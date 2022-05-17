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Не нужен нам берег французский: что будет в Каннах, помимо отсутствия прессы из РФ

И кто все же пробьется на набережную Круазетт
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Один из старейших в мире и точно самый авторитетный кинофестиваль откроется в Каннах 17 мая — уже в 75-й раз. Программа смотра была объявлена еще месяц назад, но за это время она претерпела изменения, и теперь ясно, что Канны в этом году будут такими, какими не были никогда: практически без российского участия, без российских журналистов и с гораздо меньшим присутствием Голливуда, чем можно было ожидать. А также по-прежнему без сериалов и других онлайн-релизов, потому что они вредят кинобизнесу.

Пустить нельзя отказать

Позиция фестиваля по поводу России за последние месяцы менялась несколько раз. 1 марта пресс-служба фестиваля разослала сообщение, в котором говорилось, что в связи с ситуацией на Украине Канны не примут официальную российскую делегацию, а также людей, связанных с российским правительством. При этом было отмечено, что фестиваль примет тех, кто не связан с действиями российского правительства. «Известия» уже тогда направили в пресс-службу запрос о том, будет ли проводиться аккредитация российских изданий на фестиваль, но ответа на этот запроса до сих пор нет. Вероятно, потому, что руководство фестиваля не приняло решения на этот счет.

Не нужен нам берег французский
Подготовка к 75-му Каннскому международному кинофестивалю перед открытием

Подготовка к 75-му Каннскому международному кинофестивалю

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

7 мая ряд западных киноизданий сообщили о том, что российских киножурналистов все же на фестиваль не пустят. Представитель смотра (не назван) будто бы рассказал им, что было принято решение аккредитовывать только тех, чьи издания придерживаются той же точки зрения на события на Украине, что и фестиваль. Проблема в том, что в форме для аккредитации нет графы об Украине и с журналистами никто не связывался, чтобы выяснить их позицию на этот счет. На данный момент нет информации о том, чтобы хотя бы одно российское издание получило аккредитацию в Канны-2022. Официальной рассылки пресс-службы с комментариями на этот счет не было.

Не нужен нам берег французский
Подготовка к 75-му Каннскому международному кинофестивалю перед открытием

Подготовка к 75-му Каннскому международному кинофестивалю

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Кто попал в программу самого престижного кинофестиваля в мире

Почетный президент ФИПРЕССИ и один из самых авторитетных кинокритиков в мире Андрей Плахов написал, что ему было отказано в аккредитации. А еще — о том, что Каннский кинорынок, крупнейший в мире и проходящий параллельно с фестивалем, с готовностью продал аккредитации всем желающим российским критикам, правда, с условием не писать о фильмах, которые они с этой аккредитацией посмотрят. Проверить это будет непросто, но примечательно, что не появилось ни коллективных писем российской прессы с протестом против отказа в аккредитации, ни даже намека на то, что какие протесты будут. Причина проста: Каннский МКФ — важнейшее индустриальное событие, и никому не хочется портить с ним отношения и лишиться, например, высокого уровня допуска, который «зарабатывался» годами поездок. Да и ясно, что такие письма ничем не помогут. В Канны поедут только те российские журналисты, которые аккредитовались от зарубежных изданий, хотя писать они будут, разумеется, и в российские.

Документы в равновесии

В программировании Канны всё же «отменять» Россию не стали. В конкурсе «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова — а в противовес ей «Видение бабочки» украинского продюсера и режиссера Максима Наконечного в «Особом взгляде». Синефилы надеялись увидеть в Каннах еще и «Сказку» Александра Сокурова, но фильм не взяли, равно как и работу его ученицы Малики Мусаевой, которая снята в Чечне и которую Сокуров предложил фестивалю, но получил отказ.

