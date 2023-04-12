«Если у России и Украины будет желание договориться, мы готовы предоставить помощь»
Израиль готов стать посредником на переговорах России и Украины, но для этого нужно, чтобы обе стороны изъявили желание контактировать. Если это произойдет и официальное обращение к израильским властям последует, страна всегда готова предоставить площадку для диалога Москвы и Киева. Об этом заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. Он уточнил: еврейское государство по-прежнему сохраняет контакты с Россией по Сирии, несмотря на «напряженную ситуацию». По его словам, обстановка вокруг Храмовой горы сейчас относительно успокоилась, есть надежда, что до ракетных перестрелок не дойдет. Почему сейчас Израиль не видит перспектив налаживания контактов с палестинской стороной и каковы шансы на нормализацию отношений с Дамаском — в эксклюзивном интервью дипломата «Известиям».
«В ответ на удары по Израилю будут удары с нашей стороны»
— Как вы оцениваете обстановку в Иерусалиме? В ночь с 4 на 5 апреля в городе начались столкновения между палестинцами и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Дошло до ракетных обстрелов: со стороны Газы были запущены девять ракет, Израиль отреагировал пусками по позициям ХАМАС в анклаве. Какие сейчас есть шаги для урегулирования этой ситуации?
— Думаю, что ситуация немного успокоилась, если можно так сказать. Всё это [обострение] связано с некоторыми событиями — совпали праздники: наш Песах, Рамадан и Пасха. Иерусалим — это город, где бывают разные события, и происходящее сейчас также не ново. Каждый раз во время Рамадана там в мечетях есть какие-то волнения. Всегда говорят, что Аль-Акса в опасности, что, в общем-то, не так. Там присутствуют группы, которые стараются нагнетать эту обстановку, особенно во время праздника Рамадан.
Дым над зданиями во время израильских авиаударов в секторе Газа, 5 апреля 2023 года
На следующий день после всех этих событий на Храмовой горе [4–5 апреля] всё успокоилось. Как раз после этого была большая молитва возле Стены плача, и всё прошло нормально.
Да и конечно, есть некоторые элементы, которые стараются это использовать. Был ракетный обстрел из Газы, из Ливана, из Сирии. Почему-то думают, что если в Израиле есть какие-то внутренние противоречия, то он сразу становится слабой страной. Это, конечно, просто непонимание обстановки. Мы подчеркиваем: в ответ на удары по Израилю будут удары с нашей стороны. Самое главное, конечно, надеюсь, что это [обострение] прекратится, потому что оно никому не помогает.
— Россия уже несколько лет предлагает провести переговоры между палестинцами и израильтянами в Москве. Как Израиль относится к этим инициативам?
— Это не вопрос — где. Вопрос — о чем. Если мы найдем, о чем говорить [с палестинской стороной], то место мы уже 100% найдем.
— Россия приглашает палестинцев и израильтян в Москву, но и со стороны Израиля было похожее предложение. Год назад руководство вашей страны приглашало представителей Украины и России провести мирные переговоры. В силе ли еще это предложение?
— Мы всегда говорим одно: мы ждем, чтобы эта ситуация успокоилась. Да, наш премьер [Нафтали] Беннет был здесь [в России в марте 2022 года]. Стороны должны понять, чего они хотят, чтобы провести мирные переговоры. Неважно, при посредничестве Израиля или другой страны. Нужно желание договориться. Если у России и Украины будет желание договориться, мы всегда готовы предоставить помощь. У нас хорошие отношения с Россией, у нас хорошие отношения с Украиной.
«Изменения статус-кво на Храмовой горе не предвидится»
— Есть ли риск эскалации в регионе на фоне обострения обстановки вокруг Аль-Аксы, Газы и ракетных обстрелов с юга Ливана? Дойдет ли ситуация вновь до масштабных ракетных перестрелок, как это было в 2021 году?
— Надеюсь, что нет, потому что все понимают: на такую эскалацию будет очень четкий ответ со стороны Израиля. Ливанское правительство ответственно за свою территорию: если оттуда обстреливают, оно должно сделать всё, чтобы это предотвратить. Да, Ливан предпринимает небольшие шаги в этом направлении. Но если это будет продолжаться, и они не смогут [обеспечить безопасность], то мы сами сумеем это сделать. Будет ли это в пользу Ливана как страны? Не думаю. С сирийской стороной то же самое, и с Газой тоже. То есть тут нет разницы — все должны понять, что на ракетные удары будет ответ. Мы эти удары не наносим в случайном порядке. Это действительно цели, которые связаны с «Хезболлой», ХАМАС или с другими группировками.
— Некоторые политики нового правительства Израиля предлагают изменить статус-кво Храмовой горы и разрешить проводить там евреям религиозные обряды — по текущему негласному соглашению, евреи имеют право посещать гору, где расположена мечеть Аль-Акса, но им нельзя там молиться. Как вы считаете, изменит ли Израиль статус-кво или пока такого не предвидится?
