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«В противостоянии аннексии все средства законны»

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль — об объединении ФАТХ и ХАМАС, влиянии Москвы и поставках «Авифавира»
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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«В противостоянии аннексии все средства законны»
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2020-07-03 17:15:35
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ФАТХ и ХАМАС отложили споры и объединили усилия для борьбы с аннексией Израилем Иорданской долины. Но это не значит, что партии начнут силовое сопротивление и перейдут к радикальным мерам, заявил в интервью «Известиям» посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль. Он рассказал, что примирение двух главных палестинских фракций произошло во многом благодаря поддержке России — весь прошлый год Москва проводила консультации с главами ФАТХ и ХАМАС, и эти встречи принесли результат. Также посол сообщил, что РФ готовит к отправке партию медикаментов для Палестины — в арабском государстве с конца июня началась вторая волна пандемии коронавируса.

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— На конференции, которая 2 июля проходила по видеосвязи из Рамаллы и Бейрута, фракции ФАТХ и ХАМАС заявили, что будут совместно противодействовать аннексии и «хотят звучать единым голосом». Похожее заявление уже принималось в 2017 году на встрече в Каире, но так и не было реализовано. То, что происходит сейчас, — краткосрочное союзничество или можно говорить о начале полноценного процесса сближения партий?

— Начнем с того, что ФАТХ и ХАМАС и до этого отвергали планы Израиля, но по отдельности. А в этот раз — перед лицом аннексии — они согласились объединить усилия. Фракции договорились запустить масштабный механизм по примирению двух сил и преодолению политического разделения. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас также поддержал объединение всех сил палестинского народа.

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Мечеть и палестинские дома в долине реки Иордан на оккупированном Израилем Западном берегу 
Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
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— В феврале 2019 года на совместной конференции в Москве представители всех палестинских движений не смогли выработать итоговый документ. Аналогично фиаско потерпела инициатива Каира от 2018 года. Можно сказать, что объединение, которого добивались 13 лет, стало возможным именно сейчас благодаря израильским угрозам?

— Да, политика правительства Израиля и агрессивные действия в отношении палестинского народа и его святынь ускорили процесс объединения всех сил Палестины, в частности ФАТХ и ХАМАС, в противостоянии этим планам. Так что можно сказать, что политика Израиля в регионе — один из главных катализаторов переговорного процесса между двумя фракциями.

Справка «Известий»

1 июля Израиль должен был начать аннексию Иорданской долины, однако в последний момент премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху взял время на размышление. Новый дедлайн для «распространения суверенитета на Иудею и Самарию», согласно израильским СМИ, назначен на конец месяца.

Угроза аннексии вынудила представителей двух крупнейших палестинских фракций — ФАТХ (контролирует ситуацию на Западном берегу) и ХАМАС (с 2007 года контролирует сектор Газа) — отложить многолетние споры и примириться, чтобы противостоять «экзистенциальной угрозе». 2 июля стороны провели первую за много лет совместную пресс-конференцию об объединении усилий.

Конфликт между двумя фракциями начался в 2006 году из-за раздела власти в Палестинской автономии и вылился в кровопролитные столкновения. Корень спора — разное видение решения палестинской проблемы. ФАТХ выступил одним из подписантов соглашений Осло, признал Израиль и создал Палестинскую автономию. Движение традиционно выступает за мирные переговоры с еврейским государством. ХАМАС против любого диалога с Израилем.

— В Израиле к объединению усилий двух палестинских фракций отнеслись с большой тревогой — газета The Times of Israel прямо задается вопросом: «Не означает ли объединение двух фракций возвращение террора?» Насколько обоснованны эти опасения? Может ли начаться радикализация ФАТХ по примеру ХАМАС?

— Я считаю, что в противостоянии Израилю и аннексии все средства законны, но в первую очередь речь идет о мирном противостоянии. Мы не хотим войны, мы выступаем против всех видов насилия. Мы сами находимся под гнетом неправомерных действий Израиля, однако это не значит, что мы аналогично будем применять агрессию. Демонстрации против оккупации и аннексии будут в первую очередь мирными.

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Указатель, с предупреждающими надписями об нахождении в зоне обстрела, в долине реки Иордан на оккупированном Израилем Западном берегу

Указатель с предупреждающими надписями о нахождении в зоне обстрела в долине реки Иордан на оккупированном Израилем Западном берегу

Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

Чисто в практическом плане, как объединение сил поможет ФАТХ и ХАМАС противостоять планам Израиля?

— В первую очередь раскол между палестинцами преодолен, выработано единое мнение по отношению к «сделке века»: все члены ООП заявили, что отвергают подход американской администрации в решении проблемы. Стороны аналогично отвергли политику Израиля и его претензии. Как я уже сказал, противостояние израильским планам проходит в мирном ключе, это мирная конфронтация на территории Западного берега, в ней участвуют все палестинские силы.

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— Сразу после пресс-конференции вы провели переговоры с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым…

— Да, мы обсудили давление на палестинцев со стороны Израиля, позицию РФ, которая осуждает такие меры. Также замглавы МИД РФ заявил, что Москва поддерживает палестинское примирение, и заверил, что позиция РФ по поводу ближневосточного конфликта осталась неизменной — Россия по-прежнему выступает за справедливое решение проблемы путем создания двух государств, как это предусмотрено в резолюциях ООН.

— Представители обеих палестинских фракций — частые гости в Москве. В конце февраля — начале марта столицу с разницей в неделю посетили член ЦК ФАТХ Хусейн аш-Шейх и глава политического крыла ХАМАС Исмаил Хания. К тому же за день до совместной пресс-конференции 1 июля член ЦК ФАТХ Джибриль аль-Раджуб провел телефонные переговоры с Михаилом Богдановым. Какова роль России в нынешнем сближении двух сил?

— Конечно, Россия была и остается одним из самых важных игроков в урегулировании кризиса в регионе, Москва неоднократно выступала за объединение палестинских фракций и прекращение раскола. Мы высоко ценим роль России и благодарны ей за помощь и поддержку в решении палестино-израильского конфликта. Ее вклад в урегулирование спора трудно переоценить.

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Израильские солдаты в долине реки Иордан, 5 июня 2020 года
Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

— Не могу не спросить о второй волне коронавируса. В Палестине и Израиле число инфицированных вновь пошло вверх — за одни сутки зафиксировано 322 новых случая. Ведет ли Палестина переговоры с Россией об очередных поставках медикаментов? В частности, нового российского препарата для борьбы с вирусом — «Авифавира»?

— Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе обратился к российскому премьеру Михаилу Мишустину за помощью в борьбе с коронавирусом, между нашими странами была достигнута договоренность о поставке медикаментов. Даст бог, в ближайшее время эти поставки начнутся.

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