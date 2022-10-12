Многополярный мир: чем сегодня важны саммиты в Астане

Казахстан на текущей неделе примет сразу несколько крупных международных мероприятий, имеющих важное значение для региона в частности и мира в целом. Первым станет Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), за ним последуют заседания Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД) и Совета глав государств СНГ, а также саммит «Центральная Азия — Россия». В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что президент России Владимир Путин подтвердил свое участие во всех трех саммитах, которые пройдут 13 и 14 октября в Астане. Подобности — в материале «Известий».

Юбилейная встреча

Идея созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии была впервые озвучена на сессии генеральной ассамблеи ООН 5 октября 1992 года первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Смысл инициативы состоял в том, чтобы создать эффективную и приемлемую для всех структуру по обеспечению мира и безопасности в Азии. Членами СВМДА могут стать государства, часть территории которых находится в азиатском регионе. Пятнадцать государств, отвечающих этому требованию, подписали декларацию принципов организации в 1999 году и стали ее членами-основателями.

На данный момент состав СВМДА существенно расширился и включает 27 государств-членов, в число которых входят Россия, Азербайджан, Китай, Турция, Южная Корея, Индия, Израиль, Египет, Вьетнам, Бахрейн и Иран, охватив 90% Азиатского континента. Еще 8 стран имеют статус наблюдателей, среди них — Япония, Белоруссия и США. В роли наблюдателей также выступают 5 международных организаций.

Саммиты Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии проводятся раз в 4 года, встречи министров иностранных дел стран-участниц — каждые 2 года. Секретариат СВМДА находится в столице Казахстана, так что и место проведения мероприятия, предстоящего 12-13 октября, не случайно. Встреча в верхах под председательством президента республики Касым-Жомарта Токаева будет приурочена к 30-летию инициативы о созыве объединения.

Как сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, на мероприятие приглашены около 50 делегаций. По его словам, в мероприятии примут участие 11 глав государств. Кроме президента Казахстана, это лидеры Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Киргизии, Палестины, России, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Вьетнам будет представлен на уровне вице-президента, китайская сторона — заместителя председателя КНР. Также прибудут пять министров. Кроме того, в работе форуме примет участие президент Белоруссии, поскольку республика является наблюдателем в СВМДА.

«Предполагается, что саммит СВМДА станет одним из наиболее масштабных внешнеполитических событий не только в Казахстане, но и на континенте в целом в постпандемийный период. Предстоящий саммит — главное мероприятие казахстанского председательства, которое в том числе подведет итог нашей двухлетней работы на посту председателя СВМДА. В ходе саммита планируется принятие ряда документов и решений», — цитирует Смадиярова агентство «Казинформ».

Дела СНГ

На этой неделе в Астане также состоятся заседания Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД) и Совета глав государств СНГ. Председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев рассказал агентству БЕЛТА, что главы внешнеполитических ведомств и лидеры государств обсудят широкий спектр вопросов, затрагивающих все направления интеграции на пространстве содружества.

Проект повестки заседания СМИД состоит из 19 пунктов. Министры обменяются мнениями по актуальным вопросам международного сотрудничества и взаимодействия в рамках СНГ, после чего подпишут ряд документов, причем по семи из них будут приняты окончательные решения. В частности, главы внешнеполитических ведомств подпишут положение о межгосударственной программе «Спортивные столицы Содружества», аналогичной действующему многие годы проекту в области культуры.

«Планируется проведение консультаций по тематике противодействия новым вызовам и угрозам, контроля над вооружениями и разоруженческой тематике, взаимодействия в области обеспечения международной информационной безопасности, а также в информационной сфере. Из новых тем предложено проведение консультаций по актуальным вопросам взаимодействия со странами дальней дуги (Азия, Африка и Латинская Америка)», — рассказал Сергей Лебедев.

Ожидается, что члены Совета министров иностранных дел примут решение о создании Комиссии уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов) и утвердят проект положения о ней — это позволит объединить усилия государств по вопросам международной детской политики на пространстве СНГ.

Кроме того, на заседании СМИД планируется принять план мероприятий по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества, рассчитанный на очередной двухлетний период, решения о базовой организации в области подготовки военных кадров для военно-воздушных сил и создании межгосударственной рабочей группы для подготовки и согласования проекта международного правового акта, определяющего порядок получения и предоставления сведений, содержащихся в информационных базах данных об автотранспортных средствах.

«Не менее насыщенной обещает быть повестка саммита глав государств содружества. С 2020 года это первое заседание, которое пройдет в очном формате, чему мы, безусловно, рады. Всего в ходе работы главы государств планируют рассмотреть полтора десятка вопросов», — сообщил Сергей Лебедев.

Так, предполагается, что ряд значимых решений будет принят в области обеспечения безопасности государств СНГ — в этой связи подчеркнута важность принятия программы сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы. Также участники Совета глав государств будут проинформированы о подготовке к подписанию проекта соглашения о свободной торговле услугами.

В общей сложности на заседании Совета глав государств планируется подписание 10 документов, направленных на развитие широкомасштабного межгосударственного сотрудничества. «Мы ожидаем, что совет поддержит инициативу президента республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Не могу не отметить важность и необходимость принятия такого решения», — заявил председатель Исполнительного комитета СНГ.

В ходе неформального саммита глав государств СНГ, состоявшегося 7 октября в Санкт-Петербурге, эту инициативу прокомментировал президент России Владимир Путин, поблагодаривший казахстанского лидера за поддержку русского языка в республике.

