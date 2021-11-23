Незажившие страны: каким Путин видит решение ближневосточного конфликта

Россия по-прежнему поддерживает существование независимой Палестины и не намерена менять свою позицию. Об этом стало известно по итогам переговоров Владимира Путина и палестинского лидера Махмуда Аббаса , состоявшихся 23 ноября в Сочи. При решении застарелой проблемы между арабами и евреями на Ближнем Востоке, по словам российского президента, нужно учитывать интересы всех людей, которые проживают в этом регионе. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что без полноценного признания международным сообществом палестинского государства мира на Ближнем Востоке быть не может . При этом остается вопрос — кто из годами противоборствующих сторон сумеет первым остановиться, проявить политическую волю и подумать о будущем двух народов.

Два государства

Владимир Путин отправился в Сочи, где он регулярно принимает зарубежных гостей. К примеру, в сентябре в резиденцию Бочаров Ручей приезжал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. На этот раз глава России на берегу Черного моря принял президента Государства Палестина Махмуда Аббаса, с которым он обсудил вопросы ближневосточного урегулирования. Российский лидер в начале открытой части встречи подчеркнул, что позиция Москвы в отношении Палестины остается неизменной .

— Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают в этом регионе, на основе двух независимых государств . И мы, конечно, будем работать в этом направлении, как бы это ни было сложно,— заверил Владимир Путин.

— Мы всегда ценим вашу роль, вашу позицию [по отношению] к нам, к палестинцам , — отреагировал Махмуд Аббас.

Незажившие страны Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас (слева) во время встречи Фото: Пресс-служба Президента РФ

Россия была в числе группы стран, которые в ноябре 2012 года поддержали резолюцию Генассамблеи ООН, предоставляющую Палестине статус государства-наблюдателя при этой организации. Стоит отметить, что Москва еще в 1988 году признала Палестину как полноценное государство без всяких «ущербных приставок», напомнил в беседе с «Известиями» востоковед Вячеслав Матузов . Поэтому в России сейчас действует посольство Палестины, имеющее, согласно дипломатическому протоколу, такой же статус как представительства других стран, пояснил эксперт.

Однако для того, чтобы Палестина стала полноценным членом ООН, ее кандидатура должна быть одобрена всеми постоянными членами Совбеза (Великобритания, Китай, РФ, США, Франция). И здесь главным препятствием остается позиция Вашингтона, который активно поддерживает Израиль.

— Прежде всего, точка зрения Израиля и США противодействует полноценному признанию Палестины на международной арене . Именно эти страны стоят намертво в этом вопросе, — добавил Вячеслав Матузов. — В ООН нет более застарелой проблемы, чем палестинский вопрос. При этом без решения палестинской проблемы мира на Ближнем Востоке быть не может .

Ожидать сейчас каких-либо прорывов по палестино-израильскому конфликту очень трудно, считает востоковед Роланд Биджамов . В частности, это связано с противоборством держав на международной арене, включая, в первую очередь, РФ и США, которые не находят консенсус по большинству вопросов. Кроме того, на Ближнем Востоке не завершены многие другие конфликты, в том числе в Сирии, Йемене или Ливии, которые порой отодвигают палестинскую проблему на второй план.

Между тем, стоит отметить, что на встрече в Сочи обсуждались и вопросы двусторонних отношений РФ и Палестины. Владимир Путин, в частности, призвал восстановить работу межправительственной комиссии , деятельность которой была прервана из-за пандемии коронавируса. К слову, Россия оказывает поддержку палестинцам в борьбе с СOVID-19. Речь идет о поставках медицинских препаратов и вакцин . Кроме того, в Палестину выезжают российские специалисты и медики. Также наблюдается рост товарооборота между государствами по сравнению с предыдущим годом . Хотя абсолютные цифры пока остаются незначительными, признал Владимир Путин.

Глубокая рана

Хотя арабо-израильский конфликт тянется фактически с момента создания еврейского государства в 1948 году, мировому сообществу до сих пор так и не удалось найти компромиссное решение, которое бы, одновременно, устроило и евреев, и палестинцев .

Таким образом, пока не ясна и судьба свыше 5 млн палестинских беженцев. Кроме того, нет четкого понимания, должны ли евреи и арабы делить Иерусалим, а также, каким образом, создать полноценное независимое государство для палестинцев, которое будет мирно сосуществовать с Израилем.

Кроме того, не определено будущее еврейских поселений, которые находятся на Западном берегу реки Иордан. И хотя большинство стран ООН считают их незаконными с точки зрения международного права (они находятся на оккупированной территории, которую Израиль захватил в результате шестидневной войны), Израиль категорически против такой трактовки. В 2019 году США официально поддержали еврейское государство по этому вопросу. При этом стоит отметить, что с 1967 года на Западном берегу было построено 150 израильских поселений.

Последней масштабной попыткой урегулировать конфликт была «сделка века» , предложенная экс-президентом США Дональдом Трампом. Однако его мирный план, который, в частности, предполагал признать Иерусалим «неделимой столицей» Израиля, не нашел поддержки у палестинского руководства .

Незажившие страны Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/UPPA

Между тем отсутствие дипломатического решения проблемы способствует радикализации населения с обеих сторон . В частности, обстановку в регионе усугубляет движение ХАМАС (под его контролем находится сектор Газа), который продолжает оказывать вооруженное сопротивление Израилю.

В мае этого года началось самое кровопролитное обострение с 2014-го . После стычек арабского населения с израильской полицией (арабы жаловались на ограничение доступа к Храмовой горе в Иерусалиме) и рейда силовиков в мечеть Аль-Акса ХАМАС приступил к ракетным обстрелам территории Израиля. Режим прекращения огня, которого удалось достичь благодаря посредничеству Египта, вступил в силу 21 мая. За 11 дней конфликта, однако, погибло свыше 244 человек. Кроме того, почти 2 тыс. людей получили ранения .

Несмотря на прекращение полноценных боевых действий, насилие между арабами и еврейским населением продолжается. Так, например, 21 ноября 24-летний палестинец открыл огонь в Старом городе Иерусалима. В результате стрельбы был убит один человек. ХАМАС подтвердил, что Фади Абу Шахайдам был членом политического крыла этого движения.

— Нельзя вести диалог, когда постоянно происходят теракты или какие-то нарушения . Сейчас вопрос в том, кто первый сможет остановиться, проявить политическую волю и подумать о будущем своих народов , — считает Роланд Биджамов.