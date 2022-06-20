Уйти и остаться: США вновь заинтересовались афганским урегулированием

США хотели бы вновь играть важную роль в афганском урегулировании. В Вашингтоне планируют провести встречу, на которой смогли бы усадить за стол переговоров талибов и их противников для создания инклюзивного правительства. Впрочем, стабилизация ситуации в регионе далеко не единственная цель, которую преследуют американские власти, у США есть и внутриполитический интерес в преддверии выборов в конгресс. Подробности — в материале «Известий».

Провал эксперимента

«Намерение американских властей опираться на тех, кто олицетворяет собой «провал 20-летнего демократизаторского эксперимента США в Афганистане», указывает на отсутствие у Вашингтона свежих идей по стабилизации внутриполитической ситуации в стране», — говорится в сообщении российского МИДа.

В министерстве обратили внимание на то, что Вашингтон «пытается создать видимость активизации на афганском поле».

В первой половине июня стало известно, что американский спецпредставитель по Афганистану Том Уэст посетил Индию, Узбекистан и Турцию, где встретился с некоторыми бывшими афганскими политическими деятелями. «Итоги бесед официального лица США с теми, кто бросил свой народ в сложнейший период перехода власти и, как следствие, растерял влияние в стране, остаются неясными», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Уйти и остаться_1 Спецпредставитель по Афганистану Том Уэст (третий справа) во время своего визита в Узбекистан Фото: twitter.com

В МИДе считают, что такие контакты «вряд ли будут способствовать стабилизации внутриполитической обстановки в Афганистане и укреплению международной безопасности в Южной и Центральной Азии».

В России отметили, что внимательно следят за ситуацией в Афганистане, а также призывают Кабул к поиску компромисса для формирования этнополитически сбалансированной структуры власти, отражающей интересы ключевых игроков, которая впоследствии бы стала основой для межафганского национального примирения.

Засланный казачок из Вашингтона

Тем временем стало известно, что до конца лета американцы планируют провести в Вашингтоне конференцию, в которой бы приняли участие высокопоставленные представители «Талибана» (организация запрещена в России), а также лидеры антиталибского движения. Цель такой встречи — усадить стороны за стол переговоров противоборствующие стороны, чтобы впоследствии стало возможно создание инклюзивного правительства. Вероятно, это событие будет приурочено к годовщине вывода американских сил и сил НАТО из Афганистана.

Находясь с визитом в Анкаре, Уэст встретился с представителями Высшего совета сопротивления Афганистана. В ходе переговоров он отметил, что в Вашингтоне внимательно следили за тем, как талибы проявят себя в управлении страной. Однако они так и не смогли добиться объявленных целей, а также гарантировать безопасность в стране и регионе в целом.

Для США попытка усадить стороны за стол переговоров имела бы важное внутриполитическое значение. В ноябре в стране пройдут промежуточные выборы в конгресс. Как показывают опросы общественного мнения, большинство американцев недовольны тем, как президент справляется со своими обязанностями. На фоне происходящего падает и моральный дух сотрудников Белого дома.

Политический козырь перед выборами

По словам младшего научного сотрудника Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасии Буниной, левое крыло Демократической партии ожидало от главы государства серьезных реформ, но преобразования не столь заметны.

— Избиратели также считают, что президент не столь умело справляется с мировыми проблемами, считают, что кризисы можно было предотвратить. Вначале выход из Афганистана, потом эскалация украинского кризиса. Вдобавок люди очень разочарованы от того, что жить им становится всё сложнее. К тому же представители Республиканской партии ведут активную подрывную деятельность. Вероятнее всего, демократы уступят республиканцам на выборах , — полагает специалист.

В свою очередь генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отмечает, что во внешней политике у президента получается не всё, что он бы хотел.

— В частности, избиратели хорошо помнят, как неорганизованно и стремительно США покидали Афганистан. Это явно не добавляет Байдену очков. Доходы американцев снижаются, а это не может их не беспокоить, к тому же остаются невыполненные предвыборные обещания. Также есть избиратели, которые не видят в главе государства сильного лидера , — пояснил политолог.

Поэтому неудивительно, что оппоненты президента постараются использовать промахи Белого дома в Афганистане и приход к власти в Кабуле талибов для того, чтобы перетянуть на свою сторону голоса избирателей.

Администрация Байдена всячески старается этого не допустить, поэтому определенный прорыв на афганском направлении — помощь в создании правительства, которое бы отражало интересы разных групп в Афганистане, — пришелся бы как нельзя кстати.

Впрочем, заключить подобную сделку в нынешней ситуации было бы непросто, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

Просто так политического влияния не добиться

Формирование инклюзивного правительства в том виде, в котором это понимают страны за пределами Афганистана — в США и других государствах региона, сейчас невозможно, подчеркивает в беседе с «Известиями» научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

— Не верю, что США вернутся в том виде, в котором они были в Афганистане — полноценного военного присутствия. Политическое влияние американцы до сих пор сохраняют, и они даже не скрывают своей вовлеченности. Но Афганистан — такая страна, в которой без военного присутствия серьезного политического влияния добиться невозможно. Не исключено, что США на данный момент будут в каком-то виде присутствовать даже военно. Периодически появляются сообщения о каких-то дронах, которые засекли над территорией Афганистана. Некоторые считают, что это США. Хотя официально эта информация и не подтверждается , — считает политолог.

В свою очередь научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Давыдов в беседе с «Известиями» отмечает, что от США всё же не стоит ждать прежней вовлеченности в афганские дела.

— Здесь Вашингтон сохранит если не прямое, то хотя бы опосредованное влияние, прежде всего в связи с тем, что у страны есть влияние на регион Центральной и Южной Азии. США еще со времен холодной войны придерживаются тактики балансирования интересов в Южной Азии. В частности, они сотрудничают с Пакистаном и Индией, что раздражает Нью-Дели. Им важно сохранять партнерство с этими странами, чтобы влиять на ситуацию в Афганистане и в Центральной Азии , — уверен американист.

По его словам, США также сохраняют значительное влияние на социально-экономическое развитие Афганистана.

— Так, статус «Талибана» (запрещен в РФ) как террористической организации может быть спусковым крючком для введения американских санкций в отношении других государств, которые потенциально заинтересованы в ведении экономической деятельности в стране. Например, добыча цветных металлов привлекает китайцев, однако вряд ли они займутся этим, поскольку понимают, что Вашингтон может ввести санкции за сотрудничество с талибами, — полагает политолог.

Давыдов подчеркивает, что разговоры о создании инклюзивного правительства длятся уже давно.