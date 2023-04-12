«Если у России и Украины будет желание договориться, мы готовы предоставить помощь»

Израиль готов стать посредником на переговорах России и Украины, но для этого нужно, чтобы обе стороны изъявили желание контактировать . Если это произойдет и официальное обращение к израильским властям последует, страна всегда готова предоставить площадку для диалога Москвы и Киева. Об этом заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви . Он уточнил: еврейское государство по-прежнему сохраняет контакты с Россией по Сирии, несмотря на «напряженную ситуацию‎»‎. По его словам, обстановка вокруг Храмовой горы сейчас относительно успокоилась, есть надежда, что до ракетных перестрелок не дойдет . Почему сейчас Израиль не видит перспектив налаживания контактов с палестинской стороной и каковы шансы на нормализацию отношений с Дамаском — в эксклюзивном интервью дипломата «Известиям».

«В ответ на удары по Израилю будут удары с нашей стороны‎»‎

— Как вы оцениваете обстановку в Иерусалиме? В ночь с 4 на 5 апреля в городе начались столкновения между палестинцами и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Дошло до ракетных обстрелов: со стороны Газы были запущены девять ракет, Израиль отреагировал пусками по позициям ХАМАС в анклаве. Какие сейчас есть шаги для урегулирования этой ситуации?

— Думаю, что ситуация немного успокоилась, если можно так сказать. Всё это [обострение] связано с некоторыми событиями — совпали праздники: наш Песах, Рамадан и Пасха. Иерусалим — это город, где бывают разные события, и происходящее сейчас также не ново . Каждый раз во время Рамадана там в мечетях есть какие-то волнения. Всегда говорят, что Аль-Акса в опасности, что, в общем-то, не так . Там присутствуют группы, которые стараются нагнетать эту обстановку, особенно во время праздника Рамадан.

Дым над зданиями во время израильских авиаударов в секторе Газа, 5 апреля 2023 года Фото: REUTERS/Mohammed Salem

На следующий день после всех этих событий на Храмовой горе [4–5 апреля] всё успокоилось. Как раз после этого была большая молитва возле Стены плача, и всё прошло нормально.

Да и конечно, есть некоторые элементы, которые стараются это использовать. Был ракетный обстрел из Газы, из Ливана, из Сирии . Почему-то думают, что если в Израиле есть какие-то внутренние противоречия, то он сразу становится слабой страной. Это, конечно, просто непонимание обстановки. Мы подчеркиваем: в ответ на удары по Израилю будут удары с нашей стороны. Самое главное, конечно, надеюсь, что это [обострение] прекратится, потому что оно никому не помогает.

— Россия уже несколько лет предлагает провести переговоры между палестинцами и израильтянами в Москве. Как Израиль относится к этим инициативам?

— Это не вопрос — ‎где‎. Вопрос — о чем. Если мы найдем, о чем говорить [с палестинской стороной], то место мы уже 100% найдем.

— Россия приглашает палестинцев и израильтян в Москву, но и со стороны Израиля было похожее предложение. Год назад руководство вашей страны приглашало представителей Украины и России провести мирные переговоры. В силе ли еще это предложение?

— Мы всегда говорим одно: мы ждем, чтобы эта ситуация успокоилась . Да, наш премьер [Нафтали] Беннет был здесь [в России в марте 2022 года]. Стороны должны понять, чего они хотят, чтобы провести мирные переговоры. Неважно, при посредничестве Израиля или другой страны. Нужно желание договориться. Если у России и Украины будет желание договориться, мы всегда готовы предоставить помощь . У нас хорошие отношения с Россией, у нас хорошие отношения с Украиной.

Фото: РИА Новости/БелТА/Максим Гучек

«‎‎Изменения статус-кво на Храмовой горе не предвидится»

— Есть ли риск эскалации в регионе на фоне обострения обстановки вокруг Аль-Аксы, Газы и ракетных обстрелов с юга Ливана? Дойдет ли ситуация вновь до масштабных ракетных перестрелок, как это было в 2021 году?

— Надеюсь, что нет, потому что все понимают: на такую эскалацию будет очень четкий ответ со стороны Израиля . Ливанское правительство ответственно за свою территорию: если оттуда обстреливают, оно должно сделать всё, чтобы это предотвратить. Да, Ливан предпринимает небольшие шаги в этом направлении. Но если это будет продолжаться, и они не смогут [обеспечить безопасность], то мы сами сумеем это сделать. Будет ли это в пользу Ливана как страны? Не думаю. С сирийской стороной то же самое, и с Газой тоже . То есть тут нет разницы — все должны понять, что на ракетные удары будет ответ. Мы эти удары не наносим в случайном порядке. Это действительно цели, которые связаны с «Хезболлой‎»‎, ХАМАС или с другими группировками.

— Некоторые политики нового правительства Израиля предлагают изменить статус-кво Храмовой горы и разрешить проводить там евреям религиозные обряды — по текущему негласному соглашению, евреи имеют право посещать гору, где расположена мечеть Аль-Акса, но им нельзя там молиться. Как вы считаете, изменит ли Израиль статус-кво или пока такого не предвидится?

