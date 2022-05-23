После выступления украинского президента Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе китайская делегация не присоединилась к овациям и вскоре покинула зал. Об этом 23 мая сообщил член палаты представителей США, республиканец Майкл Маккол.

В эфире телеканала CNN он показал фотографию, на которой запечатлены сидящие делегаты из КНР в окружении аплодирующих людей.

«Аплодировали стоя [все], за исключением делегации из Китая, [члены] которой просидели всё время оваций, а потом они вышли, после того как я сделал этот снимок», — рассказал Маккол.

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По его мнению, китайская делегация тем самым послала «четкий сигнал», что «они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского».

Президент Украины во время онлайн-выступления призвал страны к участию в восстановлении его государства, введению эмбарго на российскую нефть, полному блокированию банков, IT-сектора РФ и выводу бизнеса из России.

21 мая французская Le Figaro написала, что Зеленский заявил о «дипломатическом» пути разрешения конфликта, но добавил, что «Россия этого не хочет». Однако читатели издания раскритиковали заявления украинского лидера, отметив, что он постоянно меняет свою позицию: «сегодня он хочет войны, а на следующий день говорит о переговорах». Это, по их мнению, объясняется тем, что президент Украины стал заложником между украинскими националистами и американцами.

Кроме того, 19 мая французы возмутились выступлением Зеленского на открытии 75-го кинофестиваля в Каннах. Так, один из пользователей Сети подчеркнул, что Каннский фестиваль всегда олицетворял престиж Франции, но после этого выступления он пошатнулся.

Также украинского президента часто сравнивали с образом вездесущего Большого брата из романа Джорджа Оруэлла «1984» из-за частых появлений в информационном пространстве и разжигания ненависти.

В конце марта во время онлайн-выступления Зеленского в Генеральных штатах Нидерландов депутаты отказались слушать его речь, а в ходе выступления перед парламентом Греции возник скандал. Зеленский появился в компании двух боевиков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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