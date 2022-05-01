Взрывная волна: опасны ли украинские мины для отдыхающих в Крыму
В Одесской области, находящейся под контролем националистов, ВСУ провели минирование пляжей и акватории Черного моря. Дрейфующие мины поставили под угрозу судоходство в регионе. Стоит ли беспокоиться миллионам россиян, которые по традиции собираются провести летний отпуск в Крыму? Что представляют собой мины и каков маршрут их движения? К каким последствиям может привести украинская диверсия? Подробности — в материале «Известий».
Что известно о минировании Одессы и Черного моря
Украинское командование приняло решение заминировать Одесскую область и часть акватории Черного моря. Мероприятия курирует глава военно-гражданской администрации Максим Марченко — бывший командир батальона «Айдар» (организация запрещена в РФ). Вдоль береговой линии в песок зарыты противопехотные мины, в воде у берегов Одессы, Очакова, Черноморска и Южного установили якорные речные (ЯРМ). По данным ФСБ, речь идет примерно о 420 единицах боеприпасов, произведенных в первой половине XX века.
Одесситов на пляжах теперь встречают таблички: «Осторожно! Опасность! Мины!». Известно, что не менее двух мирных жителей города уже стали жертвами минирования.
Несколько морских мин то ли сорвались, то ли были отпущены ВСУ с тросов преднамеренно. Боеприпасы ушли в дрейф по Черному морю, беспрепятственно доплыли до Босфорского пролива. Их вовремя обнаружили российские спецслужбы, уведомившие турецкую сторону, которая оперативно нейтрализовала боеприпасы.
Какими минами угрожают националисты
О типах и опасности мин, использованных ВСУ, «Известиям» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
— Основная задача противопехотных мин — нанесение тяжких телесных повреждений или уничтожение личного состава. Закладываются в землю, песок, как в Одессе. Они запрещены международными конвенциями.
Эксперт указал на возможные риски вследствие использования Украиной морских мин в акватории Черного моря.
— Мы в Российской Федерации вообще [морские мины] не используем. Украина же устанавливает старые советские. Риск в том, что они могут нанести вред торговым судам. В случае если такой снаряд прибьет к пляжу, взрыв исключается. Но если мирный гражданин решит ее «исследовать», брать ее «рога», то высока вероятность детонации.
По мнению Кнутова, использование подобных средств поражения Киевом чревато последствиями не только для самой Украины, но и других государств.
— Люди могут считать, что они пойдут поплавают и ничего не случится, но обычно это плохо заканчивается. Особая опасность для детей. Обезвреживание противопехотных мин — очень сложное мероприятие. Обнаружить снаряд не всегда можно, если он создан из специального пластика. Разминирование займет много месяцев, — резюмировал эксперт.
Куда украинский морской фугас несет течением
В соседях у Одессы по морю — Николаевская и Херсонская область Украины, Молдавия, Румыния, Болгария, Турция, Грузия, Краснодарский край и западный берег Крыма. Куда приплывут украинские речные мины и стоит ли беспокоиться российским туристам, которые уже начали бронировать путевки на черноморские курорты юга страны?
— Основные течения в Черном море идут против часовой стрелки. Это происходит вследствие вращения земли, круговоротов воды за счет гравитационных сил, особенностей расположения моря и очертаний его берегов. Мимо Керчи, Феодосии, Гурзуфа, Фороса, Севастопольской бухты и мыса Тарханкут поток направляется на запад, в сторону Одессы, — комментирует «Известиям» старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников.
По словам ученого, есть маленький круговорот на входе в Каркинитский залив близ побережья Херсонской области. Он течет по часовой стрелке, ответвляясь от основного вдоль берегового потока, который здесь делится на две ветки. Одна идет к Одессе, а не от нее, вторая — непосредственно в залив, и там закручивается.
Сапожников считает, что опасность несут противокорабельные мины, передвигающиеся по морю под влиянием течения и/или ветра.
При движении по течению снаряды пройдут вдоль северо-западного и западного побережья Черного моря.
