Иран грозный: насколько реальна война между Тегераном и Эр-Риядом

Сообщения о том, что Иран может напасть на Саудовскую Аравию, — провокация, которую Вашингтон намерен использовать для усиления давления на Тегеран. Это вместе с протестами в Исламской Республике должно привести, по ожиданию США, к смене курса в Иране, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Очередное обострение в Персидском заливе происходит перед визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова в регион. О том, чем может закончиться новая эскалация, — в материале «Известий».

Напасть, чтобы отвлечь

The Wall Street Journal, а вслед за ней и Associated Press со ссылкой на неназванные американские источники сообщили, что Эр-Рияд ожидает нападения Ирана и запросил помощи у США. При этом в самой Саудовской Аравии эти заявления никак не прокомментировали. Опасения Эр-Рияда, как уточнили источники WSJ, вызваны тем, что Вашингтон усилил давление на Тегеран за якобы имевшие место поставки дронов России и продолжающиеся в Иране уже полтора месяца протесты. А нападение на Саудовскую Аравию Тегерану нужно как раз для того, чтобы отвлечь внимание от демонстраций, считают источники WSJ.

Удачно выпала и дата для «нападения», которое прогнозируют собеседники издания: 4 ноября будет 43-я годовщина захвата посольства США в Тегеране. В 2019 году Эр-Рияд уже обвинял Иран в атаке ракет и беспилотников по ее нефтяным заводам: тогда под удар попал крупнейший НПЗ королевства, из-за чего Саудовская Аравия сократила экспорт нефти на две трети. В Тегеране отрицают это обвинение.

Территория КСА также неоднократно подвергалась ударам беспилотников, ракет и минометов, запущенных с юга, со стороны Йемена, где действуют хуситы.

Помимо КСА среди других «целей» Ирана, по данным американских СМИ, — соседний Ирак, а именно регион Иракского Курдистана. Тегеран неоднократно обвинял его власти в подпитке протестного движения в исламской республике: студентка Махса Амини, с гибели которой в полицейской участке 16 сентября и начались демонстрации, была курдкой. Потому очагом протеста стали восточные курдские провинции Ирана, а также национальные регионы Систан и Белуджистан.

Директор центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе с «Известиями» отметил, что Тегеран не считает протесты серьезной угрозой, потому они пока никак не влияют на внешнюю политику Исламской Республики. К тому же, отмечает иранист, власти до сих пор не использовали Корпус стражей исламской революции (КСИР) для подавления протестов.

К слову, президент страны Эбрахим Раиси 2 ноября выступил перед студентами и в довольно примирительном ключе заявил: протестующие — «это наши собственные дети, мы с ними не спорим, потому что они вышли на улицы из-за волнения, эмоций и невнимательности». Хотя Раиси подчеркнул, что «были и те, кто имел план и был связан с зарубежными службами».

Впрочем, уровень насилия в республике растет: 28 октября во время столкновений протестующих с силовиками в провинции Мазандаран были застрелены офицеры боевого крыла КСИР «Бассидж».

В Совбезе США после публикации в WSJ заявили: в Вашингтоне обеспокоены «картиной угроз» и остаются в «постоянном контакте по военным и разведывательным каналам с саудовцами». В Госдепе пообещали «без колебаний действовать в защиту интересов США и партнеров в регионе». При этом одно из официальных лиц, которых цитирует WSJ, назвало угрозу нападения Ирана на Саудовскую Аравию реальной «в течение ближайших 48 часов».

Однако пока ни одно диппредставительство США в регионе не выпускало предупреждений или указаний американским гражданам о возможных атаках со стороны Ирана.

«Иначе дым ударит вам в лицо»

В МИД Ирана опровергли сообщения о готовящейся атаке, уточнив, что у страны «нет таких намерений». Однако отчасти почву для появления подобного рода публикаций подготовили сами иранцы. 17 октября главнокомандующий КСИР Хосейн Салами заявил:

«У меня есть рекомендация Саудовской Аравии, которая пытается обмануть нашу молодежь при поддержке некоторых СМИ. Я предупреждаю саудовский режим: будьте осторожны в своем поведении и контролируйте эти выходы, иначе дым ударит вам в лицо».

Салами завершил свое заявление следующей фразой: «Мы предупреждали, будьте осторожны». Тем не менее сообщения об иранской атаке на Саудовскую Аравию не более чем провокация, нацеленная на взрыв ситуации в Персидском заливе, считает президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов. По его словам, у руководства Ирана нет агрессивных настроений в отношении КСА.

