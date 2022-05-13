Зеленский заявил о непризнании Киевом автономии республик Донбасса

Украина не намерена признавать Крым частью России и автономию Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом 13 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской телекомпании RAI 1.

«Мы никогда не признаем Крым частью РФ. Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров», — сказал он.

По его словам, украинская делегация в Турции якобы предлагала «урегулировать вопрос Крыма в течение 10 лет», но не услышала ответа. Зеленский также заявил о неготовности говорить об автономии ДНР и ЛНР.

Ранее 13 мая министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что украинская делегация публично заявляет о том, что готова к получению внеблокового, безъядерного статуса, вопреки тому, что Зеленский в январе заявлял на мюнхенской конференции о том, что отказаться от ядерного оружия было бы ошибкой.

Об изменении позиции украинской стороны ранее рассказал и представитель Кремля Дмитрий Песков. Он указал на то, что Киев в ходе переговоров с Москвой постоянно отходит от своих слов. По словам пресс-секретаря президента, в плане эффективности это имеет очень плохие последствия.

8 мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что переговоры России и Украины по статусу Крыма бесполезны, поскольку полуостров является полноценным российским регионом.

4 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии. По ее словам, киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса, что стало причиной образования Донецкой и Луганской народных республик и воссоединения Крыма с Россией.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Глава государства и руководители республик подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя.