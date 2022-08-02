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Блинкен обвинил талибов в укрывательстве лидера «Аль-Каиды»

Блинкен: талибы нарушили обязательства, укрывая в Кабуле лидера «Аль-Каиды» аз-Завахири
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Фото: ТАСС/JUSTIN LANE
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Радикальное движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) нарушило свои обязательства, «принимая и укрывая» в Кабуле одного из главарей террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Аймана аз-Завахири. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Принимая и укрывая лидера «Аль-Каиды» в Кабуле, талибы грубо нарушили Дохийское соглашение и свои неоднократные обещания миру о том, что они не допустят использования афганской территории террористами для создания угроз безопасности других стран», — сказал он.

Блинкен также подчеркнул, что талибы предали афганский народ и свое собственное заявленное стремление к признанию власти другими странам и нормализации отношений с международным сообществом.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что контртеррористическая операция по уничтожению одного из главарей «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири стала успехом во всех аспектах.

Он подчеркнул, что США никогда не позволят, чтобы Афганистан вновь превратился в пристанище для террористов.

В понедельник агентство Associated Press сообщило, что США ликвидировали в Кабуле одного из главарей террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири.

При этом 15 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США создали террористические организации «Аль-Каида» и «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и пользуются ими в своих целях.

До этого, 3 декабря, США в Сирии нанесли удар, нацеленный против высокопоставленного члена террористической группировки «Аль-Каида».

Между тем авиаудар США, нанесенный 22 октября, уничтожил высокопоставленного главаря «Аль-Каиды» на северо-западе Сирии.

28 сентября генерал вооруженных сил США Марк Милли заявил, что радикальное движение «Талибан» так и не разорвало связи с террористической сетью «Аль-Каида». Он также отметил, что террористы могут восстановить возможности организовывать атаки с территории Афганистана.

20 июля 2021 года США нанесли авиаудар по связанной с «Аль-Каидой» группировке в Сомали. Это стало первой при президенте Джо Байдене военной акцией против филиала террористической группировки.

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