На договоре шапка горит: США и ЕС увязали иранскую ядерную сделку с протестами
Госдеп США признал, что ядерная сделка с Ираном больше «не на повестке дня» из-за массовых протестов в Исламской Республике. Также препятствием для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) стали обвинения Тегерана в якобы отправке дронов в РФ. Пока ЕС проводит расследование, Россия и ИРИ опровергают любые поставки иранских вооружений Москве. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что волнения в Иране и ядерная сделка идут теперь в одной связке и именно от того, как Тегеран станет дальше реагировать на демонстрации — насколько жестко будет их подавлять, зависит и то, пойдет ли Запад на восстановление СВПД. Аналогичная зависимость есть и с поставками дронов: если предположения ЕС подтвердятся, он может ввести санкции против республики и поставить крест на ядерных переговорах.
Не время для урана
В Иране с 17 сентября продолжаются массовые протесты, вызванные смертью Махсы Амини: девушку задержала местная полиция нравов за неподобающее ношение платка, через несколько часов она скончалась в полицейском участке. Иранцы обвиняют в убийстве Амини силовиков, власти же утверждают, что у девушки случился сердечный приступ и полицейские задержанную не трогали.
К середине октября протесты против полиции нравов (и в целом режима) охватили всю страну, в столкновениях, по данным организации Iran Human Rights, погибли уже свыше 200 человек.
Аятолла Хаменеи обвинил в организации беспорядков США и Израиль. Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди заявил: «враги страны мечтали о бедствиях для Исламской Республики», — но заверил, что «у них ничего не вышло, безопасность страны находится в хорошем состоянии».
На фоне беспорядков Вашингтон подчеркнул, что не настроен продвигаться дальше на переговорах по ядерной сделке. Президент США Джо Байден заявил: Штаты поддерживают «храбрых женщин» Ирана, — и добавил, что «ошеломлен» событиями.
Главный переговорщик с Ираном от США, спецпосланник Байдена Роберт Малли заявил, что иранская ядерная сделка «даже не на повестке дня, потому что нет никакого продвижения». В интервью CNN он уточнил: «На данный момент основное внимание уделяется тому, что происходит в Иране (протестам. — Ред.)».
«Они выдвигают требования, которые не имеют ничего общего с СВПД. Пока это так, переговоры будут застопорены», — подчеркнул Малли.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ответ заявил, что подход Запада к событиям в Исламской Республике «сопровождается лицемерием и двойными стандартами».
На протесты, точнее довольно жесткую реакцию на них Тегерана, отреагировали в ЕС — 17 октября Брюссель ввел точечные санкции против 11 иранских граждан и четырех организаций, включая полицию нравов.
В МИД Ирана решение ЕС назвали «нарушением международного права и вопиющим вмешательством во внутренние дела Исламской Республики». Тегеран пообещал ответить взаимностью и тоже ввести санкции против соответствующих европейских лиц и организаций.
Последний по времени, девятый раунд переговоров по ядерной сделке проходил в Вене в начале августа. Процесс затянулся, поскольку и Иран, и США взяли время, чтобы внести правки в финальный проект договора. В итоге процесс застопорился и вернулся в ту же точку, что и до августа.
По национальному признаку
Махса Амини была курдкой, потому ее гибель вызвала наиболее резкую реакцию в курдских районах на западе Ирана. Изначально центром протеста стал западноиранский город Саккез, столица Иранского Курдистана.
Всего в 87-миллионном Иране компактно проживают семь национальных меньшинств, включая курдов, азербайджанцев, арабов и белуджей. Протесты во многом разгорелись именно на этих «национальных окраинах». Так, наиболее ожесточенные столкновения протестующих с полицией произошли в провинции Систан-Белуджистан на востоке Ирана вдоль границы с Пакистаном. Белуджи — двухмиллионный народ, исповедующий суннизм, в отличие от остального Ирана, приверженного шиизму. 30 сентября во время протеста после пятничной молитвы в Захедане, столице региона, в столкновениях погибли как минимум 66 человек.
Власти Ирана обвинили в разжигании беспорядков вооруженных диссидентов из нацменьшинств. Как отмечают опрошенные Reuters эксперты, Тегеран пытается представить протесты как этнические беспорядки, а не общенациональное восстание, и тем самым оправдать свои действия.
Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с «Известиями» отметил, что протест еще далек от затихания. Более того, он прирастает участниками из разных страт общества. В начале октября демонстрации поддержали рабочие нефтяной и газовой промышленности юга страны.
