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Путин объявил об участии в первом в истории саммите РФ–Центральная Азия в Астане
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Путин объявил об участии в первом в истории саммите РФ–Центральная Азия в Астане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин сообщил о своих планах принять участие в первом в истории саммите России и Центральном Азии, который пройдет на следующей неделе в Астане.

«Еще одна тема для обсуждения — подготовка к предстоящему на следующей неделе в Астане первому в истории саммиту в формате Россия–Центральная Азия. Напомню, что этот форум проводится в год 30–летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами», — подчеркнул Путин в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 октября.

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На саммите в Астане будет поднята тема интеграции стран СНГ в экономике, политике и других сферах.

«Сегодня у нас есть возможность сверить часы перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием Совета глав государств СНГ. На его повестку казахстанское председательство выносит действительно важные темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике, в гуманитарной сфере», — отметил Путин.

14 сентября в Госдепе заявили, что целью политики США является разъединение экономик России и Центральной Азии. Заместитель помощника директора агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур отметила, что Вашингтон укрепляет взаимосвязанности экономик стран региона, а также стимулирует экономический рост и совместные действия в области борьбы с изменением климата.

23 августа секретарь российского Совбеза Николай Патрушев высказался об учениях «Региональное сотрудничество – 2022» в Таджикистане под командованием США и с участием Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Пакистана. Он отметил, что американские военные намеревались ознакомиться с потенциальным театром военных действий, уточнить координаты перспективных целей и скорректировать карты для нанесения ударов высокоточным оружием.

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