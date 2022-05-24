Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал Киев к переговорам с Москвой

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, необходимо уговорить Киев вернуться к переговорам. Об этом он заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как пишет 23 мая британская газета The Telegraph, фактически Киссинджер призвал Киев на переговоры с Москвой. По его словам, Запад ждут фатальные последствия при игнорировании места России в европейском раскладе сил.

«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе начнутся потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко. В идеале разделительной линией должен стать возврат к прежнему положению дел», — сказал Киссинджер.

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По мнению 98-летнего дипломата, военные действия должны быть прекращены как можно скорее. В противном случае это принесет катастрофические последствия Европе.

Также Киссинджер заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

22 мая советник украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает возможность соглашения о прекращении огня с Россией.

Ранее в этот же день глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский обвинил украинскую сторону в прекращении переговоров с Россией. Он пояснил, что месяц назад российская сторона передала проект договора, в котором ряд принципиальных позиций уже был согласован.

13 мая украинский лидер заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой Народных Республик, а также российскую принадлежность Крыма. Он предложил оставить этот вопрос, если он мешает процессу переговоров.

8 мая глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что вопрос полуострова закрыт однозначно раз и навсегда, это полноценный регион России, все переговоры с Киевом бесполезны. По словам политика, в настоящий момент ситуация на полуострове оценивается как стабильная.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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