США нанесли удар в Сирии против «Аль-Каиды»

Соединенные Штаты Америки 3 декабря в Сирии нанесли удар, нацеленный против высокопоставленного члена террористической группировки «Аль-Каида» (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на слова капитана Билла Урбана, представляющего центральное командование США.

«Силы США нанесли кинетический удар в районе Идлиба, Сирия, 3 декабря, (нацеленный) против высокопоставленного главаря и организатора «Аль-Каида», — сказал Урбан.

По его словам, первичный анализ удара указывает на то, что могли быть жертвы среди гражданского населения, идет расследование. Авиаудар был нанесен с беспилотника MQ-9.

20 июля США нанесли авиаудар по связанной с «Аль-Каидой» группировке в Сомали. Это стало первой при президенте Джо Байдене военной акцией против филиала террористической группировки.

9 сентября сообщалось, что Москва рассматривает «Аль-Каиду» как угрозу для мира.