Восточный пожар: за что воюют Израиль и Палестина

Рано утром 7 октября палестинские исламисты ХАМАС атаковали Израиль с юга. В ходе операции «Буря Аль-Аксы» силы ХАМАС нанесли по Израилю массированный ракетный удар, выпустив более 5 тыс. ракет и ранив несколько сотен человек. Израиль заявил о начале полномасштабной войны и начал призыв резервистов. Подробности — в материале «Известий».

Что случилось в Израиле 7 октября 2023 года

Атака на Израиль началась около шести утра в субботу, 7 октября, с ракетного обстрела. Сотни боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа по воздуху, по земле и по морю. Как сообщает Al Jazeera, израильская армия утратила контроль над КПП Эрез неподалеку от города Ашкелон на юге страны.

Свою операцию исламисты назвали «Буря Аль-Акса». В своем заявлении глава военного крыла организации Мухаммед ад-Дейф обвинил израильскую сторону в оккупации и «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» (в апреле у мечети на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения израильской полиции с палестинцами).

Израильская полиция задерживает палестинцев возле мечети Аль-Акса Фото: Getty Images/SOPA Images/Contributor

По данным портала «Новости Израиля», боевики разбились на небольшие группы и вошли в южные районы страны, пробив пограничные сооружения на джипах. Другие высадились на израильской территории с помощью дельтапланов. Всего, по сообщениям СМИ, захвачено семь районов Израиля, несколько десятков человек взяты в плен, еще около 900 человек ранено и более 100 погибло.

Нападение для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было неожиданным и масштабным: страна отмечала праздник Иом-кипур — единственный день в году, когда в Израиле не идут радио- и телепередачи, закрываются магазины, прерывается работа транспорта.

Пока захваченные районы отбить не удалось. В Израиле введено чрезвычайное положение, все образовательные и развлекательные мероприятия на завтра отменены.

Палестинские боевики запускают ракеты по Израилю из сектора Газа Фото: Getty Images/SOPA Images/Contributor

К полудню 7 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о массовом призыве резервистов и заявил, что страна находится в состоянии войны, которую будет вести до победного конца.

Спустя час ВВС Израиля нанесли удары по 17 военным объектам и четырем командным центрам ХАМАС в секторе Газа. В Палестине также объявлено чрезвычайное положение, по предварительным данным, погибло более 190 человек, еще около 1,5 тыс. ранено.

Почему ХАМАС напало на Израиль

ХАМАС обвиняет израильскую сторону в оккупации и вторжениях в мечеть Аль-Акса — одну из трех главных мусульманских святынь, которая находится на Храмовой (Елеонской) горе в Иерусалиме. По мнению исламского мира, Аль-Акса стоит на месте вознесения пророка Мухаммеда.

В свою очередь, Израиль не раз выражал намерение построить на горе новый храм Соломона — ведь когда-то на этом месте уже стоял иерусалимский храм.

Уничтоженный израильский танк Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

Столкновения между арабами и евреями происходят на горе Елеон регулярно. Одной из причин стала скала под названием «Камень основания» («Эвен-га-Штия» на идише и «Ас-Сахра» на арабском) — именно с нее, согласно обеим религиям, Господь начал сотворение мира. И хотя и те и другие считают это место святым, взгляды у них кардинально расходятся.

Что такое ХАМАС

ХАМАС — исламское движение сопротивления — правящая партия в секторе Газа с июля 2007 года. Движение признано террористическим в Израиле, США, Канаде, Японии и ЕС. В то же время Россия, Турция, Китай, Норвегия и некоторые исламские страны не признают ХАМАС террористической организацией.

С точки зрения движения вся израильская территория должна принадлежать арабам и в данный момент оккупирована. Для достижения своих целей боевое крыло ХАМАС регулярно устраивает обстрелы Израиля.

Сектор Газа — что это

Сектор Газа — особая территория государства Палестина, которое граничит с Израилем и располагается на берегу Средиземного моря. Административный центр этой территории — город Газа.

Израильская атака на сектор Газа Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

Когда в 1947 году британские войска покинули этот регион, он разделился на два разных государства — арабское (Палестину) и еврейское (Израиль). Территория Газы вошла в новое арабское государство, которое в результате войн переходило под контроль сначала Египта, потом Израиля, а с 2007 года в секторе Газа сформировались свое собственное правительство и силовой блок.

Судный день Израиля

С 6 по 26 октября 1973 года между Израилем и арабскими группировками разразился конфликт, позже названный в Тель-Авиве войной Судного дня, а в арабском мире — Октябрьской войной.

Армии Сирии и Египта вторглись на территорию Израиля в расчете отвоевать утраченные в 1967 году территории — Западный берег реки Иордан (в израильской терминологии — Иудею и Самарию), сектор Газа, Синайский полуостров и Голанские высоты. Этот конфликт мог войти в историю как первый случай применения ядерного оружия на Ближнем Востоке. Война закончилась победой Израиля.

Египетские войска пересекают Суэцкий канал в октябре 1973 года Фото: commons.wikimedia.org

«Моссад» — что это

«Моссад» — национальная разведывательная служба Израиля, считается одной из сильнейших разведок мира. Спецслужбы Израиля уже многие годы практикуют «точечные операции», направленные на уничтожение лидеров палестинского террора.