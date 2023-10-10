Робость и предупреждения: как в США отреагировали на новый ближневосточный кризис

Обострение палестино-израильского конфликта вызвало новую волну дискуссий в американской политике. Республиканцы обвиняют Белый дом в потворстве ХАМАС и требуют нанести удар по Ирану, демократы пытаются справиться с внутрипартийным расколом, и всё это в условиях политического вакуума из-за отставки спикера палаты представителей. Как в США отреагировали на новый ближневосточный кризис, рассказывают «Известия».

Аргумент № 1: иранский атом

Первый аргумент республиканцев — сделка с Ираном 2021 года. В соответствии с ней Вашингтон разморозил $6 млрд активов в обмен на замедление проекта по обогащению урана и освобождение из иранских тюрем пяти американцев. Особенный гнев вызвала дата, в которую было объявлено о завершении сделки, — 11 сентября.

Поскольку Тегеран уже заявил о моральной поддержке действий ХАМАС, консерваторы обвинили администрацию Байдена в спонсировании палестинских боевиков. Кроме того, в июле президент США заявил о возобновлении прекращенной Трампом в 2018 году помощи автономии («Акт Тейлора Форса») и выделил через фонды ООН $316 млн.

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В этом контексте очень кстати всплыла ведомственная переписка сотрудников Госдепартамента от марта 2021 года, в которой высказывались опасения о том, что часть средств пойдет не на гуманитарные проекты, а прямиком в фонды ХАМАС.

Аргумент № 2: дипломатический провал

Еще один аспект, на который обращают внимание республиканцы, — так называемые соглашения Авраама, пакет многосторонних документов, принятых при непосредственном участии администрации Дональда Трампа, которые декларировали движение к нормализации отношений между Израилем с одной стороны и рядом арабских государств (Бахрейн, Марокко, ОАЭ, Иордания, Судан и Египет) с другой.

Важнейшим его элементом представлялось присоединение к его положениям Саудовской Аравии, что означало бы начало официальных дипломатических отношений между двумя государствами — Саудовской Аравией и Израилем. Вокруг этого решения всё последнее время шел непубличный торг между Эр-Риядом и Вашингтоном.

В последнее время выполнение условий договора и так находилось под угрозой. Первый саммит на уровне министров, который должен был состояться весной, был перенесен из-за обострения конфликта, вызванного полицейской операцией израильских сил на Храмовой горе.

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Теперь, когда Эр-Рияд вместе с Тегераном осудил действия израильских властей, судьба договора висит на волоске.

Более того, как пишет американское издание Axios, госсекретарь Блинкен уже обращался к коллегам из арабских государств, имеющих мирное соглашение с Израилем, и попросил их осудить атаки боевиков ХАМАС, однако ни от одного из них не получил утвердительного ответа.

Аргумент № 3: крах важнейшего проекта

Реализация «соглашений Авраама» создала бы серьезные проблемы для иранского правительства.

Кроме очевидных геополитических последствий это еще и дало бы реальную возможность осуществить крупный логистический проект Индия – Ближний Восток – Европа, который проходил бы через ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль, то есть в обход Ирана. Именно этот проект, представленный Байденом на сентябрьском саммите G20, должен был стать конкурентом для китайской инициативы «Один пояс, один путь». В нынешних обстоятельствах он, очевидно, будет заморожен.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Европейского союза Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Орлиный клекот

Таким образом, на руках у республиканцев три по-настоящему тяжелых для Байдена аргумента: непосредственное финансирование терроризма, провал политики «замирения» и фактический крах заключенных при Трампе соглашений, обеспечивавших Израилю определенный уровень безопасности.

Сам экс-президент Трамп поспешил заявить, что восстановление «соглашений Авраама» возможно, но только если американцы проголосуют за него на выборах в следующем году.

«Террористическое вторжение на израильскую территорию и убийство израильских солдат и граждан — это акт дикости, который должен и будет подавлен и отомщен», — заявил Трамп на встрече со сторонниками в Айове. «Израиль находится в состоянии войны, и Соединенные Штаты должны поддержать Израиль. Для Израиля не было лучшего президента, чем я», — констатировал он.

Остальные видные республиканцы высказались в похожем духе, но при этом все как один обвинили в происходящем Иран. Рон Десантис заявил, что введенные против Тегерана санкции были «слишком мягкими». Никки Хейли вспомнила эпоху Барака Обамы, когда «деньги шли в Палестину самолетами». Экс-спикер палаты представителей Кевин Маккарти назвал атаку палестинцев «Перл-Харбором для Израиля».

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Не мог не отметиться комментарием один из главных американских неоконсерваторов Линдси Грэм. Сенатор заявил, что, если в конфликт вмешается «Хезболла» (а это, по заявлениям представителей группировки, произойдет в случае наземной операции израильской армии в секторе Газа), США должны атаковать иранские нефтеперерабатывающие заводы и инфраструктуру, которые являются основным источником доходов для иранской экономики.

Нарратив относительно необходимости «наказать Иран» сквозит в абсолютно всех комментариях республиканцев и запущен практически по всем консервативным СМИ страны.

