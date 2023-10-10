«Российская позиция остается нейтральной и взвешенной»
Россия может сыграть роль посредника в конфликте между палестинцами и израильтянами. Москва всегда занимала нейтральную позицию в этом вопросе и никогда не шла на поводу Запада во главе с США. Об этом заявил «Известиям» член центрального совета Организации освобождения Палестины, лидер движения «Палестинская национальная инициатива» Мустафа Баргути. Политик также рассказал о возможной отставке премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, перспективах вовлеченности Ирана в конфликт и причинах вспыхнувших боевых действий между ХАМАС и ЦАХАЛ.
«Москва никогда не шла на поводу США, которые всегда отличались своей слепой поддержкой Израилю»
— Может ли Россия выступить в качестве посредника в сегодняшнем конфликте на фоне заявлений о визите президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию?
— Россия может сыграть важную роль в посредничестве между ХАМАС и Израилем, поскольку Москва никогда не шла на поводу у Запада, в особенности у США, которые всегда отличались своей слепой поддержкой Израилю. Российская позиция остается нейтральной и взвешенной, Ближний Восток в целом занимает важное значение в российской внешней политике. Мы широко ценим позицию России по отказу от поддержки израильской пропаганды.
— Глава оборонного ведомства Израиля недавно заявил о войне против «животных». Как вы расцениваете подобные слова?
— Заявление министра обороны Израиля о войне с «животными» лишь подпитывает настроения по дегуманизации и демонизации палестинцев в целом. Существует опасность широкомасштабной операции Израиля по этническим чисткам в секторе Газа. В этой связи может повториться сценарий трагедии 1948 года, только на этот раз переселение будет из Газы.
Ранее Нетаньяху уже заявлял о том, что жители Газы должны будут покинуть свои дома. Другие израильские политики призывают жителей Газы к переселению на территорию Египта. Мы опасаемся, что Израиль попытается решить свой демографический кризис и воспользуется сегодняшним кризисом, поставив перед палестинцами лишь только два варианта: умереть или бросить свой дом. Израиль в любом случае начнет заниматься чистками.
Палестинцы отмечают 75-летие «Накбы»
— Тем не менее в социальных сетях распространяются кадры и сцены, показывающие нападения боевиков ХАМАС на израильских мирных жителей рядом с сектором Газа. Многие из гражданских лиц были убиты. Каковы причины, приведшие к прямой конфронтации и использованию столь жестоких методов против безоружных людей?
— Для начала нам нужно понять, почему ХАМАС начал операцию «Наводнение Аль-Акса»: на протяжении последних восьми месяцев мы наблюдали кровавую резню со стороны израильских ВС и поселенцев на Западном берегу и в Иерусалиме. Только за это время погибли 248 палестинцев в результате столкновений из-за израильских провокаций, среди погибших 40 человек — маленькие дети. Во-вторых, постоянные штурмы третьей по важности мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В-третьих, показанная Нетаньяху карта во время заседания в ООН, включающая Западный берег, Голанские высоты и сектор Газа в составе Израиля.
Что касается мирных пострадавших со стороны Израиля, то, разумеется, многие солдаты ХАМАС совершили ошибки, и мирные жители пострадали. Мы не поддерживаем подобные действия. Я уверен, что командование ХАМАС точно не отдавало подобных приказов, что касается нападения на женщин и детей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (в центре) сидит рядом с президентом Израиля Исааком Герцогом и другими официальными лицами на церемонии поминовения израильских солдат
— Как вы в целом оцениваете действия ХАМАС с военной точки зрения?
— Действия сопротивления не только продемонстрировали брешь в военной и разведывательной подготовленности израильской армии, но и политическую растерянность в управляющих кругах Израиля.
Я считаю, что комиссии по расследованиям будут требовать снять премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главу Генштаба и всех ответственных за службу разведки с их постов на фоне последних событий. Легенда о несокрушимости армии Израиля разбилась о небольшие вооруженные отряды палестинского сопротивления, которые уступают ЦАХАЛ по силам и технике.
Израильские солдаты во время патрулирования границы Израиля с Ливаном
«Тегеран точно окажет поддержку ХАМАС, но не вступит в открытый бой с Израилем»
— Сообщается, что армия Израиля готовится к проведению наземной военной операции в секторе Газа. Каковы, по вашему мнению, ее перспективы?
— Наземная операция в Газе возможна, но на данный момент они могут интенсифицировать воздушные удары — от них никто не защищен и спастись полностью невозможно. Есть случаи убийств целых семей, состоящих из 15–20 человек. Ситуация крайне опасная.
— Пойдет ли теперь Саудовская Аравия на процесс нормализации отношений с Израилем?
— Вопрос о нормализации отношений был поставлен, чтобы предать забвению палестинскую проблему, а также с целью ее маргинализации. Сегодняшние сражения вокруг Газы ярко показывают, что Палестина вновь заняла важное место в международной повестке. Эти события сорвали план Нетаньяху по закапыванию палестинской проблемы через нормализацию отношений с арабскими странами. Какой шаг предпримет Саудовская Аравия — пока нельзя сказать, однако сегодня сложно говорить и о том, что Эр-Рияд пойдет на установление дипломатических отношений с Израилем в свете преступных действий еврейского государства.
Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф Бин Рашид аль Заяни, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент США Дональд Трамп, министр иностранных дел ОАЭ Абдалла ибн Заид Аль Нахайян во время подписания «Соглашения Авраама»
— Могут ли Иран и «Хезболла» принять прямое участие в военном конфликте?
— Я не считаю, что Иран может открыто вступить в войну против Израиля, однако есть предположение о возможном участии в боях подразделений «Хезболлы». Тегеран точно окажет поддержку ХАМАС, но не вступит в открытый бой с Израилем.