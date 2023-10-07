Горячая фаза: Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу
Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль. Операция получила название «Буря Аль-Аксы». ХАМАС обвиняет израильскую сторону в оккупации и вторжениях в мечеть Аль-Акса. Движение нанесло массированный ракетный удар по Израилю, выпустив 5 тыс. ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и одержит победу. Подробности происходящего — в галерее «Известий».
Здание горит после ракетных обстрелов из сектора Газа в Тель-Авиве
Женщина стоит в поврежденной комнате после запуска ракет из сектора Газа в Ашкелоне, Израиль
Палестинцы пересекают пограничный забор с Израилем из Хан-Юниса на юге сектора Газа, 7 октября 2023 года
Палестинцы прорываются на израильскую сторону пограничного забора между Израилем и Газой после того, как палестинские боевики проникли в районы на юге Израиля
Люди реагируют на пожар после запуска ракет из сектора Газа в Ашкелоне, Израиль
Палестинцы празднуют, наблюдая, как горит израильский военный автомобиль. Фото сделано на израильской стороне границы
Люди встречают захваченный израильский транспорт
Мужчина в еврейском молитвенном платке выглядывает из поврежденного входа в здание во время запуска ракет из сектора Газа в Ашкелоне на юге Израиля
Мужчина укрывается за стеной, когда звучит сирена и из сектора Газа запускаются ракеты. Мевасерет Цион, Израиль
Палестинский мальчик рядом с горящим израильским автомобилем, который палестинские боевики привезли в Газу
После израильских ударов по Газе поднимается дым
Палестинцы осматривают машину скорой помощи, пострадавшую в результате израильского удара, после того как боевики ХАМАС предприняли внезапную атаку на Израиль на юге сектора Газа