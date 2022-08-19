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Патрушев заявил о попытках США создать базы возле Афганистана

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Фото: Global Look Press/Uwe Anspach
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США продолжают попытки создать военные базы возле Афганистана. Об этом 19 августа заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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«Вашингтон по-прежнему не оставляет попыток договориться со странами — соседями Афганистана о создании там, как это указывается, якобы временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций», — заявил он на встрече в Ташкенте с коллегами из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, именно в таком ключе стоит рассматривать начавшиеся 10 августа учения «Региональное сотрудничество – 2022» под командованием США и с участием военных из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Пакистана.

11 августа МИД РФ заявил, что действия военно-воздушных сил (ВВС) США в Афганистане носят агрессивный характер. Замдиректора департамента информации и печати Иван Нечаев обратил внимание на то, что американцы не берут на себя ответственность за сопутствующие потери среди мирного населения.

2 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены проводить антитеррористические операции в Афганистане, если это будет необходимо.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил участников радикального движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в нарушении обязательств по гарантиям антитеррористической безопасности. Таким образом он отреагировал на информацию об укрывательстве в Кабуле одного из лидеров «Аль-Каиды» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Аймана аз-Завахири.

При этом 15 июня Патрушев заявил, что США создали террористические организации «Аль-Каида» и «Талибан» и пользуются ими в своих целях.

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