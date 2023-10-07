Эскалация между Израилем и Палестиной может привести к началу третьей интифады и полномасштабной религиозной войне во всем регионе. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль . По его словам, война станет катастрофой для всего Ближнего Востока. Дипломат пояснил: причина текущего обострения и операции ХАМАС — политика ультраправого правительства Израиля . В частности, по его оценке, к текущей эскалации привело расширение незаконных еврейских поселений, постоянные рейды израильских военных в палестинские лагеря и попытки сменить статус мечети Аль-Аксы. Посол уточнил: пока никаких переговоров между Палестиной и Израилем нет .

«‎Бои идут непрерывно, события продолжают набирать оборот»

— Какова официальная позиция властей Палестины на происходящее? Как вы оцениваете действия ХАМАС?

— Ситуация сложная, как обычно. Но она становилась все сложнее все последние месяцы. На самом деле то, что произошло, стало реакцией на растущее давление Израиля. Конечно, журналисты видят только то, что происходит сегодня. Но проблема глубже : незаконные еврейские поселенцы на прошлой неделе вошли в комплекс мечети Аль-Акса. Это стало последней каплей.

Проблема незаконных поселений, проблема статуса Иерусалима, проблема конфискации палестинских земель у их законных владельцев, убийства палестинцев в палестинских городах — всё это показывает, что происходит серьезная эскалация политики Израиля против палестинцев на Западном берегу.

6 октября в местечке Хувара к северу от Наблуса и в Шуфе израильские военные убили четырех палестинцев. Всего с начала года армия Израиля убила 78 палестинцев в ходе рейдов в лагеря на Западном берегу . Поэтому то, что произошло [начало операции ХАМАС], стало естественной реакцией на то, что творится на палестинских территориях и конкретно в Иерусалиме.

Справка «Известий» Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за эскалацию на ХАМАС, объявив в национальном обращении, что «‎‎государство находится в состоянии войны». «Наша первая цель — очистить территорию от вошедших вражеских сил и восстановить безопасность и спокойствие в поселениях, подвергшихся нападению. Вторая цель — заставить врага в Газе заплатить высокую цену. Третья цель — укрепить другие районы, чтобы никто по ошибке не присоединился к этой войне», — заявил Нетаньяху.

— Ведут ли ФАТХ и ХАМАС переговоры с израильской стороной?

— Пока у нас нет переговоров. Как вы понимаете, бои идут непрерывно, события продолжают набирать оборот . Руководство Палестины на всех уровнях изучает вопрос и рассматривает разные варианты решения. Одна из возможных опций — проведение заседания Совбеза ООН, чтобы сформировать международную позицию по ближневосточному кризису .

Пока каких-либо переговоров с Израилем нет. Но официальная позиция палестинского руководства — осуждение израильской агрессии. Операция стала защитной реакцией палестинского народа в ответ на эскалацию политики Израиля. Это ужесточение произошло под руководством самого крайне правого правительства в израильской истории.

Недопустимо, чтобы правительство во главе с ультраправым премьером (речь о Биньямине Нетаньяху. — «‎Известиям») руководило страной таким образом и продолжало тему захвата палестинских территорий и выселения палестинцев из их законных жилищ . Также это касается статуса достопримечательностей Иерусалима и мечети Аль-Акса.

«‎Единственное справедливое решение — создание двух государств»‎

— Чем может закончиться эскалация? Что может положить конец волне насилия?

— По моему личному мнению, ближневосточный конфликт — самый взрывоопасный в мире, он даже более опасен, чем украинский кризис . Поэтому мир должен найти срочное решение. По нашему убеждению, единственное справедливое решение — создание двух государств в соответствии с резолюциями ООН и Арабской мирной инициативой.

Международное сообщество должно занять взвешенную позицию и приложить усилия, чтобы конфликт был прекращен путем признания решения о двух государствах. После этого можно будет искать приемлемые и практические пути для сосуществования.

— Допускаете ли вы, что этот кризис может привести к новой интифаде?

— Интифада возможна, если Израиль продолжит действовать в том же духе и ущемлять положение палестинцев. Более того, если кабинет Нетаньяху продолжит следовать текущим курсом, это может привести к религиозной войне . Это самое опасное, что может произойти в нашем регионе. Религиозная война обернется катастрофой для всех сторон.