— Эти сообщения в СМИ искусственно раздуваются США, чтобы руками иранцев надавить на саудовского кронпринца Мухаммеда бин Салмана и заставить того смягчить риторику в отношении Вашингтона, — пояснил он «Известиям».

Эксперт добавил: основная цель Соединенных Штатов — «руками арабских стран региона сместить режим в Иране». На эту же задачу работает и поддержка Вашингтоном массовых протестов в Исламской Республике, которые начались после гибели студентки Махсы Амини.

— Но Тегеран на столкновение с США и их союзниками в регионе не пойдет — в Иране слишком хорошо понимают цену противостояния американской армии, им не нужен вооруженный конфликт с США, учитывая, что у них пять военных баз в Заливе, — напомнил Вячеслав Матузов.

В соседнем с Ираном Бахрейне расположена база 5-го флота ВМС США. В крошечном государстве дислоцированы 7 тыс. американских военнослужащих. На авиабазе Шейх Иса в Бахрейне также размещены американские истребители, самолеты-разведчики и оперативный центр сил специального назначения США. В Катаре на базе Удейд дислоцированы 13 тыс. американских военных. Аналогичное число находится в Кувейте, в Ираке расквартировано около 5 тыс. военнослужащих США.

Региональный передел

Иранист, профессор Еврейского университета в Иерусалиме Владимир Месамед в беседе с «Известиями» отметил, что отношения Ирана и Саудовской Аравии «находятся в очень жесткой конфронтационной стадии», но иранцы в последнее время предпочитают действовать не напрямую, а через свои прокси — тех же хуситов в Йемене.

— Сейчас иранцам нужно перенести внимание с долго длящихся протестных акций на что-то новое, что привлечет к себе внимание народа. И это может быть какая-то операция. Но на полномасштабную войну Иран не пойдет, потому что на это у него нет ресурсов. Иранцы хорошо понимают, что Саудовская Аравия и сама по себе достаточно сильная — у нее есть вооружение, хотя и нет хорошо работающей армии. Но в любом случае они понимают, что за КСА стоит Запад и Запад не даст так просто причинить какой-то серьезный ущерб Саудовской Аравии, — резюмировал эксперт.

Саудовская Аравия — второй после Индии крупнейший в мире импортер вооружений, в 2020–2021 годах страна закупила оружия на сумму выше $1 млрд. При этом Владимир Месамед допустил, что США могут использовать сообщения об угрозах Ирана как повод для превентивного удара. Но непонятны границы такой атаки. К тому же, уточнил иранист, США необходимо сохранить переговоры по иранской ядерной сделке, то есть им «нужно находить какие-то точки соприкосновения с Тегераном».

Эксперт также предположил, что в случае нападения Ирана в регионе бы образовался неожиданный альянс: Саудовскую Аравию в ее борьбе с Исламской Республикой поддержал бы Израиль.

— Не принимая прямого участия, Израиль мог бы, скажем, помочь логистикой, решать какие-то технические вопросы. Потому что Саудовская Аравия — это тоже страна, которая противостоит Ирану, которая тоже не хотела бы реализации иранской атомной программы. Потому страны могли бы стать ситуативными партнерами, — заключил Владимир Месамед.

Глава института исследований конфликтов Йенского университета Ияд Мухсен Аль-Дажани, однако, предполагает, что даже сообщения о возможном нападении Ирана не приведут к резкому потеплению в отношениях Эр-Рияда с Вашингтоном.

— Руководство Саудовской Аравии, похоже, ориентируется в своих расчетах на то, что Джо Байден отойдет от дел к концу года и что он не пойдет на второй срок. Потому Эр-Рияду нужно лучше защищать свои интересы. Что касается российско-саудовских отношений, то они могут развиваться и укрепляться, если в этом заинтересованы саудовцы, но их главная ставка далеко не в российском направлении. Для них важнее обеспечить безопасность и стабильность в отношениях с США с прицелом на период после Байдена, — пояснил эксперт «Известиям».

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что пересмотрят отношения с Саудовской Аравией на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября. Это поможет России, тоже подписавшей соглашение, пополнить свою казну, что идет вразрез с интересами Вашингтона, заявили в Госдепе.

Примечательно, что на фоне сообщений о возможной войне Ирана и Саудовской Аравии в регион с визитом направляется глава МИД России Сергей Лавров: 3–4 ноября министр посетит Иорданию и ОАЭ. За день до визита Лавров созвонился со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром-Абдоллахияном. «Отмечена вредоносность развернутой западными СМИ информационной кампании, которая в условиях непростой международной обстановки может обернуться опасной эскалацией напряженности в этом стратегически важном районе мира», — говорится в сообщении российского МИДа.