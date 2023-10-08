Война не приходит одна: чем Израиль ответил ХАМАС и чего ждать дальше

Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны», заявили 8 октября в канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху. К этому времени число жертв беспрецедентного нападения боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС на территорию еврейского государства превысило 700 человек. Десятки, а по ряду сообщений, сразу полторы тысячи человек остаются у группировки в заложниках. Подробнее о том, как развивались события в регионе в выходные и чего добивалось ХАМАС своей атакой на Израиль, — в материале «Известий».

Пришла война

Израиль вступает «в долгую и трудную войну», к которой страну вынудило «убийственное нападение ХАМАС». Наступление началось и «будет продолжаться без оговорок и передышки — до тех пор, пока цели не будут достигнуты». С такими словами обратился к нации и миру в своем аккаунте в соцсети Х премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Война для Израиля неожиданно началась ранним утром 7 октября, когда его территория подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Позднее в пресс-службе израильской армии сообщили, что зафиксировали прилет более 3 тыс. ракет. Одновременно с этим боевики ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства, расстреливая и захватывая в заложники людей. Как стало известно днем следующего дня, во время нападения погибло около 600 человек (включая 44 военных), а свыше 2 тыс. получили ранения. При этом в числе погибших оказались два гражданина Таиланда.

Израильские солдаты Фото: Global Look Press/Zhang Tianlang

Информации о российских гражданах среди пострадавших пока не поступало, сообщил «Известиям» посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Он не исключил, что «с учетом количества жертв среди мирного населения, в том числе и пропавших без вести, раненых, можно предположить, что среди пострадавших могут оказаться граждане РФ».

По словам одного из жителей города Беэр-Шева, Израиль всегда находится в напряжении, но на этот раз ситуация оказалась куда драматичнее.

— Народ относится к обстрелам достаточно спокойно, потому что все знают, что израильская система безопасности работает хорошо и в основном такие вещи пресекаются сразу же. Но сейчас эскалация по ощущениям серьезнее, потому что речь идет о проникновении террористических сил на территорию Израиля. Каким образом случилось это вторжение, пока непонятно, — рассказал он «Известиям», добавив, что за одно утро ему больше десяти раз пришлось прятаться в бронированном убежище после оповещения системы предупреждений об ударах.

Ответ Израиля на дерзкую атаку был стремительным. Выступив с предупреждением к жителям сектора Газа искать убежище и объявив о прекращении поставок в район энергии, топлива и продуктов, израильская армия сначала выбила боевиков ХАМАС из большинства приграничных населенных пунктов, а затем начала наносить удары по целям в самом секторе Газа, который Израиль объявил закрытой военной зоной. Уже к ночи по итогам совещания с министрами силового блока Нетаньяху заявил, что израильская армия завершила первую фазу операции «Железные мечи», уничтожив большую часть сил группировки ХАМАС. А к вечеру 8 октября Израиль заявил, что поразил 800 целей ХАМАС в Газе и уничтожил сотни боевиков.

Мужчина и собака бегут к бомбоубежищу Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

В результате израильских атак взрывами были разрушены жилые дома, включая 14-этажное многоквартирное здание, а также офисы ХАМАС в центре города Газа. По данным минздрава Палестины, в результате ответных атак ЦАХАЛ к утру воскресенья в секторе было убито свыше 300 человек и еще 2 тыс. получили ранения.

Но это не остудило пыл противников. Утром 8 октября военное крыло ХАМАС движение «Аль-Кассам» заявило, что сторонники палестинской группировки продолжают бои в Израиле. По данным израильских источников, его члены начали новое вторжение в город Эшколь, расположенный на юге Израиля. А в южный город Текума, предположительно, проник беспилотный летательный аппарат из сектора Газа.

Параллельно представитель ХАМАС Абу Обейд сообщил, что движение взяло в плен «десятки» израильских солдат, которых удерживают в «безопасных местах» и тоннелях. При этом в некоторых арабских Telegram-каналах были сообщения сразу о полутора тысячах взятых в плен израильтянах. Ранее замглавы движения Салех аль-Аури заявил «Аль-Джазире», что всех пленных используют для обмена на своих бойцов, попавших в руки израильтян.

В свою очередь, израильские военные заявили, что две ситуации с заложниками «были урегулированы», не уточнив при этом, всех ли пленных удалось освободить живыми. При этом, как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетские источники, Израиль уже обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в освобождении израильтян, захваченных ХАМАС. Но к вечеру стало известно, что египетские переговорщики не смогли убедить палестинских боевиков ХАМАСа отпустить израильских заложников.