«Хотел бы также с удовлетворением отметить, что Касым-Жомарт Кемелевич выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Мы очень благодарны за это президенту Токаеву. Думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения и, без всяких сомнений, это имеет практическое измерение, имею в виду, что в России работают, трудятся миллионы, без всякого преувеличения, граждан СНГ, которые помогают и России в осуществлении планов развития, ну и сами зарабатывают необходимые средства для поддержания своих семей», — заявил президент России.

По его словам, Россия поддерживает предложение президента Казахстана и со своей стороны будет «делать все для скорейшего воплощения его в жизнь», в том числе с учетом того, что 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.

Взаимоотношения и сотрудничество стран региона с Россией окажутся в фокусе и еще одного саммита — первой международной встрече формата «Центральная Азия — Россия», которая пройдет в Астане 14 октября.

Президент России Владимир Путин подтвердил свое участие в мероприятии во время упомянутой ранее неформальной встречи глав государств СНГ. «Еще одна тема для обсуждения — подготовка к предстоящему на следующей неделе в Астане первому в истории саммиту в формате Россия — Центральная Азия. Напомню, что этот форум проводится в год 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами», — подчеркнул глава государства.

Эксперт ИМЭП Лидия Пархомчик отмечает, что функционирование консультативного механизма «Центральная Азия+Россия», таким образом, выйдет на новый уровень. Так, традиционно встречи партнеров по диалогу проводились на уровне глав внешнеполитических ведомств. В апреле 2022 г. прошла пятая встреча на министерском уровне.

«Очевидно, что подобный формат обладает потенциалом для наращивания усилий для торгово-экономической кооперации между Россией и странами "центральноазиатской пятерки". В настоящее время страны региона фиксируют значительный прирост темпов торговли с РФ. Именно поэтому на повестку дня выходит вопрос о сохранении позитивных импульсов торгового взаимодействия» , — полагает эксперт.

Лидирующие позиции в СНГ

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии — важное мероприятие для всех государств региона, уверена главный аналитик «РегБлок», кандидат экономических наук Анна Авакимян. По ее словам, во главе повестки мероприятия — прежде всего вопросы экономического и торгового сотрудничество. Мероприятия, связанные с делами СНГ, по-видимому, напротив, будут сосредоточены на решение вопросов безопасности и противодействии терроризму, констатирует эксперт.

«В настоящий момент Республика Казахстан предпринимает попытки зафиксировать свои лидирующие позиции не только в СНГ, но и за его пределами. Находясь в орбите влияния Китая и Турции, Казахстан ратует за пересмотр архитектуры альянсов как ОДКБ и Евразийский экономический союз, указывая на то, что во главе угла всегда должны быть вопросы социально-экономического развития, а любые проекты должны быть хорошо обоснованы и крепко мотивированы», — полагает Авакимян.

По ее словам, позиции Казахстана в отношении экономической и политической повестки были высказаны президентом Токаевым в ходе ПМЭФ в 2022 году. Республика опирается на множественность партнерских и союзнических отношений, выступая за открытость и инвестиционную привлекательность. По словам президента, Казахстан не имеет возможности всесторонне помогать России обходить жесткие санкции, поскольку опасается введения рестрикций против своей экономики, говорит Анна Авакимян. По ее мнению, в среднесрочной перспективе Казахстан за счет приоритетов в области экономического развития и многополярного сотрудничества может добиться лидирующих позиций в СНГ. «Казахстан выглядит надежным партнером не только для региональных держав, но и для США и ЕС», — отмечает эксперт.

Казахстан все больше укрепляет свои лидирующие экономические позиции в Центральной Азии, а его внешнеполитический курс давно является многовекторным — страна заинтересована в развитии отношений с Китаем, Россией, США и ЕС, полагает и руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«С учетом фактического разрыва экономических связей России и ЕС, Казахстан усиливает свои позиции как транзитного коридора, включая поставки товаров в Россию по параллельному импорту, поставки энергоресурсов в ЕС, логистический коридор между странами Восточной Азии и Персидского залива», — рассуждает эксперт.

Касым-Жомарт Токаев, по ее словам, активно выстраивает работу с партнерами. В частности, ранее он говорил о необходимости развивать сеть приграничных торгово-экономических хабов, которые будут служить опорными точками создаваемой Единой товаропроводящей системы стран Центральной Азии с перспективой ее дальнейшего расширения, о создании единого информационного пространства, сотрудничестве для стимулирования прямых и портфельных инвестиций.

Замдиректора ИСИП РУДН Виктория Федосова, в свою очередь, полагает, что активизация всех треков международной повестки Казахстана в октябре — это и информационная подготовка к предстоящим президентским выборам.

«Токаев позиционирует себя как активный лидер, участник мирового политического процесса, а здесь и Казахстан — как центр интеграционных процессов и принятия решений в совместном пространстве Центральной Азии. Одни из важнейших постулатов предвыборной кампании — независимость и примат государственных интересов страны, поэтому продолжается курс на поддержание баланса интересов: помимо обозначенных мероприятий, важных и для российской повестки в центральноазиатском регионе и на пространстве СНГ, Казахстан также посетят эмир Катара, президенты Турции и Туркменистана, глава Евросовета» , — говорит эксперт.

Она напомнила, что предстоящая встреча в рамках СВМДА — первое мероприятие под председательством Казахстана со времен первых сессий 2002-2010 годов, когда страна, по сути, основала этот международный дискуссионный формат.