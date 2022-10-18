За встречу: США оказывают давление на Палестину из-за разговора с Путиным
США начали оказывать давление на Палестину после того, как президент Махмуд Аббас встретился с Владимиром Путиным в Астане и заявил, что «не доверяет администрации Байдена». Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, США дали понять палестинцам, что «глубоко разочарованы» общением Аббаса с российским президентом. Посол также отметил: Палестина не хотела бы, чтобы мирное урегулирование с Израилем курировали только США — это должен быть международный процесс, а главную роль в нем палестинцы отводят России. Дипломат уточнил, что после выборов в Израиле у власти, скорее всего, окажутся правые силы, потому «особых надежд на перемены в диалоге нет».
Давление за слова
13 октября президент Палестины Махмуд Аббас встретился с Владимиром Путиным на полях международного саммита в Астане и заявил, что палестинцы «не доверяют Америке».
«Мы ей не доверяем, мы на нее не полагаемся, и ни при каких обстоятельствах мы не можем согласиться с тем, что Америка является единственной стороной в решении проблемы (в решении палестино-израильского конфликта. — «Известия»)», — процитировал палестинского лидера Reuters.
Затем палестинский президент, по данным агентства, добавил, что он «счастлив и удовлетворен» поддержкой со стороны России.
В официальной стенограмме беседы двух президентов на сайте Кремля слов Аббаса об отсутствии доверия Вашингтону нет.
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас (справа) во время встречи
«Именно квартет должен этим заниматься [решением палестинской проблемы], а не кто-то в отдельности, например американцы. Вы знаете об этой нашей позиции. Мы не хотим, чтобы Америка под каким бы то ни было прикрытием, зонтиком единолично занималась решением палестинской проблемы. Она может быть членом квартета, играть какую-то роль там, но монополизировать вопрос урегулирования — это мы никогда не примем», — гласит стенограмма встречи.
На страницах Махмуда Аббаса в соцсетях и на официальном сайте президента встречу с Владимиром Путиным сопровождают лишь краткое описание и фотографии, без расшифровки речи.
Белый дом «глубоко разочарован» тем, что президент Палестины заявил об отсутствии доверия администрации Байдена, цитирует портал Axios неназванного представителя Совета нацбезопасности США.
Два источника портала уточнили, что «представители администрации Байдена были в ярости и дали это понять советникам Аббаса».
Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль подтвердил «Известиям», что «американцы были разочарованы» и «дали это понять палестинской стороне».
— Да, после этой беседы двух лидеров появилось американское давление на нас. Но важно то, что мы, палестинцы, умеем принимать всё. Мы приняли раздел исторической Палестины. Мы признали государство Израиль на 78% исторической Палестины. Мы приняли договор от 4 июня 1967 года. Мы приняли всё, что было предложено концепцией о двух государствах, — подчеркнул дипломат.
В чем именно выражается это давление, посол не уточнил. Но добавил: США до сих пор признают террористической Организацию освобождения Палестины (ООП) и до сих пор не возобновили работу своего консульства в Восточном Иерусалиме. Оно служило палестинцам почти 175 лет, но в марте 2019 года президент Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и закрыл консульство.
Этот шаг США вызвал резкую реакцию со стороны палестинцев, и президент Джо Байден пообещал вновь открыть консульство, специально предназначенное для палестинских дел в Иерусалиме. Но пока его обещание так и остается словами. Палестинского представителя в Вашингтоне также нет.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден
— Конечно, мы признаем, что США — большая и великая страна, но в конечном итоге от их действий и недействий страдают малые народы, в том числе палестинцы, — резюмировал дипломат. — Мы не хотим одностороннего американского спонсорства. Мы хотим, чтобы была международная конференция для урегулирования этого вопроса, в которой Россия будет играть главную роль.
Ранее в интервью «Известиям» посол также заявил о давлении со стороны США и ЕС на Палестину из-за сохраняющихся связей с Россией.
«Известия» направили запрос в Госдеп США.
Два государства без надежд
Президент Байден побывал в Израиле и Палестине в июле этого года в рамках своего большого ближневосточного турне, провел встречи и с израильским премьером Яиром Лапидом, и с Махмудом Аббасом. Тогда американский президент заявил, что США поддерживают инициативу о создании двух государств (именно на ней, как на основе мирного договора, настаивает Палестина).
