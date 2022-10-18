За встречу: США оказывают давление на Палестину из-за разговора с Путиным

США начали оказывать давление на Палестину после того, как президент Махмуд Аббас встретился с Владимиром Путиным в Астане и заявил, что «не доверяет администрации Байдена». Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль . По его словам, США дали понять палестинцам, что «глубоко разочарованы» общением Аббаса с российским президентом. Посол также отметил: Палестина не хотела бы, чтобы мирное урегулирование с Израилем курировали только США — это должен быть международный процесс, а главную роль в нем палестинцы отводят России . Дипломат уточнил, что после выборов в Израиле у власти, скорее всего, окажутся правые силы, потому «особых надежд на перемены в диалоге нет».

Давление за слова

13 октября президент Палестины Махмуд Аббас встретился с Владимиром Путиным на полях международного саммита в Астане и заявил, что палестинцы «не доверяют Америке» .

« Мы ей не доверяем, мы на нее не полагаемся, и ни при каких обстоятельствах мы не можем согласиться с тем, что Америка является единственной стороной в решении проблемы (в решении палестино-израильского конфликта. — «Известия»)», — процитировал палестинского лидера Reuters.

Затем палестинский президент, по данным агентства, добавил, что он «счастлив и удовлетворен» поддержкой со стороны России.

В официальной стенограмме беседы двух президентов на сайте Кремля слов Аббаса об отсутствии доверия Вашингтону нет.

За встречу Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас (справа) во время встречи Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

« Именно квартет должен этим заниматься [решением палестинской проблемы], а не кто-то в отдельности, например американцы . Вы знаете об этой нашей позиции. Мы не хотим, чтобы Америка под каким бы то ни было прикрытием, зонтиком единолично занималась решением палестинской проблемы. Она может быть членом квартета, играть какую-то роль там, но монополизировать вопрос урегулирования — это мы никогда не примем », — гласит стенограмма встречи.

На страницах Махмуда Аббаса в соцсетях и на официальном сайте президента встречу с Владимиром Путиным сопровождают лишь краткое описание и фотографии, без расшифровки речи.

Белый дом «глубоко разочарован» тем, что президент Палестины заявил об отсутствии доверия администрации Байдена , цитирует портал Axios неназванного представителя Совета нацбезопасности США.

Два источника портала уточнили, что «представители администрации Байдена были в ярости и дали это понять советникам Аббаса».

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль подтвердил «Известиям», что «американцы были разочарованы» и «дали это понять палестинской стороне» .

— Да, после этой беседы двух лидеров появилось американское давление на нас . Но важно то, что мы, палестинцы, умеем принимать всё. Мы приняли раздел исторической Палестины. Мы признали государство Израиль на 78% исторической Палестины. Мы приняли договор от 4 июня 1967 года. Мы приняли всё, что было предложено концепцией о двух государствах, — подчеркнул дипломат.

В чем именно выражается это давление, посол не уточнил. Но добавил: США до сих пор признают террористической Организацию освобождения Палестины (ООП) и до сих пор не возобновили работу своего консульства в Восточном Иерусалиме. Оно служило палестинцам почти 175 лет, но в марте 2019 года президент Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и закрыл консульство.

Этот шаг США вызвал резкую реакцию со стороны палестинцев, и президент Джо Байден пообещал вновь открыть консульство, специально предназначенное для палестинских дел в Иерусалиме. Но пока его обещание так и остается словами. Палестинского представителя в Вашингтоне также нет.

За встречу Президент Соединенных Штатов Джо Байден Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

— Конечно, мы признаем, что США — большая и великая страна, но в конечном итоге от их действий и недействий страдают малые народы, в том числе палестинцы , — резюмировал дипломат. — Мы не хотим одностороннего американского спонсорства . Мы хотим, чтобы была международная конференция для урегулирования этого вопроса, в которой Россия будет играть главную роль .

Ранее в интервью «Известиям» посол также заявил о давлении со стороны США и ЕС на Палестину из-за сохраняющихся связей с Россией.

«Известия» направили запрос в Госдеп США.

Два государства без надежд

Президент Байден побывал в Израиле и Палестине в июле этого года в рамках своего большого ближневосточного турне , провел встречи и с израильским премьером Яиром Лапидом, и с Махмудом Аббасом. Тогда американский президент заявил, что США поддерживают инициативу о создании двух государств (именно на ней, как на основе мирного договора, настаивает Палестина).

