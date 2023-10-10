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«Российская позиция остается нейтральной и взвешенной»

Палестинский политик Мустафа Баргути — об урегулировании конфликта с Израилем, действиях ХАМАС и вовлеченности третьих стран
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ali Jadallah
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Россия может сыграть роль посредника в конфликте между палестинцами и израильтянами. Москва всегда занимала нейтральную позицию в этом вопросе и никогда не шла на поводу Запада во главе с США. Об этом заявил «‎Известиям» член центрального совета Организации освобождения Палестины, лидер движения «Палестинская национальная инициатива» Мустафа Баргути. Политик также рассказал о возможной отставке премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, перспективах вовлеченности Ирана в конфликт и причинах вспыхнувших боевых действий между ХАМАС и ЦАХАЛ.

«Москва никогда не шла на поводу США, которые всегда отличались своей слепой поддержкой Израилю»

— Может ли Россия выступить в качестве посредника в сегодняшнем конфликте на фоне заявлений о визите президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию?

— Россия может сыграть важную роль в посредничестве между ХАМАС и Израилем, поскольку Москва никогда не шла на поводу у Запада, в особенности у США, которые всегда отличались своей слепой поддержкой Израилю. Российская позиция остается нейтральной и взвешенной, Ближний Восток в целом занимает важное значение в российской внешней политике. Мы широко ценим позицию России по отказу от поддержки израильской пропаганды.

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— Глава оборонного ведомства Израиля недавно заявил о войне против «животных». Как вы расцениваете подобные слова?

Заявление министра обороны Израиля о войне с «животными» лишь подпитывает настроения по дегуманизации и демонизации палестинцев в целом. Существует опасность широкомасштабной операции Израиля по этническим чисткам в секторе Газа. В этой связи может повториться сценарий трагедии 1948 года, только на этот раз переселение будет из Газы.

Ранее Нетаньяху уже заявлял о том, что жители Газы должны будут покинуть свои дома. Другие израильские политики призывают жителей Газы к переселению на территорию Египта. Мы опасаемся, что Израиль попытается решить свой демографический кризис и воспользуется сегодняшним кризисом, поставив перед палестинцами лишь только два варианта: умереть или бросить свой дом. Израиль в любом случае начнет заниматься чистками.

Накба

Палестинцы отмечают 75-летие «Накбы»

Фото: Global Look Press/XinHua/Nidal Eshtayeh
Справка «Известий»

День «Накба» (араб. — бедствие; катастрофа) отмечается палестинцами 15 мая. День приурочен к объявлению Израилем 14 мая своей независимости на исторических палестинских территориях в 1948 году. Именно с этой даты запустилась спираль конфликтов и войн между арабами и израильтянами.

— Тем не менее в социальных сетях распространяются кадры и сцены, показывающие нападения боевиков ХАМАС на израильских мирных жителей рядом с сектором Газа. Многие из гражданских лиц были убиты. Каковы причины, приведшие к прямой конфронтации и использованию столь жестоких методов против безоружных людей?

— Для начала нам нужно понять, почему ХАМАС начал операцию «Наводнение Аль-Акса»: на протяжении последних восьми месяцев мы наблюдали кровавую резню со стороны израильских ВС и поселенцев на Западном берегу и в Иерусалиме. Только за это время погибли 248 палестинцев в результате столкновений из-за израильских провокаций, среди погибших 40 человек — маленькие дети. Во-вторых, постоянные штурмы третьей по важности мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В-третьих, показанная Нетаньяху карта во время заседания в ООН, включающая Западный берег, Голанские высоты и сектор Газа в составе Израиля.