— Не предвидится. 10 апреля премьер-министр очень четко сказал, что не предвидится изменения статус-кво . А визиты евреев на Храмовую гору продолжаются. Они, может, чуть уменьшатся, если обстановка станет напряженнее. Но пока всё идет, ничего не меняется.

Мечеть Аль-Акса, расположенная на территории Храмовой горы Иерусалима Фото: REUTERS/Dedi Hayun

«‎‎До сих пор работа квартета не принесла практических результатов‎»‎

— Некоторые СМИ и дипломаты полагают, что ситуацию намеренно раскачивают внешние акторы не из региона. Как вы считаете, насколько это соответствует действительности?

— Конечно, я на 100% в этом уверен. В особенности это делает Иран. Его прокси с территории Ливана обстреливают Израиль, как мы знаем, весь южный Ливан находится под контролем «‎Хезболлы»‎, а это, в общем-то, длинная рука Ирана. В Сирии тоже очень сильно присутствие разных шиитских группировок, которые также подчиняются Ирану. В Газе это тот же ХАМАС. Так что да, мы видим внешнее влияние на эту обстановку и, к сожалению, в этом ничего нового нет . Мы это видим всё время, но просто сейчас [внешние акторы] святой месяц Рамадан используют для атак на Израиль.

— По поводу урегулирования ситуации с Палестиной. С начала года прошли два мирных саммита — в египетском Шарм-эш-Шейхе и в иорданской Акабе. Готов ли сейчас Израиль к мирным переговорам с Палестиной?

— Контакты с палестинцами происходят всё время — на рабочем уровне, на уровне безопасности. Дело не в том, с кем говорить, а о чем говорить. В палестинском лагере нет единого собеседника: ты говоришь с одним, а другой начинает что-то другое . То есть нужна же вторая сторона, чтобы говорить — это не просто поставить галочку, мол, да, мы поговорили с кем-то. Все знают, где мы находимся, мы знаем, где все находятся — так что, если будет что-то существенное, мы найдем друг друга без проблем.

Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

— Как вы считаете, ближневосточный квартет, созданный для палестино-израильского урегулирования, куда входят Россия, США, ООН и ЕС — это всё еще рабочий формат?

— Встречи квартета давно не проводились (последняя прошла в ноябре 2021 года. — «‎Известия»‎). Это случилось не по нашей вине, так как мы даже в этом органе не участвуем, как вы понимаете. Это надо спросить у его участников. Представитель России в квартете [Владимир Сафронков] был в Израиле, будет в Израиле, и поэтому мы на это смотрим открыто. Но до сих пор работа квартета не принесла практических результатов. Я не знаю, насколько внутри квартета, особенно в текущей ситуации, будут готовы общаться между собой. Но это уже вопрос не ко мне. Как я сказал, мы даже не члены этой структуры.

«‎‎Мы ничего не имеем против сирийского народа»

— Мы видим, что Саудовская Аравия начала сближение сразу и с Сирией, и с Ираном. По сообщениям СМИ, Эр-Рияд намерен пригласить представителей Дамаска на саммит Лиги арабских государств в мае — впервые с 2011 года. По некоторым данным, руководство королевства планирует добиваться возвращения Сирии в ЛАГ. Как это изменит баланс сил в регионе?

— Во-первых, всё, что действует на успокоение ситуации в регионе, — это хорошо. Но это не означает, что именно этот шаг сделает так, что регион успокоится . Насчет сближения Саудовской Аравии с Сирией и Ираном — были какие-то шаги, о которых известно уже много лет. Насколько они будут успешны? Что это даст? Я не знаю. Тут вопросы намного шире, чем сближение Дамаска с Саудовской Аравией. Как это повлияет на Иран, на Турцию? Про сближение с Ираном тоже не совсем понятно — что, например, будет происходить с хуситами, которых Иран поддерживает [в борьбе] против Саудовской Аравии? Прекратят ли они ее обстрел? Я считаю, что это тактические шаги, отвечающие каким-то интересам — пока еще не стратегического размера.

Член Совета министров Саудовской Аравии Мусаад бин Мохаммед аль-Айбан (слева), главный дипломат КНР Ван И (по центру) и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, 10 марта 2023 года Фото: Global Look Press/XinHua/Luo Xiaoguang

— Готов ли сам Израиль пойти на сближение с Сирией?

— Сирия сегодня находится в тесном контакте с Ираном и «‎Хезболлой»‎, которая вообще отрицает существование Государства Израиль. Поэтому на данном этапе не о чем говорить . Мы ничего не имеем против сирийского народа, мы всегда готовы с нашими соседями вступать в контакты. У нас есть соглашение с Египтом, Иорданией. Есть соглашения Авраама [об установлении дипломатических отношений с ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко]. То есть у нас уже есть прецеденты сотрудничества с арабскими странами. Есть государства, которые готовы сотрудничать и бросить эту глупую идею уничтожения Государства Израиль — с ними есть о чем говорить, иначе нет смысла .

— Сохраняется ли канал связи между Израилем и Россией в Сирии?

— Конечно, мы находимся в постоянном контакте с МИД РФ по разным вопросам, и по вопросу Сирии в том числе, потому что это тема, относящаяся к нашей безопасности. Мы всегда говорим, что наша главная задача — обеспечить безопасность граждан Израиля. И это происходит, несмотря на всю эту напряженную ситуацию.