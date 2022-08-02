Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил российских десантников с Днем ВДВ
Мир
ООН получила запросы России и Украины на расследование удара по СИЗО в Еленовке
Мир
В ЛНР сообщили об обстреле Стаханова из HIMARS со стороны ВСУ
Мир
Постпред КНР предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Мир
Зеленский поручил проработать вопрос вручения повесток на АЗС и улице
Мир
Премьер Японии призвал принять меры для создания безъядерного мира
Мир
Блинкен назвал КНР ответственной за возможное обострение из-за Тайваня
Мир
Ракета «Союз» вывела на орбиту спутник для Минобороны РФ
Мир
Байден распорядился передать Украине военную помощь еще на $550 млн
Мир
Офис Зеленского рассказал Вашингтону об оборонных нуждах Украины
Общество
В Москву вернется жара до 33 градусов
Мир
Орбан указал на отсутствие влияния Брюсселя на решения Будапешта

Байден раскрыл подробности ликвидации главаря «Аль-Каиды» аз-Завахири

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Chris Kleponis/Pool via
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Контртеррористическая операция по уничтожению одного из главарей «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири стала успехом во всех аспектах. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил президент США Джо Байден.

Талибы то, талибы это: к чему пришел Афганистан за полгода при новой власти
И планирует ли движение выполнять данные ранее обещания

Он отметил, что гражданские лица не пострадали, как и родные боевика.

По словам американского лидера, главарь «Аль-Каиды» был обнаружен разведкой США в Кабуле ранее в этом году. Байден подчеркнул, что США никогда не позволят, чтобы Афганистан вновь превратился в пристанище для террористов.

Ранее в этот день Associated Press сообщило, что США ликвидировали одного из главарей террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири.

При этом 15 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США создали террористические организации «Аль-Каида» и «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и пользуются ими в своих целях.

До этого, 3 декабря, США в Сирии нанесли удар, нацеленный против высокопоставленного члена террористической группировки «Аль-Каида».

Между тем авиаудар США, нанесенный 22 октября, уничтожил высокопоставленного главаря «Аль-Каиды» на северо-западе Сирии.

28 сентября генерал вооруженных сил США Марк Милли заявил, что радикальное движение «Талибан» так и не разорвало связи с террористической сетью «Аль-Каида». Он также отметил, что террористы могут восстановить возможности организовывать атаки с территории Афганистана.

20 июля 2021 года США нанесли авиаудар по связанной с «Аль-Каидой» группировке в Сомали. Это стало первой при президенте Джо Байдене военной акцией против филиала террористической группировки.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022