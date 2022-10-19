На договоре шапка горит: США и ЕС увязали иранскую ядерную сделку с протестами

Госдеп США признал, что ядерная сделка с Ираном больше «не на повестке дня» из-за массовых протестов в Исламской Республике . Также препятствием для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) стали обвинения Тегерана в якобы отправке дронов в РФ . Пока ЕС проводит расследование, Россия и ИРИ опровергают любые поставки иранских вооружений Москве . Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что волнения в Иране и ядерная сделка идут теперь в одной связке и именно от того, как Тегеран станет дальше реагировать на демонстрации — насколько жестко будет их подавлять, зависит и то, пойдет ли Запад на восстановление СВПД. Аналогичная зависимость есть и с поставками дронов: если предположения ЕС подтвердятся, он может ввести санкции против республики и поставить крест на ядерных переговорах.

Не время для урана

В Иране с 17 сентября продолжаются массовые протесты, вызванные смертью Махсы Амини : девушку задержала местная полиция нравов за неподобающее ношение платка, через несколько часов она скончалась в полицейском участке. Иранцы обвиняют в убийстве Амини силовиков, власти же утверждают, что у девушки случился сердечный приступ и полицейские задержанную не трогали.

К середине октября протесты против полиции нравов (и в целом режима) охватили всю страну, в столкновениях, по данным организации Iran Human Rights, погибли уже свыше 200 человек.

Аятолла Хаменеи обвинил в организации беспорядков США и Израиль . Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди заявил: «враги страны мечтали о бедствиях для Исламской Республики», — но заверил, что « у них ничего не вышло, безопасность страны находится в хорошем состоянии ».

На фоне беспорядков Вашингтон подчеркнул, что не настроен продвигаться дальше на переговорах по ядерной сделке . Президент США Джо Байден заявил: Штаты поддерживают «храбрых женщин» Ирана, — и добавил, что «ошеломлен» событиями.

На договоре шапка горит Фото: Global Look Press/Fernando SÃ¡Nchez

Главный переговорщик с Ираном от США, спецпосланник Байдена Роберт Малли заявил, что иранская ядерная сделка «даже не на повестке дня, потому что нет никакого продвижения». В интервью CNN он уточнил: «На данный момент основное внимание уделяется тому, что происходит в Иране (протестам. — Ред.)».

«Они выдвигают требования, которые не имеют ничего общего с СВПД. ​​Пока это так, переговоры будут застопорены», — подчеркнул Малли.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ответ заявил, что подход Запада к событиям в Исламской Республике «сопровождается лицемерием и двойными стандартами» .

На протесты, точнее довольно жесткую реакцию на них Тегерана, отреагировали в ЕС — 17 октября Брюссель ввел точечные санкции против 11 иранских граждан и четырех организаций, включая полицию нравов.

В МИД Ирана решение ЕС назвали «нарушением международного права и вопиющим вмешательством во внутренние дела Исламской Республики» . Тегеран пообещал ответить взаимностью и тоже ввести санкции против соответствующих европейских лиц и организаций.

Последний по времени, девятый раунд переговоров по ядерной сделке проходил в Вене в начале августа. Процесс затянулся, поскольку и Иран, и США взяли время, чтобы внести правки в финальный проект договора. В итоге процесс застопорился и вернулся в ту же точку, что и до августа.

На договоре шапка горит Фото: TASS/ABEDIN TAHERKENAREH

По национальному признаку

Махса Амини была курдкой, потому ее гибель вызвала наиболее резкую реакцию в курдских районах на западе Ирана. Изначально центром протеста стал западноиранский город Саккез, столица Иранского Курдистана .

Всего в 87-миллионном Иране компактно проживают семь национальных меньшинств, включая курдов, азербайджанцев, арабов и белуджей. Протесты во многом разгорелись именно на этих «национальных окраинах» . Так, наиболее ожесточенные столкновения протестующих с полицией произошли в провинции Систан-Белуджистан на востоке Ирана вдоль границы с Пакистаном. Белуджи — двухмиллионный народ, исповедующий суннизм, в отличие от остального Ирана, приверженного шиизму. 30 сентября во время протеста после пятничной молитвы в Захедане, столице региона, в столкновениях погибли как минимум 66 человек.

Власти Ирана обвинили в разжигании беспорядков вооруженных диссидентов из нацменьшинств. Как отмечают опрошенные Reuters эксперты, Тегеран пытается представить протесты как этнические беспорядки, а не общенациональное восстание, и тем самым оправдать свои действия.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с «Известиями» отметил, что протест еще далек от затихания . Более того, он прирастает участниками из разных страт общества. В начале октября демонстрации поддержали рабочие нефтяной и газовой промышленности юга страны.

