Горячая фаза: Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу

Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль. Операция получила название «Буря Аль-Аксы». ХАМАС обвиняет израильскую сторону в оккупации и вторжениях в мечеть Аль-Акса. Движение нанесло массированный ракетный удар по Израилю, выпустив 5 тыс. ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и одержит победу. Подробности происходящего — в галерее «Известий».