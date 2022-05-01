Взрывная волна: опасны ли украинские мины для отдыхающих в Крыму

В Одесской области , находящейся под контролем националистов, ВСУ провели минирование пляжей и акватории Черного моря. Дрейфующие мины поставили под угрозу судоходство в регионе. Стоит ли беспокоиться миллионам россиян, которые по традиции собираются провести летний отпуск в Крыму? Что представляют собой мины и каков маршрут их движения? К каким последствиям может привести украинская диверсия? Подробности — в материале «Известий».

Что известно о минировании Одессы и Черного моря

Украинское командование приняло решение заминировать Одесскую область и часть акватории Черного моря. Мероприятия курирует глава военно-гражданской администрации Максим Марченко — бывший командир батальона «Айдар» (организация запрещена в РФ). Вдоль береговой линии в песок зарыты противопехотные мины, в воде у берегов Одессы, Очакова, Черноморска и Южного установили якорные речные (ЯРМ). По данным ФСБ, речь идет примерно о 420 единицах боеприпасов, произведенных в первой половине XX века.

Взрывная волна 1 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo_bagmutukrinform

Одесситов на пляжах теперь встречают таблички: «Осторожно! Опасность! Мины!». Известно, что не менее двух мирных жителей города уже стали жертвами минирования.

Несколько морских мин то ли сорвались, то ли были отпущены ВСУ с тросов преднамеренно. Боеприпасы ушли в дрейф по Черному морю, беспрепятственно доплыли до Босфорского пролива. Их вовремя обнаружили российские спецслужбы, уведомившие турецкую сторону, которая оперативно нейтрализовала боеприпасы.

Какими минами угрожают националисты

О типах и опасности мин, использованных ВСУ, «Известиям» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

— Основная задача противопехотных мин — нанесение тяжких телесных повреждений или уничтожение личного состава. Закладываются в землю, песок, как в Одессе. Они запрещены международными конвенциями.

Эксперт указал на возможные риски вследствие использования Украиной морских мин в акватории Черного моря.

— Мы в Российской Федерации вообще [морские мины] не используем. Украина же устанавливает старые советские. Риск в том, что они могут нанести вред торговым судам. В случае если такой снаряд прибьет к пляжу, взрыв исключается. Но если мирный гражданин решит ее «исследовать», брать ее «рога», то высока вероятность детонации.

Взрывная волна 2 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Maximilian Clarke

По мнению Кнутова, использование подобных средств поражения Киевом чревато последствиями не только для самой Украины, но и других государств.

— Люди могут считать, что они пойдут поплавают и ничего не случится, но обычно это плохо заканчивается. Особая опасность для детей. Обезвреживание противопехотных мин — очень сложное мероприятие. Обнаружить снаряд не всегда можно, если он создан из специального пластика. Разминирование займет много месяцев, — резюмировал эксперт.

Куда украинский морской фугас несет течением

В соседях у Одессы по морю — Николаевская и Херсонская область Украины, Молдавия, Румыния, Болгария, Турция, Грузия, Краснодарский край и западный берег Крыма. Куда приплывут украинские речные мины и стоит ли беспокоиться российским туристам, которые уже начали бронировать путевки на черноморские курорты юга страны?

— Основные течения в Черном море идут против часовой стрелки. Это происходит вследствие вращения земли, круговоротов воды за счет гравитационных сил, особенностей расположения моря и очертаний его берегов. Мимо Керчи, Феодосии, Гурзуфа, Фороса, Севастопольской бухты и мыса Тарханкут поток направляется на запад, в сторону Одессы , — комментирует «Известиям» старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников.

По словам ученого, есть маленький круговорот на входе в Каркинитский залив близ побережья Херсонской области. Он течет по часовой стрелке, ответвляясь от основного вдоль берегового потока, который здесь делится на две ветки. Одна идет к Одессе, а не от нее, вторая — непосредственно в залив, и там закручивается.

Сапожников считает, что опасность несут противокорабельные мины, передвигающиеся по морю под влиянием течения и/или ветра .

При движении по течению снаряды пройдут вдоль северо-западного и западного побережья Черного моря.

Взрывная волна 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Думаю, что большую часть понесет из Одесской области мимо Молдавии, Румынии, Болгарии и принесет в Турцию. Скорее всего, вынесет через Босфор. Отмечу, что есть еще один маленький круговорот у берегов Грузии. Он направлен по часовой стрелке. Если туда доплывут, будут крутиться в этой области, — говорит эксперт.

