Байден раскрыл подробности ликвидации главаря «Аль-Каиды» аз-Завахири

Контртеррористическая операция по уничтожению одного из главарей «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири стала успехом во всех аспектах. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил президент США Джо Байден.

Он отметил, что гражданские лица не пострадали, как и родные боевика.

По словам американского лидера, главарь «Аль-Каиды» был обнаружен разведкой США в Кабуле ранее в этом году. Байден подчеркнул, что США никогда не позволят, чтобы Афганистан вновь превратился в пристанище для террористов.

Ранее в этот день Associated Press сообщило, что США ликвидировали одного из главарей террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири.

При этом 15 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США создали террористические организации «Аль-Каида» и «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и пользуются ими в своих целях.

До этого, 3 декабря, США в Сирии нанесли удар, нацеленный против высокопоставленного члена террористической группировки «Аль-Каида».

Между тем авиаудар США, нанесенный 22 октября, уничтожил высокопоставленного главаря «Аль-Каиды» на северо-западе Сирии.

28 сентября генерал вооруженных сил США Марк Милли заявил, что радикальное движение «Талибан» так и не разорвало связи с террористической сетью «Аль-Каида». Он также отметил, что террористы могут восстановить возможности организовывать атаки с территории Афганистана.

20 июля 2021 года США нанесли авиаудар по связанной с «Аль-Каидой» группировке в Сомали. Это стало первой при президенте Джо Байдене военной акцией против филиала террористической группировки.