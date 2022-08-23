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Патрушев назвал причину учений США в Центральной Азии

Патрушев: военные учения нужны Соединенным Штатам для изучений потенциального театра военных действий
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Фото: Посольство США в Таджикистане
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Соединенные Штаты Америки намерены провести учения в Центральной Азии в первую очередь для того, чтобы ознакомиться с потенциальным театром военных действий, уточнить координаты перспективных целей и скорректировать карты для нанесения ударов высокоточным оружием. С таким заявлением 23 августа выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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«Хотел бы напомнить партнерам, что подобные мероприятия нужны американцам в первую очередь для изучения потенциального театра военных действий, уточнения координат перспективных целей и корректировки цифровых карт для высокоточного оружия. Очень надеюсь, что все страны — члены ШОС и сейчас осознают, какие чрезвычайно высокие риски для нашей безопасности представляют эти американские инициативы», — приводит его слова газета «Аргументы и факты».

Патрушев также добавил, что США не первый раз пытаются договориться со странами-соседями Афганистана о создании временной военной инфраструктуры в регионе для антитеррористических операций.

Военные учения «Региональное сотрудничество – 2022» начались 10 августа в Таджикистане под командованием США. В них принимают участие военные из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Пакистана.

Ранее, 19 августа, Патрушев заявил, что США продолжают попытки создать военные базы возле Афганистана.

11 августа МИД РФ заявил, что действия Военно-воздушных сил (ВВС) США в Афганистане носят агрессивный характер. Замдиректора департамента информации и печати Иван Нечаев обратил внимание на то, что американцы не берут на себя ответственность за сопутствующие потери среди мирного населения.

2 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены проводить антитеррористические операции в Афганистане, если это будет необходимо.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил участников радикального движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в нарушении обязательств по гарантиям антитеррористической безопасности. Таким образом он отреагировал на информацию об укрывательстве в Кабуле одного из лидеров «Аль-Каиды» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Аймана аз-Завахири.

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