— Это важный момент, потому что сначала участниками демонстраций была только молодежь, женщины, которых поддержали мужчины и юноши. С 1 октября начался учебный год, и протестный процесс перешел в учебные заведения, даже в школы: пишут, что и старшеклассницы срывают с себя платки и кричат антиправительские лозунги, — уточнил эксперт.
По его словам, у властей Ирана есть большой опыт работы в подобных ситуациях: мощные выступления студентов в 1999 году были подавлены. Демонстрации «Зеленого движения» в 2009-м против, как они считали, несправедливого подсчета результатов президентских выборов — тоже.
— У руководства Ирана есть значительные возможности для того, чтобы притушить текущие выступления — прекрасно работают спецслужбы, еще не задействован Корпус стражей исламской революции (КСИР) и подчиненные ему силы сопротивления «Басидж». Но даже если эти демонстрации власти смогут купировать, сам протест никуда не денется: он как пожар на торфяниках, уйдет в нижний слой, а через некоторое время опять загорится, потому что причины недовольства останутся прежними, — уточнил Владимир Сажин.
При этом эксперт считает, что и иранцы, и американцы заинтересованы в том, чтобы восстановить сделку, «протесты же как повод для санкций и давления на Иран используют в основном европейцы».
США ужесточат позицию
Главным же политическим событием, от которого зависит иранская ядерная сделка, станут, похоже, промежуточные выборы в конгресс США 8 ноября.
Но рассчитывать, что после них Вашингтон снизит давление на Иран и вернется за стол переговоров по ядерной сделке, не приходится — с большой вероятностью победят республиканцы, имеющие более агрессивную позицию по Ирану, заявил «Известиям» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
— В этом вопросе республиканцы жестче, чем демократы. А вот по России вижу небольшое улучшение положения. На прошлом голосовании по финансированию Украины среди демократов была полная поддержка, а у республиканцев примерно 10% выступили против. Некоторые делали жесткие заявления в этой связи, намекая на криминальную связь сына Байдена Хантера с Украиной, — уточнил эксперт.
Еще в марте 49 сенаторов-республиканцев заявили администрации Байдена, что не поддержат возрожденный Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном в его прежнем виде. Против возрождения сделки выступает и Израиль с его влиятельным лобби в обеих палатах конгресса США. Это также может сказаться на решении Байдена по ядерной сделке.
Владимир Сажин подчеркнул, что ранее он был уверен: до конца года стороны всё же смогут договориться о сделке — дождутся окончания промежуточных выборов в США, а после начнут диалог.
— Но протесты эту динамику, безусловно, тормозят. Теперь многое зависит от реакции Тегерана на протесты: если они их разгромят и зальют кровью, то в ближайшие месяцы на переговорах по ядерной сделке можно поставить крест, — констатировал эксперт.
Дроны и санкции
Еще одним важным фактором для давления на Тегеран в этой связке могут оказаться обвинения в поставках дронов Москве. Владимир Зеленский заявил, что иранские беспилотники использовались в атаках на энергетическую инфраструктуру в нескольких городах Украины.
Вечером 18 октября глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба предложил разорвать отношения с Тегераном. Глава МИД Ирана Амир Хоссейн Абдоллахиян опроверг обвинения в том, что республика снабжала какую-либо из сторон конфликта вооружениями.
17 октября глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель начал сбор доказательств предполагаемой продажи Ираном беспилотников России. Если факт подтвердится, ЕС может рассмотреть санкции против Тегерана.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил: Кремлю ничего не известно о приобретении Россией боевых дронов у Ирана. По его словам, ВС РФ используют на Украине отечественную технику с российскими наименованиями.
Научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев в беседе с «Известиями» отметил: в Иране «нет единства мнений по поводу того, нужна им эта сделка или она уже не имеет смысла».
— Но велик риск с обеих сторон предпринимать такие шаги, которые публично загонят их в тупик и не позволят договориться по вопросу, в котором у них по-прежнему есть встречный интерес и наработанное за месяцы переговоров взаимопонимание даже при нестыковке «красных линий». А публика толкает к неконструктивным шагам: в Иране — потому что постреволюционный строй держится на идеологии, в США — потому что на носу выборы и надо удерживать очки, — заключил эксперт.
Что будет с иранской ядерной сделкой — станет яснее после промежуточных выборов в США, то есть уже 8–9 ноября.