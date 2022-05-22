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Советник украинского президента исключил уступки России

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Фото: ТАСС/Посольство РФ в Белоруссии
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Украина исключает возможность соглашения о прекращении огня с Россией. В администрации украинского президента Владимира Зеленского 22 мая также заявили, что сделок с Москвой, которые предусматривают уступку территорий, проводить не планируется.

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Советник президента Михаил Подоляк сказал, что уступки принесут неприятные последствия для Украины. Он также признал, что позиция Киева становится все более бескомпромиссной.

«[Российские] силы должны покинуть страну, и после этого будет возможно возобновление мирного процесса», — сказал он в беседе с агентством Reuters.

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Подоляк подчеркнул, что призывы Запада о срочном прекращении огня кажутся «очень странными» и предположил, что в таком случае российские войска не покинут территорию Украины, которую украинские власти считают «оккупированной».

Ранее в этот же день глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский обвинил украинскую сторону в прекращении переговоров с Россией. Он пояснил, что месяц назад российская сторона передала проект договора, в котором ряд принципиальных позиций уже был согласован.

13 мая украинский лидер заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма. Он предложил оставить этот вопрос, если он мешает процессу переговоров.

8 мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вопрос полуострова закрыт однозначно раз и навсегда, это полноценный регион России, все переговоры с Киевом бесполезны. По словам политика, в настоящий момент ситуация на полуострове оценивается как стабильная.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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