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Запасной игрок: Иран пригрозил Израилю войной

Иранский КСИР готов присоединится к боевым действиям против израильтян
Фото: Getty Images/Morteza Nikoubazl
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Палестино-израильский конфликт продолжает активно развиваться. В понедельник, 16 августа, Иран предупредил, что считает возможную наземную операцию Израиля в секторе Газа красной линией. Если Иерусалим решится на этот шаг, то конфликт Ирана и Израиля перейдет в горячую фазу, войска КСИР откроют новый фронт. В ряде местных СМИ сообщается, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) планирует начать войну с Израилем совместно с ливанским движением «Хезболла». Ранее силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Буря Аль-Аксы». Существуют огромные риски, что в войну могут вступить другие страны Ближнего Востока, в том числе «тяжеловес» Иран. Подробности — в материале «Известий».

Что такое КСИР

Корпус стражей Исламской революции — военная организация, которая принадлежит Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Иранцы называют структуру «Революционной гвардией» или «Стражами». В распоряжении организации находится авиация, флот, ополчение и армейские части. КСИР выполняет задачи разведки, проводит специальные военизированные операции, в том числе и за рубежом. Кроме того, он отвечает за технологические программы, разработку ракетного и ядерного оружия, а также создание беспилотников.

Специалисты КСИР используют в работе прямые боевые действия, вмешательство в экономику стран-противников, а также стратегию гибридной войны. Вступить в «Стражи» можно добровольно. Большую часть религиозно-политической гвардии составляют молодые люди.

Член спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР)

Член спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР)

Фото: Getty Images/NurPhoto/Contributor

Согласно уставу, члены ополчения подразделяются на три категории: простые (рядовые), которые прошли курс начальной подготовки; активные, изучающие отдельную программу; действующие бойцы, зачисленные в запас КСИР.

КСИР: численность армии

Корпус стражей Исламской революции включает в себя представителей религиозно-политических группировок Ирана шиитского толка (религиозное течение в Исламе). По разным данным, гвардия «Стражей» насчитывает около 250 тыс. человек. Вступить в КСИР возможно только в том случае, если гражданин Ирана прошел срочную службу, воинская служба является исключительно контрактной. Все подразделения и соединения «Стражей» подчиняются Али Хаменеи.

КСИР состоит из главного командирования, объединенного штаба, сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил. Кроме того, в состав корпуса входят силы специального назначения «Кудс» и народное ополчение «Басидж». Согласно подсчетам 2022 года, численность сухопутных войск составляла от 100 тыс. до 150 тыс. человек, военно-воздушных сил — 45 тыс. человек, военно-морских сил — 20 тыс. человек. Добровольческие отряды народного ополчения ИРИ «Басидж» включают около 10 млн человек.

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КСИР: руководство и структура

Состав КСИР, утвержденный в мае 1982 года, гласит, что верховным главнокомандующем является рахбар — Высший руководитель Ирана. На данный момент эту должность занимает атоялла Али Хаменеи, а пост главнокомандующего — бригадный генерал Хоссейн Салами. Управление организацией происходит совместно с высшим советом командования, аппаратом заместителей, оперативным и территориальным командованием. В руководящие органы входят представители духовенства, которые следят за выполнением норм шариата, отвечают за религиозное образование бойцов и курируют работу местных вещательных станций, газет и журналов. Кроме того, широко используется визуальная агитация. Армейская техника расписана изречениями из Священного Корана, танки и бронетранспортеры декорируются флагами.

Стратегическая ракета «Хейбер-Шекан» — одна из ракет дальнего действия Корпуса стражей исламской революции (КСИР)

Стратегическая ракета «Хейбер-Шекан» — одна из ракет дальнего действия Корпуса стражей исламской революции (КСИР)

Фото: Getty Images/Pacific Press/Contributor

Отдельное министерство Корпуса в правительстве Ирана отвечает за административно-финансовую и правовую деятельность, обеспечивает материально-техническими средствами и ведет строительство объектов и сооружений

КСИР: операция с «Хезболлой»

Ранее стало известно о готовности иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) начать военную операцию против Израиля совместно с группировкой «Хезболла».

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«Хезболла» относится к военизированной ливанской шиитской организации и политической партии. Группировка отвечает за создание в Ливане исламского государства по иранскому образцу.

Иранский журналист-международник Хаял Муаззин заявил каналу «360», что вступление Ирана в боевые действия в составе «Хезболлы» представляется возможным, если на стороне Израиля выступят поддерживающие его силы. В таком случае речь идет не только о Корпусах стражей исламской революции, но и о других мусульманских странах данного региона — Сирии, Йемене, Ираке, Ливане.

Последствия обстрела города Ашкелон

Последствия обстрела города Ашкелона

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Эксперт напоминает, что помимо шиитов существуют и духовные лидеры — муджатахидов, среди которых известный аятолла Али Систани. Именно они выпустили фетву (заявление) с призывом ко всем встать на защиту Ирака, когда на страну напали боевики «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ за терроризм и экстремистскую деятельность). Следовательно, если подобное случится в данной ситуации, то мусульмане должны поддержать Палестину.

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Нападет ли Иран на Израиль

Старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Коби Майкл считает, что участие Ирана в атаке на Израиль носило косвенный характер. Цель вторжения была истощить «чужими руками» оборону Израиля. Это мнение поддержал старший научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне Халед Элгинди, который отмечает, что ХАМАС получал от Ирана материальную поддержку.

По общему мнению экспертов, открытое вступление Ирана может вывести проблему в долгосрочную перспективу. Участие КСИР в палестино-израильском конфликте вполне возможно.

Женщина-сотрудница иранского полицейского спецназа наблюдает за территорией во время поминальной церемонии по бывшему отряду «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР)

Женщина — сотрудница спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР)

Фото: Getty Images/NurPhoto/Contributor

В тоже время Гильермо Пулидо, политолог и военный аналитик, заявил, что, угроза Ирана может осуществиться, если Израиль решит провести сухопутную операцию против сектора Газа. Аналитик пояснил, что Израиль пытается повторить операцию 1982 года в Ливане и осуществить аналогичное наземное вторжение с целью оккупации сектора Газа и уничтожения ХАМАС. Существует реальная угроза большой региональной войны.

— Не стоит считать намерения властей Ирана «блефом», США перебросили авианосцы в качестве меры сдерживания. Подобное решение не было принято, если бы угрозы не были реальными, — подчеркивает политолог.

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