Бойцы военного крыла ХАМАС Фото: Global Look Press/Yousef Mohammed

Сам Израиль пообещал в течение 24 часов эвакуировать жителей городов, расположенных вблизи пограничного забора в секторе Газа. Как рассказали «Известиям» в посольстве РФ в Палестине, в российское представительство в Рамалле начали поступать единичные обращения росграждан с вопросами об организации эвакуации из сектора Газа. «Сообщения фиксируем, учитываем, составляем списки. Конкретных решений об эвакуации пока нет, поскольку ведутся боевые действия и это в принципе невозможно», — подчеркнули там.

На фоне событий в Израиле большинство авиакомпаний, осуществляющих полеты в Тель-Авив и другие города, отменили рейсы в регион. О введении ограничения на ночные вылеты из РФ в аэропорты Израиля «до особых распоряжений» заявили и в Росавиации.

Симпатии и антипатии

Разумеется, события на Ближнем Востоке были встречены с озабоченностью во всем мире. В выходные госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и министром иностранных дел страны Эли Коэном и «самым решительным образом осудил атаки и подтвердил солидарность Соединенных Штатов с правительством и народом Израиля». Главе же Палестинской автономии Махмуду Аббасу Блинкен следом высказал «недвусмысленное осуждение Штатами террористических атак ХАМАС против Израиля и призвал всё руководство региона осудить их».

Уже 9 октября Вашингтон, как ожидается, обнародует детали своей помощи еврейскому государству. По словам председателя комитета по иностранным делам сената США Бена Кардина, речь пойдет о пополнении арсенала ПВО для израильского «Железного купола», который на этот раз почему-то подвел еврейское государство.

В знак поддержки Израиля здание Эмпайр-стейт в США и Бранденбургские ворота в Германии подсветили в цвета израильского флага. Однако много где симпатии оказались не на стороне израильтян. В ливийской столице Триполи на ряде зданий в эти выходные появились палестинские флаги, а в Стамбуле прошел митинг в поддержку палестинцев.

Бранденбургские ворота в Берлине подсветили в цвета флага Израиля Фото: соцсети

В Иране и вовсе заявили — устами советника верховного лидера исламской республики генерал-майора Рахима Сафави, что Тегеран поддерживает ракетные удары по Израилю и будет поддерживать палестинских бойцов до полного освобождения Святой земли, Палестины, и ее центра — Иерусалима.

У многих появились опасения относительно дальнейшего разрастания регионального конфликта из-за вовлечения в израильско-палестинский конфликт ливанской группировки «Хезболла». 8 октября ее боевики подвергли бомбардировке с помощью артиллерийских снарядов и управляемых ракет три израильских военных объекта около южной границы Ливана, на оккупированной части Голанских высот. В ответ Армия обороны Израиля обстреляла районы на юге Ливана, нанеся с помощью беспилотника удар по позициям «Хезболлы» в районе ферм Шебаа.

На этом фоне жителей северной части Израиля призвали временно покинуть дома из-за опасений, что ситуация на границе с Ливаном станет хуже.

Миф развеян

Вслед за приходом к власти в Израиле ультраправой коалиции под руководством премьера Нетаньяху случаи столкновений между евреями и арабами заметно участились. Всего за два дня до нынешнего вторжения ХАМАС израильские военные подразделения провели операцию в палестинском Наблусе на Западном берегу реки Иордан, ранив 190 палестинцев, а также операцию в городе Тулькарм, во время которой были убиты два палестинца, открывших огонь по приграничному израильскому пункту Авней-Хефец.

Израильский солдат стоит на страже на улице Фото: REUTERS/Mussa Qawasma

Как сказал в интервью «Известиям» посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль, постоянные рейды израильских военных в палестинские лагеря стали одной из причин текущего обострения и операции ХАМАС, однако этому в не меньшей степени способствовала и общая политика ультраправого правительства Израиля, в частности расширение незаконных еврейских поселений и попытки сменить статус мечети Аль-Акса.

По словам востоковеда и политолога Вячеслава Матузова, хорошо подготовленная военно-диверсионная политическая операция ХАМАС не ставила задач разгрома израильской армии и не была попыткой вбить клин в процесс нормализации отношений ряда арабских стран с Израилем.

— Таким широким наступлением диверсионных групп ставилась задача морально-психологическая — развеять миф о непобедимости израильской армии, создать атмосферу неуверенности внутри израильского общества в состоянии и оценке внешней политики Израиля, особенно по отношению к Палестине и арабским странам. И полагаю, что это большой успех палестинцев, их акция оказалась достаточно внезапной для израильской разведки, — сказал эксперт «Известиям».

Схожее мнение выразил и политолог Роланд Биджамов.

— Израиль уже понес страшное моральное поражение, и в военном отношении это победа ХАМАС и палестинской стороны. Израилю нужно будет учесть это в будущем и скорректировать свою политику, — сказал эксперт.

При этом судить о том, насколько затяжным будет нынешнее противостояние, пока сложно. По его словам, не исключено, что вопрос решится при египетском посредничестве путем обмена израильских заложников на палестинских заключенных.