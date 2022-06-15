Захарова заявила о заморозке переговоров между Москвой и Киевом по указке США

Приказ о заморозке переговорного процесса между Россией и Украиной о прекращении огня произошел по инициативе американских кураторов Киева. Об этом в среду, 15 июня, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

«По сути эти переговоры были — спрашивайте у них формулировки — заморожены, заторможены, прекращены, оборваны, подорваны, пусть они сами скажут, что они с этими переговорами сделали, киевский режим. Другое дело, что мы прекрасно знаем, у нас есть соответствующая информация, что приказ был отдан американскими кураторами», — рассказала дипломат.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге объяснила позицию США по вопросам Украины. Вашингтон, по ее словам, надеется на выход из сложившейся ситуации посредством переговоров, однако готовности к ним со стороны России не наблюдают.

24 мая экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал западные страны отказаться от попыток добиться военного поражения РФ в спецоперации в Донбассе. Так он подчеркнул необходимость Киева пойти на переговоры с Москвой и подчеркнул, что в случае игнорирования «коллективным Западом» России в европейском раскладе сил страны ждут фатальные последствия.

22 мая советник украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает возможность соглашения о прекращении огня с Россией.

Ранее в тот же день глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский обвинил украинскую сторону в прекращении переговоров с Россией. Он пояснил, что месяц назад российская сторона передала проект договора, в котором ряд принципиальных позиций уже был согласован.

13 мая украинский лидер заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма. Он предложил оставить этот вопрос, если он мешает процессу переговоров.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».