Байден повторно поддержал этот план во время выступления перед Генассамблеей ООН в конце сентября. Израильский премьер Лапид, к слову, с трибуны ООН тоже заявил о необходимости двугосударственного решения. Это стало самым большим прорывом для израильского политического дискурса в этом направлении за последние годы.
Палестинский лидер, выступая на ГА ООН, назвал слова израильского премьера «позитивным сигналом».
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас во время выступления на Генассамблее ООН
После речи Лапида в ООН на него обрушился шквал критики. Партия «Ликуд» раскритиковала премьера за желание «создать палестинское государство на границе» центральных районов Израиля и «передать родную территорию нашим врагам».
Примечательно, что премьерствовавший целых 15 лет Биньямин Нетаньяху о двугосударственном решении на полях Генассамблеи заявил лишь однажды — в 2016 году. А уже в 2019-м он вынашивал планы аннексировать под предлогом безопасности всю Иорданскую долину.
— Мы хотим, чтобы международное сообщество признало решение о создании двух государств основой для мирного процесса, — уточнил «Известиям» посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль. — Но чтобы это было доказано в реальности на земле, мы не хотим просто говорить о двугосударственном решении без практического наполнения. Продолжаются конфискации земель, иудаизация Иерусалима, изгнания людей, убийства, осада Газы. Всё это продолжается.
Дипломат подчеркнул: Палестина хочет перейти от теоретических вопросов к практическим. Для этого, по словам посла, «палестинцам и израильтянам нужно выделить время — один-два года — для переговоров под эгидой ближневосточного квартета — так будет достигнуто практическое решение о создании двух государств».
В МИД Израиля «Известиям» заявили, что не комментируют эту тему.
Выборы с правым уклоном
Нетаньяху и Лапид считаются главными фаворитами на предстоящих 1 ноября парламентских выборах в Израиле. По текущим опросам, у Биби (так называют Нетаньяху) 59–60 из 120 мест в парламенте. У его соперника Лапида — 57–58. Но гарантированного большинства нет ни у кого.
Если бы выборы прошли уже сегодня, то партия Нетаньяху «Ликуд» получила бы 31 место (став крупнейшей в кнессете), а партия Лапида «Еш Атид» — 24 места.
— Израильское общество в политическом смысле движется вправо, как вы знаете. Потому больше шансов победить у Нетаньяху, особых надежд на перемены в диалоге нет. Любое будущее правительство будет слабым, вряд ли кто-либо из политиков наберет больше 60 мандатов. Таким образом, круг останется в тех же рамках, с теми же проблемами, — поделился в беседе с «Известиями» посол Абдель Хафиз Нофаль.
У правого лагеря создание палестинского государства — это «красная линия», пояснил «Известиям» сотрудник отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян. Потому, уточнил он, в случае прихода Нетаньяху к власти «можно с высокой долей вероятности утверждать, что Израиль отойдет от этого подхода и займет более жесткую позицию в отношении борьбы с палестинскими организациями, в том числе в секторе Газа».
— Если же коалиция с центристами, правыми и левыми одержит победу, то политика Лапида в этом направлении может быть продолжена. Однако надо держать в голове, что подобные решения требуют внутреннего консенсуса. Для его обеспечения этот вопрос может стать предметом всеобщего голосования, как когда-то мир с Сирией в период Ицхака Рабина планировалось ставить на референдум, — заключил эксперт.
Выборы будут проходить в крайне напряженной обстановке еще и из-за вспышек насилия в Иерусалиме и лагерях палестинских беженцев. Еще в конце сентября СМИ писали, что обе стороны находятся в шаге от полномасштабных столкновений и третьей интифады.
Всего с начала этого года от рук израильских военных на Западном берегу погибли свыше 97 палестинцев — такого не было с 2015-го. Израиль утверждает, что большинство убийств произошло в результате ожесточенных столкновений с солдатами.
8 октября израильская военнослужащая была убита палестинцем в результате обстрела возле КПП в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме. После этого ЦАХАЛ начал поиски подозреваемого и на четыре дня заблокировал лагерь, где проживает около 130 тыс. палестинцев.
Жители лагеря и прилегающих районов призвали палестинцев к протесту и начали всеобщую забастовку 12 октября, чтобы добиться прекращения осады. Ближе к выборам ситуация грозит окончательно выйти из-под контроля.