Сила есть: дойдет ли до военного столкновения США и Ирана

Израиль и США рассматривают все варианты, чтобы Иран не получил ядерное оружие. В частности, не исключается и сценарий с применением военной силы против Тегерана. Такие заявления прозвучали во время ближневосточного визита госсекретаря США Энтони Блинкена. Накануне обстановка в регионе еще больше обострилась. Три беспилотника атаковали один из производственных комплексов Минобороны Ирана в городе Исфахан. Насколько вероятно военное столкновение Вашингтона и Тегерана — разбирались «Известия».

Готовность применить силу

Президент США Джозеф Байден не будет исключать военного решения разногласий в отношениях с Тегераном, сообщили в Белом доме. В администрации отметили, что глава государства «хочет вернуться к соглашению по ядерной сделке, но сейчас не подходящее время» и «переговоры с Ираном не приоритет для США».

В июле прошлого года во время визита в Иерусалим Байден также предупредил, что «США не допустят, чтобы Иран получил доступ к ядерному оружию» и готовы применить силу «в качестве крайней меры».

С похожим заявлением выступил в конце января и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, угроза применения силы может оказаться единственным фактором, который способен остановить ядерную программу Ирана.

Сила есть Фото: AP Photo/Vahid Salemi

«Если сдерживание не увенчается успехом, то не будет другого выбора, кроме как действовать. Я не думаю, что иранцы хотят войны, потому что они проиграют. Они очень осторожно к этому относятся. Но я бы сказал, что если такая страна хочет иметь ядерное оружие, то вы можете подписать сотню соглашений с ними, но они не будут выполняться. Из пяти таких стран, пытавшихся получить ядерное оружие, три были остановлены с помощью военной силы», — подытожил политик.

При этом Нетаньяху не стал комментировать, причастно ли еврейское государство к недавнему удару по Ирану.

«Я не собираюсь когда-либо говорить о конкретных операциях. Каждый раз, когда на Ближнем Востоке происходит взрыв, нам приписывают или возлагают [на нас] ответственность. Я сделаю всё, что в моих силах, как премьер-министр Израиля, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного арсенала, который явно направлен против нас», — заявил политик.

28 января агентство ИРНА сообщило, что в городе Исфахан, который расположен в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Впоследствии Минобороны Исламской Республики сообщило, что на один из центров ведомства была совершена неудачная атака с использованием беспилотников. В результате один аппарат был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. Отмечается, что обошлось без жертв, но был нанесен незначительный материальный ущерб. Как пояснили в оборонном ведомстве республики, была повреждена крыша цеха.

При этом не уточнялось, кого Тегеран считает причастным к нападению. Единственное — иранские власти опровергли сообщения СМИ о том, что атака беспилотниками была не единственной и что ущерб, нанесенный заводу, сильнее, чем это признается.

Беспокойное сотрудничество

Телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что в атаке дронов участвовала американская авиация, а целью удара был склад с баллистическими ракетами. Издание The Wall Street Journal написало, что за атакой стоит еврейское государство, которое совместно с Вашингтоном разрабатывает новые способы противостояния с Тегераном.

При этом у Израиля и США разные взгляды на перспективы ядерной сделки с Ираном, которую Вашингтон покинул в 2018 году. Администрация Джозефа Байдена придерживается курса на восстановление сделки, а в Израиле выступают против этого.

Сила есть Фото: AP Photo/Jess Rapfogel

Что касается возможного участия американских военных в нанесении ударов в Иране, то в Пентагоне его опровергли. Тем временем в иранском МИДе заявили, что из-за атаки по объектам Минобороны планы по развитию ядерной отрасли не изменятся. «Чтобы ослабить безопасность Ирана, были сделаны трусливые шаги, которые не смогут повлиять на волю и намерения наших экспертов в отношении развития мирного атома», — сказал глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян.

На фоне обострения обстановки в регионе проходит ближневосточное турне госсекретаря США Энтони Блинкена. Глава Госдепа посетил Египет, Израиль и Палестину. Одной из главных тем переговоров в Иерусалиме стало военно-техническое сотрудничество Москвы и Тегерана.

«И это, конечно же, действительно беспокоит и нас, и Израиль. Так что мы продолжили уже идущую дискуссию о способах, с помощью которых мы можем продолжать работать вместе, сотрудничать не только между собой, но и с другими странами в противостоянии вредоносным действиям, которые предпринимает Иран как в регионе, так и за его пределами», — заявил американский дипломат.

