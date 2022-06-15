Реклама
Прямой эфир

Патрушев заявил о причастности США к возникновению «Аль-Каиды» и «Талибана»

Патрушев: США используют «Аль-Каиду» и «Талибан» в своих целях
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США создали террористические организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и пользуются ими в своих целях. Об этом в среду, 15 июня, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Талибы то, талибы это: к чему пришел Афганистан за полгода при новой власти
И планирует ли движение выполнять данные ранее обещания

«Аль-Каида» и движение «Талибан» созданы именно американцами и по-прежнему активно используются спецслужбами США для достижения геополитических целей», — сообщил Патрушев на заседании курирующих вопросы безопасности представителей БРИКС.

Секретарь Совбеза отметил, что Россия прилагает большие усилия для борьбы с мировым терроризмом. Однако для этого необходимо подключение всего международного сообщества и создание единого фронта.

«Несмотря на существенное ослабление международных террористических организаций в Ираке и Сирии, они меняют тактику и расширяют активность на новых направлениях. В их деятельность всё больше вовлекается молодежь. Наблюдается сращивание террористического подполья с наркобизнесом, торговцами оружием, людьми и органами», — отметил Патрушев.

Также он коснулся темы российско-украинских переговоров. Патрушев указал на то, что сейчас они заморожены по инициативе Киева. При этом Москва заинтересована в их продолжении.

«Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые бы позволили прекратить боевые действия. Однако переговоры Москвы и Киева в настоящее время заморожены украинской стороной. Именно деструктивные действия США, Англии и их союзников привели к прекращению российско-украинского диалога», — отметил Патрушев.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры о прекращении огня остановлены по требованию США.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022