— Не предвидится. 10 апреля премьер-министр очень четко сказал, что не предвидится изменения статус-кво. А визиты евреев на Храмовую гору продолжаются. Они, может, чуть уменьшатся, если обстановка станет напряженнее. Но пока всё идет, ничего не меняется.
Мечеть Аль-Акса, расположенная на территории Храмовой горы Иерусалима
«До сих пор работа квартета не принесла практических результатов»
— Некоторые СМИ и дипломаты полагают, что ситуацию намеренно раскачивают внешние акторы не из региона. Как вы считаете, насколько это соответствует действительности?
— Конечно, я на 100% в этом уверен. В особенности это делает Иран. Его прокси с территории Ливана обстреливают Израиль, как мы знаем, весь южный Ливан находится под контролем «Хезболлы», а это, в общем-то, длинная рука Ирана. В Сирии тоже очень сильно присутствие разных шиитских группировок, которые также подчиняются Ирану. В Газе это тот же ХАМАС. Так что да, мы видим внешнее влияние на эту обстановку и, к сожалению, в этом ничего нового нет. Мы это видим всё время, но просто сейчас [внешние акторы] святой месяц Рамадан используют для атак на Израиль.
— По поводу урегулирования ситуации с Палестиной. С начала года прошли два мирных саммита — в египетском Шарм-эш-Шейхе и в иорданской Акабе. Готов ли сейчас Израиль к мирным переговорам с Палестиной?
— Контакты с палестинцами происходят всё время — на рабочем уровне, на уровне безопасности. Дело не в том, с кем говорить, а о чем говорить. В палестинском лагере нет единого собеседника: ты говоришь с одним, а другой начинает что-то другое. То есть нужна же вторая сторона, чтобы говорить — это не просто поставить галочку, мол, да, мы поговорили с кем-то. Все знают, где мы находимся, мы знаем, где все находятся — так что, если будет что-то существенное, мы найдем друг друга без проблем.
— Как вы считаете, ближневосточный квартет, созданный для палестино-израильского урегулирования, куда входят Россия, США, ООН и ЕС — это всё еще рабочий формат?
— Встречи квартета давно не проводились (последняя прошла в ноябре 2021 года. — «Известия»). Это случилось не по нашей вине, так как мы даже в этом органе не участвуем, как вы понимаете. Это надо спросить у его участников. Представитель России в квартете [Владимир Сафронков] был в Израиле, будет в Израиле, и поэтому мы на это смотрим открыто. Но до сих пор работа квартета не принесла практических результатов. Я не знаю, насколько внутри квартета, особенно в текущей ситуации, будут готовы общаться между собой. Но это уже вопрос не ко мне. Как я сказал, мы даже не члены этой структуры.
«Мы ничего не имеем против сирийского народа»
— Мы видим, что Саудовская Аравия начала сближение сразу и с Сирией, и с Ираном. По сообщениям СМИ, Эр-Рияд намерен пригласить представителей Дамаска на саммит Лиги арабских государств в мае — впервые с 2011 года. По некоторым данным, руководство королевства планирует добиваться возвращения Сирии в ЛАГ. Как это изменит баланс сил в регионе?
— Во-первых, всё, что действует на успокоение ситуации в регионе, — это хорошо. Но это не означает, что именно этот шаг сделает так, что регион успокоится. Насчет сближения Саудовской Аравии с Сирией и Ираном — были какие-то шаги, о которых известно уже много лет. Насколько они будут успешны? Что это даст? Я не знаю. Тут вопросы намного шире, чем сближение Дамаска с Саудовской Аравией. Как это повлияет на Иран, на Турцию? Про сближение с Ираном тоже не совсем понятно — что, например, будет происходить с хуситами, которых Иран поддерживает [в борьбе] против Саудовской Аравии? Прекратят ли они ее обстрел? Я считаю, что это тактические шаги, отвечающие каким-то интересам — пока еще не стратегического размера.
Член Совета министров Саудовской Аравии Мусаад бин Мохаммед аль-Айбан (слева), главный дипломат КНР Ван И (по центру) и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, 10 марта 2023 года
— Готов ли сам Израиль пойти на сближение с Сирией?
— Сирия сегодня находится в тесном контакте с Ираном и «Хезболлой», которая вообще отрицает существование Государства Израиль. Поэтому на данном этапе не о чем говорить. Мы ничего не имеем против сирийского народа, мы всегда готовы с нашими соседями вступать в контакты. У нас есть соглашение с Египтом, Иорданией. Есть соглашения Авраама [об установлении дипломатических отношений с ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко]. То есть у нас уже есть прецеденты сотрудничества с арабскими странами. Есть государства, которые готовы сотрудничать и бросить эту глупую идею уничтожения Государства Израиль — с ними есть о чем говорить, иначе нет смысла.
— Сохраняется ли канал связи между Израилем и Россией в Сирии?
— Конечно, мы находимся в постоянном контакте с МИД РФ по разным вопросам, и по вопросу Сирии в том числе, потому что это тема, относящаяся к нашей безопасности. Мы всегда говорим, что наша главная задача — обеспечить безопасность граждан Израиля. И это происходит, несмотря на всю эту напряженную ситуацию.