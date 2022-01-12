Плачевный исход: где нашли пропавшего в кабульском аэропорту ребенка

Мирза Али Ахмади, работавший охранником в американском посольстве, в тот августовский день собрал жену и пятерых детей и отправился в аэропорт в надежде сесть на один из самолетов, улетавших в США. Испугавшись, что двухмесячного младенца задавят в толпе, он передал его на время одному из американских солдат. Однако началась сутолока, и с тех пор родители сына больше не видели