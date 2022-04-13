«Страны Европы призывали нас осудить позицию России»‎

Страны ЕС и G7 оказывали давление на Палестину, с тем чтобы она осудила позицию России в свете украинского кризиса, однако президент государства Махмуд Аббас отверг эти призывы. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль. Он отметил: палестинцы надеются на скорейшее политическое урегулирование между РФ и Украиной. По его словам, боевые действия уже привели к продуктовому кризису на Ближнем Востоке: пшеница подорожала в три раза, с $200 до $550–600 за тонну. Через два-три месяца кризис усугубится, считает посол, поскольку у населения еще остаются запасы, но к июню-июлю возникнет нехватка пшеницы, зерновых и масел. Дипломат также допустил, что обострение в отношениях Москвы и Вашингтона негативно скажется на активности «‎ближневосточного квартета»‎.

«Палестинское руководство подверглось жесткому давлению со стороны Европы‎»‎

— Палестина имеет статус государства-наблюдателя, но не постоянного члена ООН, потому страна не участвовала в голосовании Генассамблеи 24 марта по резолюции, которая возлагала на Россию ответственность за кризис на Украине. Хотелось бы прояснить вашу позицию: как Палестина реагирует на происходящее на Украине?

— Мы надеемся, что политическое урегулирование этого конфликта будет достигнуто как можно скорее и наиболее справедливым образом. Должен сказать, что палестинское руководство подверглось жесткому давлению со стороны стран Европы, а также со стороны ряда государств «большой семерки», которые призывали нас осудить позицию России. Но президент Махмуд Аббас категорически отверг эти призывы. Мы верим, что российское руководство сможет найти быстрое и адекватное решение текущего конфликта.

— По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), из-за текущего кризиса в марте цены на пшеницу выросли на 19,7%. Индекс продовольственных цен ФАО вырос на 12,6%. Как происходящее на Украине сказалось на экономике Палестины?

— Мы видим, как негативно кризис в сфере продовольствия и энергетики влияет на экономики ЕС, что уж и говорить об экономиках небогатых стран, таких как Палестина, а также других государств арабского и африканского регионов.

Я вам дам пример: стоимость пшеницы в Палестине сейчас приближается к $550–600 за тонну, хотя до февраля она стоила менее $200. Всё это, конечно, приведет к большому экономическому кризису. Потому, думаю, мировому сообществу следует вести себя рациональнее, чтобы поскорее найти разумное решение этого кризиса, особенно в сфере поставок продуктов питания бедным и нуждающимся странам. Думаю, Россия в этом вопросе играет положительную роль и именно в ее силах помочь нам преодолеть этот кризис.

— Насколько серьезны последствия продуктового кризиса уже сейчас?

— Сейчас только начало. Первые два-три месяца последствия не будут так ощутимы, поскольку у людей есть небольшие запасы. Но вскоре кризис начнет проявляться острее, следовательно, потребность в пшенице, зерновых и маслах вырастет. С этой проблемой столкнутся и богатые страны, и бедные, и всё это приведет к сложным политическим реакциям на всех уровнях. Я, конечно, надеюсь, что разум восторжествует и мы сможем найти мирное решение конфликта в ближайшее время.

— Как вы считаете, повлияет ли разрыв связей России и Запада на работу «‎ближневосточного квартета»‎, где помимо РФ также участвуют США, ЕС и ООН?

— Жесткая напряженность в российско-американских отношениях, безусловно, так или иначе повлияет на активность «квартета». Но, как недавно указал министр [иностранных дел РФ Сергей] Лавров, несмотря на текущие непростые условия, российская сторона будет продолжать настаивать на диалоге между Израилем и Палестиной, а также на активизации «квартета».

«‎Для нас недопустимо оставлять всё как есть»‎

— В Израиле с конца марта произошло уже четыре акта насилия, в которых погибло 14 человек. Последний произошел 8 апреля в Тель-Авиве, когда в ходе перестрелки погибли три израильтянина. Чем вызвана эта волна насилия? И к чему она может привести?

— Основная причина текущей напряженной ситуации — препятствование мирному процессу со стороны Израиля. Премьер-министр Нафтали Беннет некоторое время назад заявил, что не намерен общаться с палестинским руководством, не верит в возможность создания двух государств (на основе резолюции ООН о создании палестинского государства на оккупированной территории 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. — «‎Известия»‎) и не будет искать политическое решение. Вместо этого он провозгласил приоритетным налаживание отношений с арабскими странами.

Это послание Беннета было чрезвычайно жестоким по отношению к палестинцам, особенно по отношению к целому поколению палестинской молодежи, отвергающей этот вопрос.

Западный берег — это место, где много израильских военных блокпостов, обысков. Палестинцы выступают против них, против досмотров. И поэтому то, что произошло (акты насилия в Израиле с 22 марта по 8 апреля. — «‎Известия»‎), — это первоначальные реакции на то, что Израиль начал сворачивать мирный процесс.

Мы предупреждали об этом. Президент Махмуд Аббас всегда указывал, будь то в ООН или на встречах с российским руководством: мы тратим время впустую, и для нас недопустимо оставлять всё как есть, потому что с этим нельзя мириться. И поэтому то, что делает сейчас палестинский народ, — сопротивляется оккупации.

Палестинцы предлагают израильтянам политический и экономический мир. Мы хотим, чтобы палестинский народ получил свое государство в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Если Израиль откажется от этого, то далее возможно всё что угодно.

— Как вы оцениваете диалог с правительством Нафтали Беннета? Что изменилось в двусторонних отношениях, если сравнивать с периодом правления предыдущего премьера Биньямина Нетаньяху?

— Я не буду вдаваться в подробности, но правительство Беннета не лучше кабинета Нетаньяху. Как я уже сказал, Беннет не хочет палестинского государства и продолжения политического диалога. Он отказался от американской инициативы о проведении диалога с палестинским руководством в Вашингтоне, отказался и от российской инициативы провести встречу в Москве. И тем самым он закрыл двери мирного процесса. Беннет отверг решение о создании двух государств, ошибочно полагая, что нормализация отношений с некоторыми арабскими странами может стать альтернативой мирному процессу с Палестиной. Беннет считает, что чем больше он будет давить на палестинцев, тем дольше он останется у власти, но последние события доказывают обратное.

— Как вы считаете, может ли текущая волна насилия перерасти в ракетные атаки, как это было в мае прошлого года?

— Я не знаю. Израиль пытается договориться с ХАМАС через какие-то финансовые каналы, но палестинский народ в принципе отвергает такой израильский подход. Продолжается спор о принадлежности района Шейх Джаррах (квартал в Иерусалиме, в котором преимущественно проживают палестинцы; в 2021 году израильский суд по требованию еврейских поселенцев предписал 12 палестинским семьям, проживающим в квартале, покинуть свои дома в пользу поселенцев, это привело к вспышке насилия по всей Палестине. — «‎Известия»‎). Еврейские поселенцы продолжают расширять свои нелегальные поселения на палестинских территориях. Жители нашего государства видят эти несправедливости своими глазами. Поэтому, я считаю, если Израиль не вернется к мирному процессу, не изменит свою переселенческую политику, можно ожидать любого развития событий.