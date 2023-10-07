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Горячая фаза: Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу

Жертвами атаки исламистов стали десятки людей, сотни ранены
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Палестинские боевики выпустили ракеты по Израилю из города Газа
Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль. Операция получила название «Буря Аль-Аксы». ХАМАС обвиняет израильскую сторону в оккупации и вторжениях в мечеть Аль-Акса. Движение нанесло массированный ракетный удар по Израилю, выпустив 5 тыс. ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и одержит победу. Подробности происходящего — в галерее «Известий».

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Здание горит после ракетных обстрелов из сектора Газа в Тель-Авиве
Фото: REUTERS/Itai Ron

Здание горит после ракетных обстрелов из сектора Газа в Тель-Авиве

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Женщина стоит в поврежденной комнате после запуска ракет из сектора Газа в Ашкелоне, Израиль,
Фото: REUTERS/Amir Cohen

Женщина стоит в поврежденной комнате после запуска ракет из сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

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Палестинцы пересекают пограничный забор
Фото: Global Look Press/Str

Палестинцы пересекают пограничный забор с Израилем из Хан-Юниса на юге сектора Газа, 7 октября 2023 года

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Палестинцы прорываются на израильскую сторону пограничного забора между Израилем и Газой
Фото: REUTERS/Yasser Qudih

Палестинцы прорываются на израильскую сторону пограничного забора между Израилем и Газой после того, как палестинские боевики проникли в районы на юге Израиля

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Люди реагируют вблизи пожара после запуска ракет из сектора Газа в Ашкелоне, Израиль
Фото: REUTERS/Amir Cohen

Люди реагируют на пожар после запуска ракет из сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

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Израильские военные едут по дороге на юге Израиля, когда из сектора Газа запускаются ракеты, недалеко от Сдерота
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Израильские военные едут по дороге на юге страны, недалеко от Сдерота
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Палестинцы празднуют
Фото: REUTERS/Yasser Qudih

Палестинцы празднуют, наблюдая, как горит израильский военный автомобиль. Фото сделано на израильской стороне границы

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Палестинские боевики ездят на израильском военном автомобиле
Фото: REUTERS/Ahmed Zakot
Палестинские боевики ездят на израильском военном автомобиле, который был захвачен боевиками
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Люди празднуют рядом с израильским военным автомобилем, который был захвачен палестинскими боевиками, проникшими в районы на юге Израиля
Фото: REUTERS/Ahmed Zakot

Люди встречают захваченный израильский транспорт

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Мужчина в еврейском молитвенном
Фото: REUTERS/Ammar Awad

Мужчина в еврейском молитвенном платке выглядывает из поврежденного входа в здание во время запуска ракет из сектора Газа в Ашкелоне на юге Израиля

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Мужчина укрывается за стеной, когда звучит сирена
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Мужчина укрывается за стеной, когда звучит сирена и из сектора Газа запускаются ракеты. Мевасерет Цион, Израиль

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Палестинский мальчик реагирует рядом с горящим израильским автомобилем
Фото: REUTERS/Mahmoud

Палестинский мальчик рядом с горящим израильским автомобилем, который палестинские боевики привезли в Газу

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После израильских ударов по Газе поднимается дым
Фото: REUTERS/Mohammed Salem

После израильских ударов по Газе поднимается дым

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Палестинцы осматривают машину скорой помощи
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Палестинцы осматривают машину скорой помощи, пострадавшую в результате израильского удара, после того как боевики ХАМАС предприняли внезапную атаку на Израиль на юге сектора Газа

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