Что касается мирных пострадавших со стороны Израиля, то, разумеется, многие солдаты ХАМАС совершили ошибки, и мирные жители пострадали. Мы не поддерживаем подобные действия. Я уверен, что командование ХАМАС точно не отдавало подобных приказов, что касается нападения на женщин и детей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (в центре) сидит рядом с президентом Израиля Исааком Герцогом и другими официальными лицами на церемонии поминовения израильских солдат

Фото: REUTERS/Ammar Awad
Справка «Известий»

После прихода к власти в Израиле ультраправой коалиции под руководством премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху участились случаи столкновений между евреями и арабами. Палестинцы воспринимают многие действия властей еврейского государства в качестве открытой провокации. Особенно это касается попыток израильтян вступить на священные для мусульман места. Примечательно, что большая часть акций проходит при участии министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира — первого израильского чиновника за последние пять лет, который посетил территорию третьей по значимости мусульманской святыни — мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

— Как вы в целом оцениваете действия ХАМАС с военной точки зрения?

Действия сопротивления не только продемонстрировали брешь в военной и разведывательной подготовленности израильской армии, но и политическую растерянность в управляющих кругах Израиля.

Я считаю, что комиссии по расследованиям будут требовать снять премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главу Генштаба и всех ответственных за службу разведки с их постов на фоне последних событий. Легенда о несокрушимости армии Израиля разбилась о небольшие вооруженные отряды палестинского сопротивления, которые уступают ЦАХАЛ по силам и технике.

Справка «Известий»

Согласно заявлению ЦАХАЛ, как минимум 123 израильских солдата стали жертвами военного конфликта. Порядка 50 израильских военных были взяты в плен и перевезены в сектор Газа. С израильской стороны в общей сложности было убито свыше 900 человек, более 2,6 тыс. получили ранения разной степени тяжести. Число погибших в результате израильских ударов в секторе Газа превысило 700 человек, около 4 тыс. человек получили ранения.

солдаты

Израильские солдаты во время патрулирования границы Израиля с Ливаном

Фото: REUTERS/Ammar Awad

«Тегеран точно окажет поддержку ХАМАС, но не вступит в открытый бой с Израилем»

— Сообщается, что армия Израиля готовится к проведению наземной военной операции в секторе Газа. Каковы, по вашему мнению, ее перспективы?

— Наземная операция в Газе возможна, но на данный момент они могут интенсифицировать воздушные удары — от них никто не защищен и спастись полностью невозможно. Есть случаи убийств целых семей, состоящих из 15–20 человек. Ситуация крайне опасная.

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— Пойдет ли теперь Саудовская Аравия на процесс нормализации отношений с Израилем?

Вопрос о нормализации отношений был поставлен, чтобы предать забвению палестинскую проблему, а также с целью ее маргинализации. Сегодняшние сражения вокруг Газы ярко показывают, что Палестина вновь заняла важное место в международной повестке. Эти события сорвали план Нетаньяху по закапыванию палестинской проблемы через нормализацию отношений с арабскими странами. Какой шаг предпримет Саудовская Аравия — пока нельзя сказать, однако сегодня сложно говорить и о том, что Эр-Рияд пойдет на установление дипломатических отношений с Израилем в свете преступных действий еврейского государства.

«Соглашения Авраама»

Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф Бин Рашид аль Заяни, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент США Дональд Трамп, министр иностранных дел ОАЭ Абдалла ибн Заид Аль Нахайян во время подписания «Соглашения Авраама»

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/White House
Справка «Известий»

Подписанные в 2020 году «Соглашения Авраама» между Израилем, Бахрейном и ОАЭ при поддержке США ознаменовались расколом в арабском мире по отношению к решению палестинской проблемы. Раньше арабские страны были консолидированы и сплочены вокруг этого вопроса, с 2020-го некоторые из них начали активно развивать отношения с Израилем. Позже к подписантам присоединились Марокко и Судан. Более того, недавно за нормализацию отношений с еврейским государством выступил и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

— Могут ли Иран и «Хезболла» принять прямое участие в военном конфликте?

— Я не считаю, что Иран может открыто вступить в войну против Израиля, однако есть предположение о возможном участии в боях подразделений «Хезболлы». Тегеран точно окажет поддержку ХАМАС, но не вступит в открытый бой с Израилем.

Справка «Известий»

Ранее сообщалось, что шиитское ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетные удары по северу Израиля в качестве ответа на гибель четырех своих бойцов при обстреле территории Ливана. Однако официальные власти Ливана заявили о договоренностях с шиитским движением о неучастии в военном конфликте.

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