностью действия до 5–8 км, так и ракеты штучного изготовления типа Quassam-SH или крупнокалиберных Ayyash-250 с дальностью действия до 80 и даже до более 200 км .

Конечно, крупнокалиберные ракеты палестинцы не могут производить в огромном количестве. Они компенсируют это большим запасом небольших ракет и тем, что практикуют их массированное применение по ограниченным участкам территории .

Фото: Global Look Press/Ashraf Amra

Это приводит к информационной деградации израильской системы противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол»). Система начинает пропускать ракеты и к тому же в некоторые моменты массированных атак испытывает нехватку боекомплекта . Особенно когда удар неожиданный и выбраны наиболее беззащитные цели.

Iron Dome, вероятно, не может одинаково плотно прикрыть все израильские населенные пункты. К тому же, дальними ракетами ХАМАС может обстреливать практически всю территорию Израиля и, как мы видим, не всегда Iron Dome может предотвратить такие удары.

Зенитные комплексы

В некоторых видеохрониках ХАМАС мы видим применение по израильским вертолетам типа «Апач» переносных зенитных ракетных комплексов, похожих на советские ПЗРК «Стрела-2». Да, советские ПЗРК могут применяться на Ближнем Востоке до сих пор. Они, а также их северокорейские клоны и аналоги, широко использовались в Сирии, в Ливии и других странах . Они оказались у боевиков изначально со складов союзных СССР режимов, куда поставлялись в 1980-е годы.

Скорее всего, для сохранения работоспособности этих комплексов нужно было произвести замены источников электропитания . Возможно, понадобилось выполнить какие-то еще замены узлов и деталей ПЗРК . Но в итоге были получены относительно боеспособные зенитные переносные системы с не самыми лучшими возможностями по поражению современных вертолетов, которые оборудованы и комплексами постановки помех, и системами снижения теплового излучения .

Но это достаточно опасные оборонительные системы, которые точно обладают не нулевой эффективностью.

Фото: Global Look Press/Doaa Albaz

Отдельно надо отметить впервые показанную в октябре этого года палестинскую систему ПВО Mutabar-1. Это комплекс из нескольких дистанционно управляемых одиночных пусковых установок неуправляемых ракет типа ракет комплекса «Град» с взрывателями , которые обеспечивают их подрыв на определенной высоте.

Группа пусковых установок удаленно наводится по направлению и углу возвышения, и в теории залповым пуском на определенной высоте должно создаваться облако осколков.

Подобные системы еще в годы Второй мировой войны создавали в гитлеровской Германии (комплекс «Тайфун») и уже тогда было ясно, что они могут быть эффективны только против групповых и медленных целей — волн американских бомбардировщиков, которые сотнями совершали налеты на германские объекты .

В общем, здесь инженеры ХАМАС, видимо, создали то, что смогли сделать самостоятельно — у них нет доступа к технологиям самонаведения ракет и потому им пришлось ограничиться зенитным аналогом «Градов». Не эффективно, но недорого и может применяться .

Дроны-камикадзе

Новинкой этого октября стали также дроны-камикадзе «Зуари», которые в большом количестве были продемонстрированы бойцами ХАМАС . Судя по всему, не менее 30 таких дронов было применено по целям на территории Израиля в первые же дни противостояния.

Дроны «Зуари» — это БПЛА самолетного типа, которые запускаются с компактных катапульт и обладают дальностью действия в несколько десятков километров . Вполне вероятно, что они предназначены для поражения систем наблюдения, легкой бронетехники и пусковых установок системы Iron Dome.

Фото: Global Look Press/Mohammed Talatene

Дроны такого типа при комплексном применении совместно с ракетами и мобильными боевыми группами могут оказаться весьма эффективными, так как для их поражения нужны или вертолеты, или готовые к бою зенитные комплексы малой дальности .

С большой вероятностью системы Iron Dome могут оказаться не такими эффективными против этих дронов, как против ракет типа Quassam . Считается, что при их разработке большую помощь палестинцам оказали иранские инженеры — известны достаточно серьезные успехи Ирана в создании целых семейств дронов-камикадзе.

«Зуари» получили свое название в честь тунисского инженера Мохамеда Зуари, который в рядах палестинских бригад «Аль-Кассам» в Сирии занимался созданием и развитием средств нападения и в 2016 году был убит израильскими спецслужбами .