Игра не без кальмара: Канны ставят на лауреатов прежних лет

Каннский кинофестиваль 2022 года (17–28 мая) объявил большую часть официальной программы. В основном конкурсе — фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» и, возможно, «Сказка» Александра Сокурова. Найдется место и для голливудских премьер — с Томом Крузом и Тильдой Суинтон. Исполнитель главной роли в сериале «Игра в кальмара» привез на смотр свой режиссерский дебют, который будет показан вне конкурса. В «Особом взгляде» — дебютный полный метр украинского продюсера Максима Наконечного. В целом программа большей частью состоит из работ признанных мэтров — «Известия» рассказывают о ней главное.

Канн курс

Главной интригой Канн для российского зрителя была представленность отечественных картин в смотре и присутствие украинского кино, без которого фестиваль вряд ли мог обойтись в текущей политической ситуации. 13 апреля объявили, что Каннский кинорынок, который проходит параллельно с фестивалем, проведет двухдневную секцию, связанную с украинским кинематографом. Канны прежде заявляли, что хотя они отказываются принять на фестивале официальную российскую делегацию, они всё равно будут рады показать фильмы из России, даже если они сняты при господдержке.

В связи с этим была вероятность, что Канны пройдут с существенным присутствием российского кино, в том числе документального, а как бы в противовес будет представлено и украинское кино — тоже широко, насколько это возможно. Основными претендентами на попадание в конкурс были «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова (в прошлом году его «Петровы в гриппе» тоже боролись за «Золотую пальмовую ветвь») и «Сказка» Александра Сокурова. Объявляя об участии «Жены Чайковского» в конкурсе, директор МКФ Тьерри Фремо отметил, что Кирилл Серебренников покинул Россию: «Не знаю, захочет ли он вернуться обратно и будут ли ему там рады». О картине Сокурова ничего сказано не было, но Канны чаще всего ближе к фестивалю объявляют о новых участниках, и «Сказка» вполне может оказаться среди них.

Что касается Украины, то она представлена только в конкурсе «Особый взгляд». Максим Наконечный сегодня известен как продюсер документального фильма «Этот дождь никогда не закончится», который в 2020 году получил ряд престижных фестивальных призов. СМИ также называют украинской монтажную картину Сергея Лозницы «О естественной истории разрушения» (по мотивам эссе Винфрида Георга Зебальда) о разрушении немецких городов войсками союзников во время Второй мировой. Но фильм снят при участии Нидерландов, Литвы и Германии и к Украине не имеет никакого отношения. Он будет показан вне конкурса.

От «Квадрата» к «Треугольнику»

В отличие от прошлого года Канны в этот раз уделят внимание голливудским новинкам. Здесь состоятся премьеры нового «Топ Гана» с Томом Крузом, «Элвиса» База Лурмана, а также новая картина Джорджа Миллера «Три тысячи лет ожидания» с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой (куплен для российского проката). Также будет показан большой IMAX фильм-концерт Дэвида Боуи Moonage Daydream (режиссер Бретт Морген, который снял «Кобейн: Чертов монтаж»). Итан Коэн представит документальную работу Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind, как понятно из названия, о великом музыканте.

Главная часть Каннского МКФ — основной конкурс. В этом году его, вероятно, будут критиковать за консервативность, это частый упрек фестивалю. Но обычно всё экспериментальное «размещается» в других секциях, а в главной — ориентация на состоявшихся авторов, даже если это «динозавры», от которых не ждут больших открытий. К таковым относится, например, Дэвид Кроненберг, чья картина «Преступления будущего» в очередной раз посвящена разного рода мутациям и их связи с психикой человека. В главных ролях Вигго Мортенсен, Кристен Стюарт и Леа Сейду, фильм выйдет в российский прокат в сентябре.

Победитель Канн с фильмом «Квадрат» Рубен Остлунд покажет сатирическую притчу «Треугольник печали», среди персонажей которой есть даже русский олигарх. Главную роль играет Вуди Харрельсон, фильм также куплен для российского проката. На этом лауреаты Канн в конкурсе не заканчиваются. У Кристиана Мунджиу новая работа многозначительно называется RMN и рассказывает о том, с какими проблемами сталкивается современная Румыния как часть Европы. Дважды победители Канн братья Дарденн представят драму «Тори и Локита», снятую, правда, не в Бельгии, а во Франции. Японец Хирокадзу Корээда («Золотая пальмовая ветвь» за «Магазинных воришек») покажет «Посредника» (или «Брокера»), роуд-муви, снятый в Южной Корее.

Среди других громких имен в конкурсе — Пак Чхан-ук, Клэр Дени, Арно Деплешен, Валерия Бруни-Тедески, Ежи Сколимовски. В американском «Времени Армагеддона» играют Энтони Хопкинс и Энн Хэтэуэй. В Showing Up — Мишель Уильямс. Отдельное внимание Тьерри Фремо обратил на картину «Ностальгия» Марио Мартоне, отметив, что это еще одно подтверждение того, что Неаполь стал кинематографической столицей Италии.

Откроет фестиваль новая картина Мишеля Хазанавичуса с названием Z, на что уже обратили внимание журналисты. Но обладатель «Золотой пальмовой ветви» за «Артиста» сделал на самом деле хулиганскую комедию о том, как снимается фильм о зомби. Кино о кино — это то, чем и должен открываться такой фестиваль, как Каннский.

Из «Игры» в «Охоту»

Прогнозы Каннского конкурса большей частью подтвердились, хотя вышел казус с Дэвидом Линчем: Variety, ссылаясь на надежные источники, сообщил, что на фестивале покажут новую картину великого режиссера, а тот поспешил заявить, что никакой новой картины не существует, он ее даже не собирался снимать.

Но есть фильмы, которые определенно существуют, хотя, возможно, не закончены. Их ждали в Каннах с большим нетерпением и, возможно, дождутся, даже войдут в конкурс. Среди них мексиканский «Бардо» Алехандро Гонсалеса Иньярриту и Bones and All Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламэ и Хлоей Севиньи. Также многие рассчитывают, что «Дисней» решится показать новый пиксаровский блокбастер про Базза Лайтера. Тем более что в его озвучивании принимали участие Тайка Вайтити, Крис Эванс, Джеймс Бролин и другие звезды, которым самое место на набережной Круазетт.

С другой стороны, знаменитостей в этот раз и так будет много. А вне конкурса будут показаны новые работы Квентина Дюпье, Оливье Ассайаса и Марка Беллоккьо. Также огромный интерес публики наверняка вызовет приезд Ли Джон-джэ, исполнителя главной роли в сериале «Игра в кальмара». Он привезет в Канны свой режиссерский дебют «Охота» — шпионский триллер со своим участием, который будет показан вне конкурса.