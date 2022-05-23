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Киссинджер назвал идеальный результат разрешения ситуации на Украине

Киссинджер: нейтральный статус Украины может быть идеальным разрешением ситуации
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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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Достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил бывший госсекретарь (1973–1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969–1975) Генри Киссинджер в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе по видеосвязи.

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«Идеальным результатом стало бы, если Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой», — сказал 98-летний дипломат.

Ранее в понедельник в ходе выступления на ВЭФ президент Украины Владимир Зеленский призвал страны к участию в восстановлении его государства, введению эмбарго на российскую нефть, полному блокированию банков, IT-сектора РФ и выводу бизнеса из России. После онлайн-речи политика представители ряда стран аплодировали стоя, но китайская делегация не присоединилась к овациям и вскоре покинула зал.

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22 мая советник украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что Украина исключает возможность соглашения о прекращении огня с Россией.

Ранее в этот же день глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский обвинил украинскую сторону в прекращении переговоров с Россией. Он пояснил, что месяц назад российская сторона передала проект договора, в котором ряд принципиальных позиций уже был согласован.

21 мая французская Le Figaro написала, что Зеленский заявил о «дипломатическом» пути разрешения конфликта, но добавил, что «Россия этого не хочет». Однако читатели издания раскритиковали заявления украинского лидера, отметив, что он постоянно меняет свою позицию — «сегодня он хочет войны, а на следующий день говорит о переговорах».

13 мая украинский лидер заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма. Он предложил оставить этот вопрос, если он мешает процессу переговоров.

8 мая глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что вопрос полуострова закрыт однозначно раз и навсегда, это полноценный регион России, все переговоры с Киевом бесполезны. По словам политика, в настоящий момент ситуация на полуострове оценивается как стабильная.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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