— Думаю, что большую часть понесет из Одесской области мимо Молдавии, Румынии, Болгарии и принесет в Турцию. Скорее всего, вынесет через Босфор. Отмечу, что есть еще один маленький круговорот у берегов Грузии. Он направлен по часовой стрелке. Если туда доплывут, будут крутиться в этой области, — говорит эксперт.
С юго-востока в Краснодарский край и Крым по течению мину может вынести только в случае, если она совершит почти полный круг. По подсчетам старшего научного сотрудника Института океанологии РАН, — через 7–8 месяцев. Поэтому «несмотря на невысокую вероятность, всем спасательным службам, расположенным начиная с Адлера и заканчивая мысом Тарханкут, нужно осматривать акваторию».
— Во время сильных штормов мину может уносить поперек и даже против течения на незначительные расстояния — десятки и даже первые сотни километров. Так она пойдет до Тарханкута или Севастополя от побережья Одессы. Но важно: это возможно при очень сильном северо-западном ветре, — отмечает Филипп Сапожников.
Доплыть по ветру в районы Севастополя, южного побережья Крыма, Феодосии и вплоть до Керчи у мин очень мало шансов, считает ученый, — «как только ветер заканчивается, течение берет свое».
«В Крыму бояться нечего»
Во время прошлого курортного сезона Крым посетило более 5 млн гостей. О том, как проходит подготовка к сезону-2022, «Известиям» рассказали представители республиканских властей.
— Продлен «желтый» уровень террористической опасности на территории Армянска, а также Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и соответствующих районов. Этот режим введен в некоторых министерствах, в том числе на объектах транспортной, коммунальной, промышленной инфраструктуры, здравоохранения, — сказал «Известиям» глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, повышенные меры безопасности принимаются во всех регионах по линии силовиков, в том числе спецслужб, вооруженных сил и Черноморского флота.
— Всё это позволяет обеспечить безопасность крымчан и гостей полуострова на высоком уровне и в полном объеме как на суше, так и на море. Бояться нечего, — уверен Аксенов.
В МЧС Крыма «Известиям» сообщили, что перед началом курортного сезона на всех пляжах было проведено обследование дна на наличие опасных предметов в зоне заплыва.
— Приступили к водолазному обследованию и очистке дна. Проводятся проверки пожарной безопасности санаторно-курортных комплексов, опашка границ населенных пунктов, граничащих с лесными участками, от возгораний, — отметили в пресс-службе ведомства.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что безопасность на полуострове обеспечена и создаются «все условия для того, чтобы гости не только приезжали на полуостров, но и возвращались».
По словам Сергея Аксенова, будут ждать на полуострове и туристов с освобожденных территорий Украины.
— Крым для них — привычное и любимое место отдыха. До антиковидных мер к нам все эти восемь лет приезжало значительное количество украинских отдыхающих — до миллиона в год. Поэтому думаю, что после нормализации обстановки они снова поедут. Если, конечно, не будет ограничений с точки зрения требований Роспотребнадзора и других структур. Отмечу, что к нам каждый год приезжают по путевкам дети из республик Донбасса и этот год не станет исключением.
Геополитический контекст
Наибольшую озабоченность действиями украинских националистов выразила Турция. Анкара озвучила подозрения в умышленном появлении в Черном море дрейфующих мин.
«Возможно, они были выпущены в рамках некоего плана оказать на нас давление с тем, чтобы пропустить в Черное море минные тральщики НАТО», — предположил турецкий министр обороны Хулуси Акар и добавил, что его страна не допустит втягивания в конфликт Черного моря.
Минные тральщики НАТО
— Есть точка зрения, что мины в Черном море были установлены если не конкретно Западом, то с его молчаливого согласия по причинам, озвученным турецким руководством. В связи с этим было сделало заявление о том, что безопасность в регионе может обеспечиваться усилиями черноморских стран. Анкара дала понять, что конвенцию Монтрё продолжит исполнять в полной мере — и дальше будет запрещать проход кораблей, которые выходят за рамки, установленные документом, — считает научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев.
В данном случае, считает эксперт, Турция является союзником России, поскольку оба государства заинтересованы в региональной стабильности.
— Думаю, что можно будет говорить и о взаимодействии государств в вопросе устранения мин на двусторонней основе, так и в рамках многостороннего взаимодействия, — подытожил наш собеседник.