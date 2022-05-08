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Глава Крыма назвал бесполезными российско-украинские переговоры по статусу региона

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Сергей Аксенов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Переговоры России и Украины по статусу Крыма бесполезны: полуостров является полноценным российским регионом. Об этом в воскресенье, 8 мая, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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По словам политика, в настоящий момент ситуация на полуострове оценивается как стабильная.

«Мое личное мнение как человека, как гражданина: все переговоры [с Киевом] бесполезны. Они управляемы полностью из-за рубежа, мы же сегодня понимаем, что нам сопротивляется не Украина или украинцы. Это США, это НАТО», — отметил Аксенов в беседе с «РИА Новости».

4 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии. По ее словам, киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса, что стало причиной образования Донецкой и Луганской народных республик и воссоединения Крыма с Россией.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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