Французы сочли неуместным выступление Зеленского на Каннском кинофестивале

Французы возмутились выступлением президента Украины Владимира Зеленского на открытии 75-го кинофестиваля в Каннах. Об этом они высказались в комментариях в Twitter.

«Знаю, других звезд в наше время нет, но это не повод так бесцеремонно смешивать политику и кино», — отметил один из пользователей.

Другой подчеркнул, что Каннский фестиваль всегда олицетворял престиж Франции, но после этого выступления он пошатнулся.

«Нет, ну это полная шизофрения. Он что, хочет «Пальмовую ветвь»?» — написал один из комментаторов.

Кроме того, француз в шутку поинтересовался, будет ли Зеленский «выступать на открытии Ролан Гаррос – 2022».

Также украинского президента часто сравнивали с образом вездесущего Большого брата из романа Джорджа Оруэлла «1984» из-за частых появлений в информационном пространстве и разжигания ненависти.

Юбилейный, 75-й международный Каннский кинофестиваль стартовал в Каннах 17 мая. Во время церемонии открытия Зеленский в онлайн-формате обратился к членам жюри и гостям.

С началом российской спецоперации по защите населения Донбасса Зеленский стал регулярно выступать перед иностранной аудиторией по видеосвязи. В частности, 16 мая он выступил с речью перед конгрессом США. Такие появления Зеленского довольно часто вызывают возмущения европейцев. Например, 18 мая итальянский журналист Ихинио Поло резко негативно высказался о приглашении украинского президента на саммит НАТО, который должен пройти в Мадриде летом. Он назвал его «коррумпированным человеком» и «пособником коррупции» на Украине.

Помимо этого во время онлайн-выступления в Генеральных штатах Нидерландов 30 марта депутаты отказались слушать его речь, а в ходе выступления перед парламентом Греции возник скандал. Зеленский появился в компании двух боевиков.

Каннский фестиваль проходит ежегодно в мае на Лазурном Берегу. Мероприятие принято считать одним из самых престижных кинофестивалей мира, относящихся к категории А. В этом году 75-й кинофестиваль продлится до 28 мая.