Большая антииранская коалиция

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправился сверить часы по основным проблемам, которые происходят как в самом регионе, так и за его пределами , считает востоковед, публицист Андрей Онтиков. Он отметил, что на повестке, помимо углубляющегося сотрудничества между Россией и Ираном, — также украинский кризис, комплекс вопросов, затрагивающих сам Ближний Восток, и палестино-израильское урегулирование.

— Если сравнивать военный потенциал двух стран, то иранские вооруженные силы не идут ни в какое сравнение с американскими. К тому же, если представить столкновение Вашингтона с Тегераном, понятно, что США не будут действовать в одиночку, к этой антииранской кампании подключатся Израиль, некоторые арабские страны и союзники Вашингтона по НАТО. Коалиция против Тегерана стала бы большой. Так что у Ирана в такой ситуации шансов еще меньше, чем если бы они противостояли только Соединенным Штатам, — считает эксперт.

Сила есть Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS/Ronaldo Schemidt/Pool

Политолог отметил, что если бы всё было так просто и однозначно, американцы ликвидировали бы иранские власти вскоре после исламской революции. Однако этого не происходит.

— Если в прямом столкновении с США у Ирана нет никаких шансов, то опосредованно Тегеран может нанести неприемлемый ущерб для американцев и их союзников. К тому же иранцы активизируют все свои подконтрольные союзные группировки в регионе, среди которых Хезболла, ХАМАС, хуситы в Йемене, сирийская армия, значительная доля иракских шиитов. Лояльные Ирану силы за пределами самой Исламской Республики могут создать неприятную ситуацию для Израиля. США понимают последствия, — резюмировал специалист.

По его мнению, это не значит, что США полностью отказываются от удара по Ирану, просто иранцев хотели бы спровоцировать на некие необдуманные действия, которые позволили бы развернуть военную кампанию против Тегерана в том или ином виде. Андрей Онтиков полагает, что последствия такой кампании «стали бы чудовищными не только для региона Ближнего Востока, но и для всего мира в целом» .

— По поводу того, что американцы заявляют о применении силы, хотелось бы напомнить, как в 2020 году при предыдущей американской администрации сила применялась в отношении Ирана. Имеется в виду убийство Касема Сулеймани в Ираке, убийство на территории Исламской Республики физиков-ядерщиков, которые трудятся над ядерной программой Ирана. Сила против Тегерана применяется безостановочно, но в большинстве случаев — это точечные удары по наиболее чувствительным сферам, — отметил политолог в беседе с «Известиями».

Рычаги давления на Тегеран утрачены

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в свою очередь считает, что в сложившейся ситуации надо учитывать возможные последствия.

— Иран — центровое государство. Ближний Восток в принципе занимает перекрестное положение между Африкой, Европой Азией и многими субрегионами, в первую очередь, это Персидский залив — нефтяная артерия мировых рынков энергоресурсов. Зачастую основным соперником Ирана видят только Саудовскую Аравию. Однако, находясь в геополитической оппозиции с 1979 года, эти два государства пришли к определенному балансу, активных действий на территории друг друга они не ведут, иначе это бы парализовало зону Персидского залива, — говорит эксперт.

По его словам, государства могут вести боевые действия опосредованно, как это происходит в Йемене, на территории Сирии, менее очевидный конфликт разворачивается на территории Ливана. Так что причастность Саудовской Аравии к произошедшему отпадает, полагает специалист.

Сила есть Фото: Global Look Press/Rouzbeh Fouladi

Политолог также отметил, что «осью зла» Иран открыто выставляют США и Израиль.

— Вероятнее всего, к произошедшему может быть причастен Израиль. Неспроста начались волнения в Палестине — серия терактов, спецоперация Израиля. Еврейское государство в принципе никогда не комментирует свои спецоперации, а США также не будут подставлять Израиль, потому что с 1980-х годов он у них официально числится основным стратегическим партнером на Ближнем Востоке. А Иран — основной источник головной боли как для Белого дома, так и для Израиля. Еврейское государство видит в Исламской Республике и особенно в его ядерной программе экзистенциальную угрозу. К тому же и Израиль, и Иран, наравне с Турцией и Саудовской Аравией, входят в число региональных тяжеловесов Ближнего Востока, которые обладают достаточной экономической, военной и политической мощью, чтобы влиять не только на региональные процессы, но и на мировые, — считает собеседник.

Останин-Головня добавил, что после провала переговоров в Вене по возобновлению обсуждения ядерной сделки, США и Израиль утратили основный рычаги давления на Иран в рамках публичной дипломатии.