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Фото: Hype Film
Кадр фильма «Жена Чайковского»

В последние дни перед фестивалем стало известно, что в одной из параллельных программ появится и еще одна картина российского режиссера. Это документальный фильм «Как спасти мертвого друга» Маруси Сыроечковской, ученицы Марины Разбежкиной. Он до этого был показан на престижном фестивале Visions du Réel в швейцарском Ньоне, и это редкий для нашего кино представитель личной документалистики. Режиссер — одновременно главная героиня фильма, которая из 10 лет любительской хроники смонтировала рассказ о долгих и трагичных отношениях со своим сначала мужем, а потом просто другом Кими. О том, что он умер, мы узнаем в самом начале фильма, а потом начинается рассказ о любви и жизни, где экстремал и наркоман Кими годами пробует себя на прочность.

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Фото: youtube.com/visionsdureel
Кадр фильма «Как спасти мертвого друга»
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Часть фестивальной программы выйдет в российский прокат

Поскольку фильм произведен при участии Швеции, Норвегии, Франции и Германии, но без российских денег, вопрос о получении им прокатного удостоверения в России открыт.

Америка офлайн

О том, какие фильмы будут представлены в программе Канн, «Известия» уже писали. Но профессионалы ждали новостей, которые бы подчеркнули именно индустриальную значимость фестиваля. Например, голливудских премьер, потому что «Топ Ган», «Элвис» и «Три тысячи лет желаний» — это хорошо, но ждали большего. Скажем, премьеры какого-то крупного анимационного проекта типа «Базза Лайтера» от «Пиксар». График больших премьер Голливуда сегодня довольно плотный, пандемия уже не сказывается на прокатных планах, и каждые две недели, а то и чаще выходят большие релизы. Логично было бы предположить, что Голливуд воспользуется Каннами как площадкой для продвижения фильмов, потому что сборы пока далеки от прежних. В 2019 году сразу девять голливудских релизов собрали в мире более $1 млрд, в этом — пока ни одного. Лидерство у «Бэтмена», который заработал менее $0,8 млрд.

Не нужен нам берег французский
Кадр фильма «Три тысячи лет желаний»

Кадр фильма «Три тысячи лет желаний»

Фото: CAA Media Finance
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Но Голливуд с Каннами, видимо, не успел договориться, и громких блокбастеров на фестивале не будет. Тем более таких, которые сделали бы погоду в следующем сезоне, что-то уровня «Дюны» или «Джокера», которые в свое время были премьерованы в Венеции.

То же с интернет-платформами, с которыми консервативные Канны зачем-то продолжают сражаться, отстаивая чистоту классического кинематографического переживания, а на самом деле — поддерживая французские киносети: условием Канн остается выход фильма в национальный прокат после фестиваля, а это означает, что Netflix и другие платформы, которые захотят выпустить контент эксклюзивно на своей платформе, опять остаются не у дел. И это уже не говоря о включении в программу сериалов, которые выброшены в резервацию куда менее массового мероприятия Canneseries, проходящего тоже в Каннах, но в другие даты.

Не нужен нам берег французский
Рекламный шлем пилота, транслирующего трейлер фильма «Топ Ган: Мэверик» с актером Томом Крузом, 75-й Каннский кинофестиваль - Канны, Франция

Рекламный шлем пилота, транслирующего трейлер фильма «Топ Ган: Мэверик» с актером Томом Крузом

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Реакционная позиция Канн в области программирования в этом году противопоставляется их «прогрессивной» кампании по отмене России на фестивале. Стоит отметить, что поводы для подобных действий не раз были в случае с другими странами, но ни разу ничего подобного смотр не предпринимал. Канны вообще всегда были очень тесно связаны с российским кино, пусть даже это не выражалось в «Пальмовых ветвях»: у нас она до сих пор только одна, за «Летят журавли». В прошлом году в Каннах российские фильмы были важнейшей частью программы. К сожалению, о том, чем теперь занято «свято место», мы будем узнавать из публикаций зарубежных СМИ, что вряд ли на пользу киноискусству и культуре в целом. А о том, каких участников фестиваля и когда покажут на российских экранах, можно только догадываться.

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