С юго-востока в Краснодарский край и Крым по течению мину может вынести только в случае, если она совершит почти полный круг. По подсчетам старшего научного сотрудника Института океанологии РАН, — через 7–8 месяцев. Поэтому «несмотря на невысокую вероятность, всем спасательным службам, расположенным начиная с Адлера и заканчивая мысом Тарханкут, нужно осматривать акваторию».

— Во время сильных штормов мину может уносить поперек и даже против течения на незначительные расстояния — десятки и даже первые сотни километров. Так она пойдет до Тарханкута или Севастополя от побережья Одессы. Но важно: это возможно при очень сильном северо-западном ветре, — отмечает Филипп Сапожников.

Доплыть по ветру в районы Севастополя, южного побережья Крыма, Феодосии и вплоть до Керчи у мин очень мало шансов, считает ученый, — «как только ветер заканчивается, течение берет свое».

«В Крыму бояться нечего»

Во время прошлого курортного сезона Крым посетило более 5 млн гостей. О том, как проходит подготовка к сезону-2022, «Известиям» рассказали представители республиканских властей.

— Продлен «желтый» уровень террористической опасности на территории Армянска, а также Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и соответствующих районов. Этот режим введен в некоторых министерствах, в том числе на объектах транспортной, коммунальной, промышленной инфраструктуры, здравоохранения, — сказал «Известиям» глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, повышенные меры безопасности принимаются во всех регионах по линии силовиков, в том числе спецслужб, вооруженных сил и Черноморского флота.

— Всё это позволяет обеспечить безопасность крымчан и гостей полуострова на высоком уровне и в полном объеме как на суше, так и на море. Бояться нечего, — уверен Аксенов.

Взрывная волна 4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В МЧС Крыма «Известиям» сообщили, что перед началом курортного сезона на всех пляжах было проведено обследование дна на наличие опасных предметов в зоне заплыва.

— Приступили к водолазному обследованию и очистке дна. Проводятся проверки пожарной безопасности санаторно-курортных комплексов, опашка границ населенных пунктов, граничащих с лесными участками, от возгораний , — отметили в пресс-службе ведомства.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что безопасность на полуострове обеспечена и создаются «все условия для того, чтобы гости не только приезжали на полуостров, но и возвращались».

По словам Сергея Аксенова, будут ждать на полуострове и туристов с освобожденных территорий Украины.

— Крым для них — привычное и любимое место отдыха. До антиковидных мер к нам все эти восемь лет приезжало значительное количество украинских отдыхающих — до миллиона в год. Поэтому думаю, что после нормализации обстановки они снова поедут. Если, конечно, не будет ограничений с точки зрения требований Роспотребнадзора и других структур. Отмечу, что к нам каждый год приезжают по путевкам дети из республик Донбасса и этот год не станет исключением.

Геополитический контекст

Наибольшую озабоченность действиями украинских националистов выразила Турция. Анкара озвучила подозрения в умышленном появлении в Черном море дрейфующих мин.

«Возможно, они были выпущены в рамках некоего плана оказать на нас давление с тем, чтобы пропустить в Черное море минные тральщики НАТО », — предположил турецкий министр обороны Хулуси Акар и добавил, что его страна не допустит втягивания в конфликт Черного моря.

Взрывная волна 5 Минные тральщики НАТО Фото: REUTERS/Ints Kalnins

— Есть точка зрения, что мины в Черном море были установлены если не конкретно Западом, то с его молчаливого согласия по причинам, озвученным турецким руководством. В связи с этим было сделало заявление о том, что безопасность в регионе может обеспечиваться усилиями черноморских стран. Анкара дала понять, что конвенцию Монтрё продолжит исполнять в полной мере — и дальше будет запрещать проход кораблей, которые выходят за рамки, установленные документом , — считает научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев.

Справка «Известий» Конвенция Монтрё 1936 года о статусе проливов регламентирует судоходство в черноморских проливах. Для гражданских судов сохраняется полная свобода прохода. Страны, имеющие выход к Черному морю, также могут проводить через Босфор и Дарданеллы любые военные корабли. Для этого они обязаны лишь уведомлять об этом турецкое правительство по дипломатическим каналам. Для кораблей нечерноморских стран действует особый режим. Они не могут проводить в акваторию судна водоизмещением более 30 тыс. т и не более чем на 21 сутки. В случае войны, в которой участвует Турция, она может перекрывать проливы. Таким же правом Анкара обладает, если подозревает, что ей угрожает опасность.

В данном случае, считает эксперт, Турция является союзником России, поскольку оба государства заинтересованы в региональной стабильности.