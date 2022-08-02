США ликвидировали главаря «Аль-Каиды» аз-Завахири в Афганистане

США ликвидировали одного из главарей террористической группировки «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщило Associated Press.

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга уточнил, что США в выходные провели контртеррористическую операцию в Афганистане.

«Операция прошла успешно, жертв среди гражданского населения нет», — сказал чиновник.

Ожидается, что американский лидер Джо Байден выступит с обращением по поводу «успешной контртеррористической операции».

Ранее, 15 июня, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США создали террористические организации «Аль-Каида» и «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и пользуются ими в своих целях.

Новость дополняется