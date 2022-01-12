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Плачевный исход: где нашли пропавшего в кабульском аэропорту ребенка

Родители передали младенца американскому солдату и больше его не увидели
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История пропавшего в Кабуле ребенка
Фото: REUTERS/Ali Khara
Сохаил Ахмади — мальчик, который пропал во время паники в аэропорту Кабула, — вернулся в родную семью. Где был ребенок и как он провел время в разлуке с родителями — в фотогалерее «Известий»
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История пропавшего в Кабуле ребенка
Фото: REUTERS/Omar Haidari
Мирза Али Ахмади, работавший охранником в американском посольстве, в тот августовский день собрал жену и пятерых детей и отправился в аэропорт в надежде сесть на один из самолетов, улетавших в США. Испугавшись, что двухмесячного младенца задавят в толпе, он передал его на время одному из американских солдат. Однако началась сутолока, и с тех пор родители сына больше не видели
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История пропавшего в Кабуле ребенка
Фото: REUTERS/Ali Khara
29-летний таксист Хамид Сафи говорит, что нашел младенца в аэропорту — тот лежал и плакал. Мужчина решил забрать ребенка домой
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История пропавшего в Кабуле ребенка
Фото: REUTERS/Ali Khara
Хамид, отец трех дочерей, давно мечтал о сыне
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История пропавшего в Кабуле ребенка
Фото: REUTERS/Ali Khara
Глава семейства решил, что раз семья мальчика не нашлась, он останется с ними
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История пропавшего в Кабуле ребенка
Фото: REUTERS/Ali Khara
Однако история о пропавшем ребенке попала в СМИ, и соседи Хамида сообщили о местонахождении мальчика
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История пропавшего в Кабуле ребенка
Фото: REUTERS/Ali Khara
Хамид очень не хотел расставаться с Сохаилом
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История пропавшего в Кабуле ребенка
Фото: REUTERS/Ali Khara
Однако после долгих переговоров и вмешательства полиции согласился вернуть ребенка родному деду
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История пропавшего в Кабуле ребенка
Фото: REUTERS/Ali Khara
Мохаммад Касем Разави приехал к семье спасителей с подарками — бараном, несколькими килограммами грецких орехов и одеждой для всей семьи Сафи
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История пропавшего в Кабуле ребенка
Фото: REUTERS/Ali Khara
Также Разави согласился компенсировать Сафи расходы на ребенка
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История пропавшего в Кабуле ребенка
Фото: REUTERS/Ali Khara
Теперь мальчик живет с дедом и другими родственниками, которые остались в Кабуле
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История пропавшего в Кабуле ребенка
Фото: REUTERS/Ali Khara
Родители, улетевшие в США, намерены добиться воссоединения семьи
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