Байден повторно поддержал этот план во время выступления перед Генассамблеей ООН в конце сентября. Израильский премьер Лапид, к слову, с трибуны ООН тоже заявил о необходимости двугосударственного решения . Это стало самым большим прорывом для израильского политического дискурса в этом направлении за последние годы.

Палестинский лидер, выступая на ГА ООН, назвал слова израильского премьера «позитивным сигналом» .

За встречу Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас во время выступления на Генассамблее ООН Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

После речи Лапида в ООН на него обрушился шквал критики . Партия «Ликуд» раскритиковала премьера за желание «создать палестинское государство на границе» центральных районов Израиля и «передать родную территорию нашим врагам».

Примечательно, что премьерствовавший целых 15 лет Биньямин Нетаньяху о двугосударственном решении на полях Генассамблеи заявил лишь однажды — в 2016 году. А уже в 2019-м он вынашивал планы аннексировать под предлогом безопасности всю Иорданскую долину.

— Мы хотим, чтобы международное сообщество признало решение о создании двух государств основой для мирного процесса , — уточнил «Известиям» посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль. — Но чтобы это было доказано в реальности на земле, мы не хотим просто говорить о двугосударственном решении без практического наполнения. Продолжаются конфискации земель, иудаизация Иерусалима, изгнания людей, убийства, осада Газы. Всё это продолжается.

Дипломат подчеркнул: Палестина хочет перейти от теоретических вопросов к практическим. Для этого, по словам посла, «палестинцам и израильтянам нужно выделить время — один-два года — для переговоров под эгидой ближневосточного квартета — так будет достигнуто практическое решение о создании двух государств».

В МИД Израиля «Известиям» заявили, что не комментируют эту тему.

Выборы с правым уклоном

Нетаньяху и Лапид считаются главными фаворитами на предстоящих 1 ноября парламентских выборах в Израиле . По текущим опросам, у Биби (так называют Нетаньяху) 59–60 из 120 мест в парламенте. У его соперника Лапида — 57–58. Но гарантированного большинства нет ни у кого.

Если бы выборы прошли уже сегодня, то партия Нетаньяху «Ликуд» получила бы 31 место (став крупнейшей в кнессете), а партия Лапида «Еш Атид» — 24 места.

— Израильское общество в политическом смысле движется вправо, как вы знаете. Потому больше шансов победить у Нетаньяху, особых надежд на перемены в диалоге нет . Любое будущее правительство будет слабым, вряд ли кто-либо из политиков наберет больше 60 мандатов. Таким образом, круг останется в тех же рамках, с теми же проблемами, — поделился в беседе с «Известиями» посол Абдель Хафиз Нофаль.

У правого лагеря создание палестинского государства — это «красная линия», пояснил «Известиям» сотрудник отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян. Потому, уточнил он, в случае прихода Нетаньяху к власти «можно с высокой долей вероятности утверждать, что Израиль отойдет от этого подхода и займет более жесткую позицию в отношении борьбы с палестинскими организациями, в том числе в секторе Газа».

— Если же коалиция с центристами, правыми и левыми одержит победу, то политика Лапида в этом направлении может быть продолжена . Однако надо держать в голове, что подобные решения требуют внутреннего консенсуса. Для его обеспечения этот вопрос может стать предметом всеобщего голосования, как когда-то мир с Сирией в период Ицхака Рабина планировалось ставить на референдум, — заключил эксперт.

Выборы будут проходить в крайне напряженной обстановке еще и из-за вспышек насилия в Иерусалиме и лагерях палестинских беженцев. Еще в конце сентября СМИ писали, что обе стороны находятся в шаге от полномасштабных столкновений и третьей интифады.

За встречу Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka

Всего с начала этого года от рук израильских военных на Западном берегу погибли свыше 97 палестинцев — такого не было с 2015-го. Израиль утверждает, что большинство убийств произошло в результате ожесточенных столкновений с солдатами.

8 октября израильская военнослужащая была убита палестинцем в результате обстрела возле КПП в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме. После этого ЦАХАЛ начал поиски подозреваемого и на четыре дня заблокировал лагерь, где проживает около 130 тыс. палестинцев.

Жители лагеря и прилегающих районов призвали палестинцев к протесту и начали всеобщую забастовку 12 октября, чтобы добиться прекращения осады. Ближе к выборам ситуация грозит окончательно выйти из-под контроля.