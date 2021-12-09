«Мы готовы вести диалог с израильтянами в Москве»

Палестина надеется провести встречу «ближневосточного квартета» на министерском уровне до конца года , этот вопрос будет в повестке главы МИД РФ Сергея Лаврова во время его визита в регион на следующей неделе. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль . Он также отметил: Москва дала принципиальное согласие на проведение мирной международной конференции , по итогам которой будет создан новый механизм для урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем. Дата конференции согласовывается со стороны ООН. При этом арабская сторона, как уточнил дипломат, хотела бы видеть именно Россию в качестве посредника в диалоге . Посол подчеркнул: его страна не готова к тому, чтобы урегулирование проходило в одностороннем формате под эгидой США, нужен международный подход. Израиль продолжает курс Биньямина Нетаньяху, строит незаконные поселения и отходит от действующих соглашений с Палестиной — это приведет к ответным мерам, предупредил дипломат.

«Мы больше не хотим односторонних переговоров под эгидой США»

— 23 ноября в Сочи состоялась встреча президентов России и Палестины. Помимо прочего, лидеры обсудили проведение ближневосточной мирной конференции. Известно ли, когда состоится это мероприятие? Рассматриваете ли вы Москву как возможное место проведения этой конференции?

— Президенты обсудили большое количество вопросов, и президент Государства Палестина Махмуд Аббас выразил пожелание, чтобы именно Россия созвала международную мирную конференцию, по итогам которой возникнет новый механизм для мирного урегулирования ближневосточного конфликта . Но это не значит, что конференция состоится уже завтра. У нас есть желание ее провести, и есть принципиальное согласие России, которая признала важность подобного формата.

Если вы помните, более 10 лет назад, в 2007 году, конференция должна была состояться именно в Москве. Но была сорвана по причинам, не зависящим от нас. Сейчас как никогда необходим новый международный механизм для диалога Палестины с Израилем . Он может возникнуть при содействии «ближневосточного квартета» (в квартет входят РФ, США, ООН и ЕС. — «Известия»).

Мы готовы вести Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в резиденции «Бочаров ручей» Фото: ТАСС/Евгений Биятов

Решение о том, кого пригласить на эту конференцию, должна принимать ООН по соглашению со сторонами.

— Известно ли, когда состоится встреча «ближневосточного квартета»?

— Последняя встреча «квартета» была в середине ноября (проходила в Осло на уровне спецпосланников. — «Известия»). Президент Махмуд Аббас на встрече с президентом Владимиром Путиным отметил, что мы заинтересованы провести встречу «квартета» на уровне глав МИДов, чтобы начать новый этап диалога. Четкой даты пока нет, но мы бы хотели провести встречу «квартета» до конца этого года .

На следующей неделе мы ожидаем визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в регион, предстоящая встреча «квартета» также будет на повестке.

— Какова роль России в диалоге между Палестиной и Израилем?

— Президент Аббас был откровенен с Владимиром Путиным по этому вопросу и заявил, что мы полностью доверяем руководству и народу России, у наших стран исторически дружеские отношения . Мы считаем, что Москва играет важную роль в мирном процессе. Мы больше не хотим односторонних переговоров под эгидой США. Нам нужен новый международный механизм для урегулирования ближневосточного конфликта. И мы хотим, чтобы Россия играла большую роль в мирном процессе и выступила посредником на палестино-израильских переговорах. Мы готовы вести диалог с израильтянами в Москве, при посредничестве России .

«Израильское правительство не думает о политическом решении конфликта»

— Махмуд Аббас на днях заявил, что палестинское руководство приняло решение пересмотреть отношения и достигнутые договоренности с Израилем. Что конкретно поменяется?

— Его заявление звучало не совсем так. Президент Аббас в своем официальном заявлении на одной из встреч Организации освобождения Палестины сказал: если израильское руководство продолжит придерживаться текущего подхода в вопросе Иерусалима — иудаизации его мусульманских и христианских районов, конфискации домов палестинцев в районе Шейх-Джаррах и в других поселениях, если Израиль продолжит отказываться от решения о двух государствах, то Палестина должна будет принять ответные меры. Если они нарушают все международные соглашения и отказываются нас слышать, почему мы должны выполнять связанные с этим договоренности?

Президент подчеркнул: палестинское руководство готово пересмотреть подписанные соглашения, пересмотреть свою политику в отношении Израиля в этом вопросе — если они продолжат текущий курс.

Мы готовы вести диалог Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на заседании кабинета министров, Израиль Фото: REUTERS/Gil Cohen-Magen

— Прошло ровно полгода с момента смены власти в Израиле. Как вы оцениваете политику нового руководства, если сравнивать с периодом Нетаньяху? Есть позитивные сдвиги?

— Это две стороны одной медали. Нынешний премьер Нафтали Беннет представляет партию «Ямина», которая поддерживает строительство незаконных еврейских поселений и конфискацию палестинских земель. Это суть продолжение политики Нетаньяху .

Некоторые полагают, что, когда премьерское кресло займет Яир Лапид (нынешний глава МИДа в сентябре 2023 года, по ротационному соглашению, станет премьер-министром. — «Известия»), то ситуация поменяется, но мы сомневаемся в этом.

Мы ежедневно слышим о строительстве тысяч единиц новых еврейских поселений, о планах по иудаизации Иерусалима, о захвате домов в Шейх-Джаррахе. Все эти проблемы указывают на то, что израильское правительство не думает о политическом решении ближневосточного конфликта, не ищет мирного урегулирования в рамках правового поля.

Вместо этого в Израиле считают, что нормализация отношений с некоторыми арабскими странами поможет им выстроить свою политику, направленную против Палестины и палестинского народа. Но это не так .

Вот почему мы требуем создать новый международный механизм для диалога с Израилем. И мы убеждены, что Россия может сыграть решающую роль в мирном процессе, поскольку у Москвы есть хорошие отношения и с нами, и с Израилем.

«Главное — выборы должны состояться в Иерусалиме»

— В мае и июле этого года в Палестине должны были состояться первые за последние 15 лет выборы. Но в итоге, как отметили палестинские власти, голосование отложили потому, что Израиль не разрешил проведение выборов в Восточном Иерусалиме. Удалось ли договориться о новой дате?

— Вы правильно отметили, что выборы отложили потому, что Израиль не дал их провести в Восточном Иерусалиме. Мы продолжаем работать по этому вопросу, безусловно. Но главное — выборы должны состояться в Иерусалиме , потому что Восточный Иерусалим — столица палестинского государства. Если мы примем парламентские и президентские выборы без Иерусалима, это будет значить, что мы приняли сделку Трампа и признали Иерусалим столицей Израиля.

Мы просим Россию, ЕС и ООН убедить Израиль дать нам провести наши выборы в Восточном Иерусалиме. Если это согласие будет достигнуто, мы готовы провести выборы уже в следующем месяц е.

Мы готовы вести диалог Фото: Global Look Press/Nir Alon

— Президент США Джо Байден еще во время избирательной кампании пообещал возобновить работу генерального консульства в Восточном Иерусалиме. Известно ли, когда это произойдет? Поменялся ли американский подход к Палестине при Байдене?

— Нет, когда это произойдет, нам неизвестно. Пока есть только обещания. После ухода администрации Трампа нынешний кабинет Джо Байдена официально заявил, что открывает окно для диалога с палестинцами , восстанавливает поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Байден также объявил, что вновь откроет американское консульство в Восточном Иерусалиме и параллельно с этим палестинское представительство в Вашингтоне.