Без давления извне: Иран захотел наладить отношения Армении и Азербайджана

После трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Тегеран, где рассказал президенту Ибрахиму Раиси об итогах встречи. В Иране считают категорически неприемлемым вмешательство внерегиональных государств в дела Южного Кавказа. Однако в Ереване придерживаются другой позиции. Подробности — в материале «Известий».

Без Запада

«Считаем, что проблемы на Кавказе должны решать игроки региона и любое вмешательство иностранцев приведет к новым вызовам», — заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Николом Пашиняном. Накануне армянский политик прилетал в Тегеран после переговоров в Сочи с российским и азербайджанским лидерами.

Встреча в России в целом завершилась без прорывов. «Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно: не всё удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста», — сообщил по итогам саммита Владимир Путин.

Без давления извне Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на переговорах в Сочи Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

Иранский лидер отметил, что его правительство сосредоточено на «политике добрососедства» и визит премьера «станет переломным моментом в расширении отношений двух стран». Политики также обсудили проект строительства участка Каджаранского тоннеля, запуск которого позволит заметно увеличить объемы грузоперевозок из Ирана в Армению и обратно. Так, по словам Раиси, в последние несколько месяцев торговля между странами выросла на 43%, в будущем товарооборот собираются увеличить до $3 млрд.

В свою очередь, глава кабинета министров Армении отметил, что Иран должен обладать достаточной информацией о карабахской проблеме, а также об отношениях Еревана с Анкарой и Баку.

Неоднозначная позиция

С начала 1990-х Иран — единственная в мире страна, граничащая и с Арменией, и с Азербайджаном, и с Нагорным Карабахом, — выступает за политическое урегулирование карабахского конфликта. При этом позиция Тегерана двоякая: с одной стороны, Иран признает территориальную целостность Азербайджана, с другой — периодически заявляет о праве народа на самоопределение, призывая учитывать интересы армян. Дело в том, что дипломатия страны традиционно тесно взаимодействовала как с Баку, так и с Ереваном.

Без давления извне Вид на Степанакерт, город в Нагорном Карабахе Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Adrien Vautier

На севере страны проживает около 30 млн этнических азербайджанцев. Но при этом Тегеран расценивает взаимодействие Баку с Вашингтоном как потенциальную угрозу своей национальной безопасности. Кроме того, иранским властям не нравится дружба Азербайджана с Турцией и Израилем.

Помимо этого около 200 тыс. армян интегрированы в иранское общество, некоторые из них занимают важные государственные посты. К тому же через влиятельные армянские диаспоры Тегеран может лоббировать контакты с западными странами, поэтому власти Ирана заинтересованы в тесном взаимодействии с Ереваном.

К тому же Тегеран выступает против Зангезурского коридора, который бы связал Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении.

Иранские власти полагают, что в таком случае страна может лишиться свободного выхода в Армению и к грузинским портам в Черном море. Однако больше всего в Тегеране не хотят появления в регионе внешних игроков. В ноябре азербайджанский и армянский лидеры уже четвертый раз за год встретятся с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Тегеран беспокоит не столько дипломатическая активность Запада, сколько возможное появление в регионе западных сил под видом миротворцев.

Недавно стало известно, что Совет Европы по просьбе Еревана отправил на границу Армении и Азербайджана наблюдательную миссию из 40 человек.

Как пояснили в Брюсселе, мандат носит временный характер, миссия продлится не более двух месяцев. Ереван обратился с просьбой к ЕС после серьезного обострения ситуации в сентябре, в результате которого с обеих сторон погибло около 300 человек, а также на фоне разочарования Арменией посреднической ролью России и недовольства реакцией ОДКБ на обращение Еревана в связи с сентябрьской эскалацией.

Без давления извне Встреча главы Европейского совета Шарля Мишеля с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении Фото: U.S. Mission to the OSCE

Позицию Тегерана подтвердил и в недавней беседе с азербайджанским коллегой глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян. Так, иранские власти считают, что кавказские противоречия необходимо урегулировать в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия + Россия, Турция, Иран). Министр иностранных дел отметил, что выступает против присутствия в регионе иностранных сил, считая их угрозой собственной безопасности.

Впрочем, такой формат едва ли пока можно назвать успешным: встречу провели лишь однажды — в декабре прошлого года. Однако на ней не было представителей Тбилиси, избегающих любых контактов с Москвой.

Договор до конца года

В настоящее время Брюссель старается продвигать идею о том, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан до конца года. Об этом же по итогам встречи в Праге заявил Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что подписание договора возможно, «если у армянской стороны будет воля».

В середине октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Армения и Азербайджан достигли договоренностей по пяти принципиальным пунктам, включая демаркацию границ, признание территориальной целостности друг друга и другое. Главное противоречие связано с неопределенным статусом Нагорного Карабаха и гарантиями для армянского населения, находящегося в этом регионе, а также с желанием Баку добиться сухопутного сообщения с Нахичеванью.

Без давления извне Вид на город Горис в Нагорном Карабахе, населенный преимущественно армянами Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Huby

У Ирана есть различные опасения из-за существующей напряженности между Азербайджаном и Арменией, отмечает эксперт по Центральной Азии и Кавказу в Тегеране Вали Каледжи.

«Угроза транзитному маршруту Ирана через Армению, изменение международных границ на Кавказе, особенно между Ираном и Арменией, посредством создания Зангезурского коридора в Сюникской области, изменение геополитической ситуации на Южном Кавказе Турцией, Израилем и США в более широком контексте, а также «начало гибридной войны через прокси (силы террористов и такфиристов)», — перечислил политолог пункты, вызывающие наибольшее беспокойство в стране.

В частности, Тегеран больше всего опасается геополитических изменений и изменений баланса сил в регионе, «которые могут угрожать Ирану и ослабить его влияние на Южном Кавказе».

«В контексте этой «большой игры» Иран считает очень важной угрожающую роль Турции, Израиля и США. В связи с этим Тегеран в отличие от России и других стран не рассматривает напряженность на Южном Кавказе только как «пограничную напряженность» между Арменией и Азербайджаном. Значительное число иранских элит и экспертов считают, что расширение присутствия Турции на Южном Кавказе, особенно через Зангезурский коридор, усилит в регионе пантюркизм, который представляет собой прямую угрозу для азербайджанских областей северо-западного Ирана», — полагает специалист.

Без давления извне Учения иранской армии на северо-западе страны Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Iranian Army Office

Помимо этого Иран сильно беспокоит присутствие Израиля вблизи своей северо-западной границы, учитывая тесные связи между Израилем и Азербайджаном, которые значительно расширились во время второй карабахской войны.

«В частности, Иран тревожит возможное участие израильских компаний в процессе восстановления освобожденных территорий вблизи иранской границы, то есть районов Физули, Джебраил и Зангилан. Иран обоснованно опасается, что это может предоставить пространство и возможность для шпионажа и других угроз безопасности, направленных против национальных интересов и безопасности страны», — поясняет ученый.

Усиление позиций Запада

— Иран, с одной стороны, категорически против изменения границ в регионе, в частности, возможной потери общей границы с Арменией в результате действий Азербайджана (при поддержке Турции). Из Тегерана на разном уровне, вплоть до высшего, звучат предупреждения о том, что Иран не потерпит этого и готов предпринять любые шаги, вплоть до военных, чтобы не допустить такого сценария, — пояснил в беседе с «Известиями» руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.

С другой стороны, по словам политолога, Тегеран обеспокоен и возможным усилением позиций Запада в регионе в случае сближения Армении с США и ЕС.