Предпосылок для масштабной интифады более чем достаточно, она может вспыхнуть в любой момент по многим причинам, основная — конфискация палестинских земель и строительство незаконных еврейских поселений. Также это нарушение статуса мечети Аль-Аксы. Продолжаются убийства палестинских мирных жителей в Дженине, Наблусе и других городах.

Да, конечно, международное сообщество не признает еврейские поселения и считает их незаконными, отвергая израильскую практику. Однако, к сожалению, международное сообщество отвергает урегулирование и ничего не делает , чтобы помешать росту поселений. Потому все возможно, интифада может вспыхнуть в любую минуту.

«‎‎Мы не требуем чего-то большего, чем права палестинцев на свои земли»

— Что вы скажете о позиции арабского мира по текущему кризису, в частности, Саудовской Аравии и Египта — двух основных посредников в прошлых конфликтах?

— Палестинский вопрос имеет три измерения: арабское, исламское и международное. Мы видим, что арабские страны, включая Египет, Саудовскую Аравию, Иорданию выпустили заявления с осуждением израильских мер . Они потребовали Израиль прекратить насилие на палестинских территориях.

Мы будем стремиться оставаться в хороших отношениях со всеми арабскими странами. Мы не требуем чего-то большего, чем права палестинцев на свои земли. Мы надеемся и верим, что арабское, исламское и международное сообщество поддержит права палестинцев.

Справка «Известий» МИД Саудовской Аравии 7 октября призвал к «немедленному прекращению эскалации конфликта между палестинцами и Израилем». В министерстве уточнили, что неоднократно предупреждали «‎‎об опасности взрыва ситуации в результате продолжающейся израильской оккупации». МИД Египта также предупредил о «серьезных рисках», которые несет дальнейшая эскалация между палестинской и израильской сторонами. Каир призвал стороны к «максимальной сдержанности, чтобы не допустить жертв среди гражданского населения»‎.

— Как вы оцениваете позицию России?

— Разумеется, мы видели заявление МИД России и считаем его хорошим, конструктивным предложением. Москва отметила важность прекращения насилия и возвращение к решению о двух государствах . Также МИД РФ подчеркнул необходимость активизировать усилия «ближневосточного квартета» (туда входят РФ, США, ЕС и ООН, с февраля 2022 года заседания комитета не проводятся. — «‎Известия»‎).

Россия готова сыграть необходимую роль в урегулировании ситуации. Поэтому мы высоко ценим российскую позицию, которая была последовательной и неизменной на протяжении долгого времени.

Как развивались события

Полномасштабное наступление ХАМАС на юг Израиля и ответная операция израильтян привели к огромным жертвам с обеих сторон. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС выпустил свыше 2 тыс. ракет . Сирены звучали несколько раз в Иерусалиме, Тель-Авиве и на всем юге страны. В ответ Израиль нанес 17 воздушных атак по целям в секторе Газа.

Израильские власти заявили, что на территории страны погибли по меньшей мере 100 человек, в больницах находятся свыше 900. Минздрав Палестины сообщил, что как минимум 200 палестинцев были убиты в результате воздушных атак Израиля.

По количеству жертв текущее обострение сравнимо лишь со второй интифадой — «‎‎национальным восстанием» — 2000-2005 годов. Тогда с палестинской стороны погибли свыше 2680 человек, с израильской — 988.

ХАМАС заявил: крупномасштабная операция «‎Потоп Аль-Акса» (на арабском «‎туфан аль-акса»‎‎ с отсылкой к вселенскому потопу из религиозных текстов) стала ответом на осквернение мечети Аль-Акса — третьей по значимости в исламе. Представители группировки заявили: операция началась после того, как тысячи еврейских поселенцев на прошлой неделе совершили провокационные экскурсии по комплексу мечети Аль-Акса во время еврейского праздника Суккот .

Также операция стала реакцией на рост насилия со стороны незаконных еврейских поселенцев и политику ультраправых израильских политиков: министра нацбезопасности страны Итамара Бен-Гвира и главы Минфина страны Бецалеля Смотрича, отметили в ХАМАС.

Руководство ХАМАС сообщило, что захватило в плен «большое количество» израильтян и увезло в Газу. В ЦАХАЛ заявили, что речь идет о захвате мирных жителей страны.