— Это важный момент, потому что сначала участниками демонстраций была только молодежь, женщины, которых поддержали мужчины и юноши. С 1 октября начался учебный год, и протестный процесс перешел в учебные заведения, даже в школы: пишут, что и старшеклассницы срывают с себя платки и кричат антиправительские лозунги, — уточнил эксперт.

По его словам, у властей Ирана есть большой опыт работы в подобных ситуациях: мощные выступления студентов в 1999 году были подавлены. Демонстрации «Зеленого движения» в 2009-м против, как они считали, несправедливого подсчета результатов президентских выборов — тоже.

На договоре шапка горит Фото: Getty Images/Chris McGrath

— У руководства Ирана есть значительные возможности для того, чтобы притушить текущие выступления — прекрасно работают спецслужбы, еще не задействован Корпус стражей исламской революции (КСИР) и подчиненные ему силы сопротивления «Басидж» . Но даже если эти демонстрации власти смогут купировать, сам протест никуда не денется: он как пожар на торфяниках , уйдет в нижний слой, а через некоторое время опять загорится, потому что причины недовольства останутся прежними, — уточнил Владимир Сажин.

При этом эксперт считает, что и иранцы, и американцы заинтересованы в том, чтобы восстановить сделку, «протесты же как повод для санкций и давления на Иран используют в основном европейцы».

США ужесточат позицию

Главным же политическим событием, от которого зависит иранская ядерная сделка, станут, похоже, промежуточные выборы в конгресс США 8 ноября .

Но рассчитывать, что после них Вашингтон снизит давление на Иран и вернется за стол переговоров по ядерной сделке, не приходится — с большой вероятностью победят республиканцы, имеющие более агрессивную позицию по Ирану , заявил «Известиям» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

— В этом вопросе республиканцы жестче, чем демократы. А вот по России вижу небольшое улучшение положения. На прошлом голосовании по финансированию Украины среди демократов была полная поддержка, а у республиканцев примерно 10% выступили против. Некоторые делали жесткие заявления в этой связи, намекая на криминальную связь сына Байдена Хантера с Украиной, — уточнил эксперт.

Еще в марте 49 сенаторов-республиканцев заявили администрации Байдена, что не поддержат возрожденный Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном в его прежнем виде . Против возрождения сделки выступает и Израиль с его влиятельным лобби в обеих палатах конгресса США. Это также может сказаться на решении Байдена по ядерной сделке.

На договоре шапка горит Фото: REUTERS/Carlos Barria

Владимир Сажин подчеркнул, что ранее он был уверен: до конца года стороны всё же смогут договориться о сделке — дождутся окончания промежуточных выборов в США, а после начнут диалог.

— Но протесты эту динамику, безусловно, тормозят. Теперь многое зависит от реакции Тегерана на протесты: если они их разгромят и зальют кровью, то в ближайшие месяцы на переговорах по ядерной сделке можно поставить крест, — констатировал эксперт.

Дроны и санкции

Еще одним важным фактором для давления на Тегеран в этой связке могут оказаться обвинения в поставках дронов Москве . Владимир Зеленский заявил, что иранские беспилотники использовались в атаках на энергетическую инфраструктуру в нескольких городах Украины.

Вечером 18 октября глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба предложил разорвать отношения с Тегераном. Глава МИД Ирана Амир Хоссейн Абдоллахиян опроверг обвинения в том, что республика снабжала какую-либо из сторон конфликта вооружениями.

17 октября глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель начал сбор доказательств предполагаемой продажи Ираном беспилотников России . Если факт подтвердится, ЕС может рассмотреть санкции против Тегерана.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил: Кремлю ничего не известно о приобретении Россией боевых дронов у Ирана. По его словам, ВС РФ используют на Украине отечественную технику с российскими наименованиями .

На договоре шапка горит Фото: REUTERS/Roman Petushkov

Научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев в беседе с «Известиями» отметил: в Иране «нет единства мнений по поводу того, нужна им эта сделка или она уже не имеет смысла».

— Но велик риск с обеих сторон предпринимать такие шаги, которые публично загонят их в тупик и не позволят договориться по вопросу, в котором у них по-прежнему есть встречный интерес и наработанное за месяцы переговоров взаимопонимание даже при нестыковке «красных линий». А публика толкает к неконструктивным шагам: в Иране — потому что постреволюционный строй держится на идеологии, в США — потому что на носу выборы и надо удерживать очки , — заключил эксперт.