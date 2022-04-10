Министр обороны Турции Акар заявил, что военным кораблям не дадут войти в Черное море

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не позволит военным кораблям войти в Черное море. Об этом он сказал в эфире телеканала A Haber 10 апреля.

Акар отметил, что турецкие власти придерживаются принятой в 1936 году Конвенции Монтрё. Документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком три недели. В случае чрезвычайных ситуаций Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через указанные проливы.

Ранее, 26 марта, рыбаки недалеко от якорной стоянки Сарыер-Тюркели в проливе Босфор обнаружили объект, похожий на противокорабельную мину. Позднее минобороны Турции подтвердило, что объект является миной, специалисты ее нейтрализовали.

На следующий день Акар заявил, что Анкара изучает обнаруженную мину, чтобы установить ее принадлежность.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что Украина должна понести ответственность, в случае если ее мины нанесут урон судам.

22 марта Военно-морские силы Турции призвали моряков быть внимательнее при выходе в Черное море и отслеживать дрейфующие мины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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