На этом фоне особенно симптоматично выглядят результаты опросов общественного мнения, а они, с одной стороны, показывают весьма тревожные тенденции для сторонников Израиля, с другой — еще раз характеризуют глубинные изменения в американском обществе. Число поддерживающих Палестину сторонников Демпартии продолжает расти — сейчас их около 49% против 38%, выступающих за израильтян. Среди республиканцев Палестину поддерживают 11%, а израильтян — 78%.

Двуглавый осел

В стане демократов ситуация гораздо менее очевидная, что является следствием идеологических трансформаций внутри партийного электората. С одной стороны, о «непоколебимой поддержке» Израиля заявил Джо Байден. «В этот момент трагедии я хочу сказать им, и всему миру, и террористам повсюду, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль. Мы никогда не подведем их поддержку. Мы позаботимся о том, чтобы у них была помощь, в которой нуждаются их граждане, и они могли продолжать защищаться», — говорится в опубликованном заявлении.

Речь идет о военной и финансовой помощи. В Средиземноморье уже движется авианосная ударная группа «Джеральд Форд», в дополнение к ней также будет направлено до 25 самолетов.

Фото: REUTERS/Mahmoud Issa

Также стало известно о запросе израильских властей новой партии ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол», авиационных бомб малого диаметра, а также боеприпасов для пулеметов. Активизировано взаимодействие по линии разведывательных ведомств.

Вместе с тем хорошо известны противоречия между Вашингтоном и ультраконсервативным правительством Биньямина Нетаньяху, особенно явственно проявившиеся весной. Тогда выяснилось, что администрация Байдена и структуры Джорджа Сороса оказывали финансовую поддержку оппозиции во время протестов по поводу проводимой Нетаньяху судебной реформы.

К тому же весьма робко высказались представители левого крыла демократов, известного благожелательным отношением к Палестине. ХАМАС было обвинено в насилии, но только в отношении гражданского населения. Более того, неделю назад 20 сенаторов из партии «ослов» (альтернативное название Демпартии) написали Байдену открытое письмо, в котором потребовали включить в саудо-израильское соглашение гарантии Западного Иерусалима прекратить строительство поселений на палестинских территориях и сохранить «вариант решения о двух государствах».

Противостояние Байдена и Нетаньяху может оказать влияние на формат предполагаемой помощи, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Обращает на себя внимание вялая реакция администрации Байдена, о ней пишет и израильская пресса. Я думаю, что точка зрения, в соответствии с которой Белый дом стремится помочь Израилю, но не помогать при этом Нетаньяху, имеет право на жизнь. Поэтому, возможно, Байден не будет добиваться сверхбольшой помощи, посчитав, что политическая проблема консерваторов у власти в Израиле не менее важна, — отмечает эксперт.

Президент США Джо Байден слушает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Администрация Байдена находится в патовой ситуации, которая угрожает ей серьезными последствиями, подчеркивает эксперт клуба «Валдай», заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

— Известно, президент США и премьер-министр Израиля друг друга откровенно ненавидят и в прошлом у них были очень серьезные противоречия — в частности, по палестинской проблематике. При этом вопрос поддержки Израиля является во многом вопросом внутренней политики в США. Белый дом уже обвиняют в недостаточности реакции и поддержки, и республиканцы обязательно организуют скандал, вплоть до импичмента, если их не устроит размер этой поддержки. Идеальным выходом для Вашингтона была бы отставка Нетаньяху, но этого, очевидно, не произойдет, — отмечает он.

Барбекю у президента

Тем не менее большинство аналитиков сходится во мнении, что конгресс всё же примет резолюцию в поддержку Израиля. Однако выделение дополнительной (к получаемым ежегодно $3,8 млрд) финансовой помощи внесет существенные коррективы в американский бюджет. В нынешних условиях два одновременных прокси-конфликта Соединенным Штатам, очевидно, не по карману.

Однако для того чтобы случилось хоть что-то из обещанного, палате представителей надо 11 октября избрать нового спикера. Впрочем, как считает Владимир Васильев, на этот раз голосование должно пройти с меньшими проблемами.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

— Вопрос избрания нового спикера не является основным с точки зрения ближневосточного конфликта. Что Стив Скализ, что Джим Джордан — оба они консолидированно выступают на стороне Израиля и довольно жестко в отношении Ирана. Кандидатура Джордана выглядит предпочтительнее, потому что поддержана Трампом. После этого, думаю, будет решен вопрос о финансовой помощи Израилю. Другой вопрос, что сама бюджетная логика потребует в таком случае сокращения других направлений. Главным образом — украинского. И республиканцы обязательно постараются на этом сыграть, — подчеркнул собеседник «Известий».

Пока же политическая жизнь формально поставлена на паузу, президент, как сообщает Fox, в разгар событий организовал небольшую барбекю-вечеринку для высокопоставленных сотрудников своей администрации. Причем непосредственно на рабочем месте — в Розовом саду у южного крыла Белого дома.