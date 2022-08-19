Боевая способность: Путин анонсировал военные учения РФ и Казахстана

Россия и Казахстан проведут совместные военные учения по линии ОДКБ. Об этом Владимир Путин заявил 19 августа на встрече с главой республики Касым-Жомартом Токаевым в Сочи . На этом международная пятничная программа российского лидера не закончилась: ему позвонил французский коллега Эммануэль Макрон. Политики, в частности, отметили важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ и затронули недавний обстрел СИЗО в Еленовке. Обсудили политики и стамбульские договоренности — Владимир Путин обратил внимание, что часть пакетной сделки, согласованной 22 июля, по-прежнему не выполняется . В этот же день российский лидер побеседовал и с главой ЦИК Эллой Памфиловой .

Дипломатический юбилей

Владимир Путин в Сочи регулярно встречается с иностранными коллегами. Так, 5 августа на берегу Черного моря он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а уже спустя ровно две недели в этот же город с визитом прибыл руководитель Казахстана. Их беседа в общей сложности продлилась около 2,5 часа.

Перед ее началом президенты пожали друг другу руки и обнялись, что не удивительно, учитывая близкие отношения между двумя странами. При этом Владимир Путин заметил, что очное общение с Касым-Жомартом Токаевым придает дополнительный импульс развитию доверительного стратегического партнерства России и Казахстана.

— Очень рад возможности спокойно, в деловом, дружеском ключе обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня , — добавил в открытой части переговоров глава РФ.

Боевая способность Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым Фото: Официальный сайт президента РФ

Сейчас, по его словам, работа Москвы и Нур-Султана по всем направлениям развивается в позитивном ключе , а РФ остается главным торговым партнером центральноазиатской республики. Товарооборот растет: в прошлом году он поднялся на 34,4%, за первые пять месяцев этого года — на 8,8%. Параллельно с этим увеличиваются взаимные инвестиции: российские в Казахстан достигли $17 млрд, казахстанские в Россию — около $4,5 млрд, сообщил Владимир Путин. Страны развивают крупные проекты, в том числе и в высокотехнологичных сферах — например, в космосе, сказал президент.

Помимо экономического сотрудничества, Москва и Нур-Султан вместе готовятся к военным учениям ОДКБ, сообщил Владимир Путин.

— Мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений в октябре, — напомнил он. — К этой дате запланирован целый ряд различных мероприятий. У нас активно работают наши министерства, ведомства. Межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные учения в рамках ОДКБ и так далее .

Основные мероприятия должны пройти на казахском полигоне Матыбулак. В частности, на учениях «Поиск-2022» военные отработают ведение разведки, а на «Взаимодействии-2022» — подготовку и проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта .

Боевая способность Лидеры России и Казахстана в Сочи Фото: Официальный сайт президента РФ

Несмотря на новый виток распространения коронавируса, главы государств могут относительно скоро встретиться вновь. Касым-Жомарт Токаев заявил, что рассчитывает на участие Владимира Путина в саммите СНГ в октябре в Нур-Султане . Приезд президента Казахстана в Сочи показывает заинтересованность республики в углублении сотрудничества с Россией, заявил «Известиям» депутат Госдумы Константин Затулин. В РФ, по его словам, тоже настроены на плодотворный диалог.

Снова на связи

В этот день Владимир Путин пообщался не только с Касым-Жомартом Токаевым. Впервые с 28 мая ему позвонил французский президент Эммануэль Макрон. В разговоре особое внимание главы государств уделили ситуации вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре . Сейчас она находится под контролем российских войск. Однако, по данным Минобороны РФ, в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны. Но были случаи попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов.

— Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы , способной привести к радиационному заражению обширных территорий, — сообщили в Кремле.

Боевая способность Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

В Париже отметили, что внимательно следят за происходящим.

— Президент Франции еще раз выразил свою озабоченность по поводу опасностей, связанных с ситуацией на Запорожской АЭС , и подчеркнул необходимость отправки на станцию в кратчайшие сроки миссии экспертов МАГАТЭ, — уточнили в Елисейском дворце.

В Кремле также отметили, что президенты признали важность скорейшего направления на АЭС миссии агентства, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. Россия готова оказать инспекторам МАГАТЭ необходимое содействие , добавили в пресс-службе президента РФ.

Французская сторона, в свою очередь, заметила, что Владимир Путин сообщил о готовности пересмотреть предыдущее требование о том, чтоб МАГАТЭ должно прибыть на станцию через российскую территорию. В ближайшие дни президенты снова побеседуют — после переговоров технических групп по миссии МАГАТЭ , добавили представители главы Франции.

Если миссия приедет на территорию Запорожской атомной электростанции, это однозначно успокоит ситуацию на этой территории, считает член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков.

Боевая способность Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— По большому счету, они могут и через Украину, могут и через Россию приехать, — сказал «Известиям» сенатор. — Когда они это сделают, у них будет возможность объективно оценить ситуацию на ЗАЭС, в том числе дать эффективную оценку, как обстреливают станцию, с какой интенсивностью, какова опасность этих обстрелов .

Помимо АЭС, президенты обсудили ситуацию в донецкой Еленовке, сообщили в Кремле. Владимир Путин напомнил коллеге о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в этом городе. По данным Минобороны РФ, 29 июля в результате ракетного удара ВСУ там погибли десятки украинских военнопленных. В августе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о формировании миссии по установлению фактов обстрела.

Также Владимир Путин проинформировал о реализации подписанной 22 июля в Стамбуле пакетной сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки . Президент обратил внимание, что по-прежнему сохраняются препятствия для российского экспорта. А это, в свою очередь, не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности.

День выборов

Боевая способность Встреча Владимира Путина с руководителем Центризбиркома Эллой Памфиловой Фото: Официальный сайт президента РФ

В преддверии единого дня голосования 11 сентября Владимир Путин там же в Сочи встретился и с руководителем Центризбиркома Эллой Памфиловой . В этом году выборы пройдут для 15 высших должностных лиц регионов, депутатов шести заксобраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутатов органов местного самоуправления. Подготовка идет полным ходом.

— Несмотря на все нынешние вызовы, мы все-таки последовательно отстаиваем свой основной принцип — о том, что выборы должны проходить максимально открыто, прозрачно . Хочу честно сказать, что эта прозрачность и открытость на порядок выше, чем в тех недружественных странах, которые считают себя демократичными, — сказала руководитель ЦИК.

Основной целью остается повышение доверия к выборам и в целом к избирательной системе, резюмировала Памфилова.