Путин объявил об участии в первом в истории саммите РФ–Центральная Азия в Астане

Президент РФ Владимир Путин сообщил о своих планах принять участие в первом в истории саммите России и Центральном Азии, который пройдет на следующей неделе в Астане.

«Еще одна тема для обсуждения — подготовка к предстоящему на следующей неделе в Астане первому в истории саммиту в формате Россия–Центральная Азия. Напомню, что этот форум проводится в год 30–летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами», — подчеркнул Путин в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 октября.

На саммите в Астане будет поднята тема интеграции стран СНГ в экономике, политике и других сферах.

«Сегодня у нас есть возможность сверить часы перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием Совета глав государств СНГ. На его повестку казахстанское председательство выносит действительно важные темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике, в гуманитарной сфере», — отметил Путин.

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