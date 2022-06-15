Патрушев заявил о причастности США к возникновению «Аль-Каиды» и «Талибана»

США создали террористические организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и пользуются ими в своих целях. Об этом в среду, 15 июня, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Аль-Каида» и движение «Талибан» созданы именно американцами и по-прежнему активно используются спецслужбами США для достижения геополитических целей», — сообщил Патрушев на заседании курирующих вопросы безопасности представителей БРИКС.

Секретарь Совбеза отметил, что Россия прилагает большие усилия для борьбы с мировым терроризмом. Однако для этого необходимо подключение всего международного сообщества и создание единого фронта.

«Несмотря на существенное ослабление международных террористических организаций в Ираке и Сирии, они меняют тактику и расширяют активность на новых направлениях. В их деятельность всё больше вовлекается молодежь. Наблюдается сращивание террористического подполья с наркобизнесом, торговцами оружием, людьми и органами», — отметил Патрушев.

Также он коснулся темы российско-украинских переговоров. Патрушев указал на то, что сейчас они заморожены по инициативе Киева. При этом Москва заинтересована в их продолжении.

«Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые бы позволили прекратить боевые действия. Однако переговоры Москвы и Киева в настоящее время заморожены украинской стороной. Именно деструктивные действия США, Англии и их союзников привели к прекращению российско-украинского диалога», — отметил Патрушев.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры о прекращении огня остановлены по требованию США.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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